GREE Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Gree. Aufgrund dieser neutralen Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigen interessante Schlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also für Gree in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 606,99 JPY für die Gree-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 525 JPY liegt (-13,51 Prozent Abweichung). Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 571,9 JPY unter dem letzten Schlusskurs (-8,2 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Gree also basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 82 für RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 68,42 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Gree-Aktie.