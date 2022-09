GREEN IT und pcm auf der Digitalen Woche Dortmund / Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Dortmund/Hagen (ots) -GREEN IT und pcm laden zu spannenden Round-Table-Diskussionen im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund ein"Get connected. Wo sich Digitalisierung sucht und findet" - so lautet das Motto der diesjährigen Digitalen Woche Dortmund (https://diwodo.de/), kurz #diwodo.Die GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) lädt interessierte Unternehmen, Einzelpersonen und Fans herzlich dazu ein, am neuen Standort im Technologiepark Dortmund innovative IT-Konzepte (https://www.greenit.systems/portfolio/it-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) der Zukunft und Best-Practice-Lösungen für den Mittelstand kennenzulernen.Dies geschieht in lockeren Round-Table-Diskussionen zwischen GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) Expert:innen, Kunden und Partnern (https://www.greenit.systems/partner/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo). Interessierte erfahren wertvolle Insights über grüne Managed Services (https://www.greenit.systems/green-cio/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo), nachhaltige Cloud-Lösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/green-it-cloud/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) aus dem Windrad und innovative Konzepte für Dokumentenmanagement (https://www.greenit.systems/portfolio/managed-document-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) sowie Unified Communications (https://www.greenit.systems/portfolio/communication-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo). Im Anschluss bietet die GREEN IT Skybar ausreichend Raum für Networking. Die Teilnahme ist kostenlos. Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden, für das leibliche Wohl ist gesorgt.Zwei Präsenzveranstaltungen ab 15:00 UhrInteressant sind die Formate für IT-Verantwortliche kleiner und mittelständischer Unternehmen, Start-ups, Gemeinden oder Bildungseinrichtungen sowie für alle, die den Auf- und Ausbau einer ganzheitlichen IT-Landschaft in ihrer Organisation vorantreiben. Der Einlass startet jeweils um 15 Uhr, um 15:30 Uhr beginnt der Round Table, Dauer ca. 90 Minuten.MITTWOCH, 28. SEPTEMBER 2022, 15:00 - 17:00 UHRIhre IT-Roadmap: gut unterwegs oder Zeit für einen Spurwechsel? (https://www.greenit.systems/diwodo22/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo)DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER 2022, 15:00 - 17:00 UHRBest Practices aus dem Mittelstand - New Work braucht New Tools. (https://www.greenit.systems/diwodo22/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo)Details und Anmeldung unter #diwodo22 (https://www.greenit.systems/diwodo22/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo)Pressekontakt:Stephanie van de StraatProject Manager Marketing & CommunicationsTelefon: +49 (0) 231 28 680 162Email: s.vandestraat@greenit.systemsOriginal-Content von: GREEN IT Das Systemhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell