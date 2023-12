GRC Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividende der Grc-Aktie steht derzeit in einem Verhältnis zum Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -13,15 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Grc heute als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grc-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,9 GBP liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5 GBP liegt, ergibt sich ein Unterschied von -43,82 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,44 GBP) zeigt einen negativen Unterschied von -8,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Grc-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grc liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 100 eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Zusammenfassung ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Neutral".