GRC Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Grc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,3 GBP verzeichnet, was einem Abweichung von -51,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,21 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs von 4 GBP, was einer Abweichung von -23,22 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Grc-Aktie mit -79,17 Prozent um 73 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,4 Prozent verzeichnet, liegt die Grc-Aktie mit 73,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Grc-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Mit einem Wert von 83,33 (7-Tage-RSI) und 85,71 (25-Tage-RSI) erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Grc mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,98 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.