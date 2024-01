GRC Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) von Grc liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Zusätzlich dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und auch hier bewegt sich der RSI für Grc bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Grc beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 13,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 13,11). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Grc-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Grc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -79,17 Prozent erzielt, was 73,23 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,94 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -5,31 Prozent, wobei Grc aktuell 73,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten berücksichtigen bei der Bewertung von Aktienkursen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde bezüglich Grc neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Grc aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.