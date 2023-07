GRAMMER – es geht aufwärts.

Die GRAMMER Gruppe (ISIN: DE0005895403) bietet heute einen Ausblick auf die Ergebnisse des Q2/2023. Und die bereits im ersten Quartal gesehene Umsatz- und Ertragsverbesserung setzte sich fort. Auch wenn in absoluten Zahlen das EBIT des Q2 hinter dem des Q1 zurückblieb, so ist die Verbesserung der Kennziffer im Vergleich zum Vorjahresquartal frappierend. Hierbei war das operative (bereinigte) EBIT auf Vorquartalsniveau.

Zahlen des Q2 für die GRAMMER Gruppe – Licht am Horizont.

Und man kann auf eine deutlich über dem Vorjahresniveau liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung verweisen. So lag der Konzernumsatz in den Monaten April bis Juni 2023 bei rund 584 Mio EUR (Q2 2022: 519,6 Mio EUR), das EBIT bei rund 6,9 Mio EUR (Q2 2022: -11,3 Mio EUR) und das operative EBIT bei rund 13,0 Mio EUR (Q2 2022: -9,8 Mio EUR). Das operative EBIT wurde neben Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen in der Region AMERICAS in Höhe von rund 2,1 Mio EUR um negative Währungseffekte in Höhe von ca. 4,0 Mio EUR bereinigt.

Zu dieser Umsatz- und Ergebnisverbesserung sollen alle Regionen beigetragen haben. Insbesondere in APAC sollen wieder stabile Ergebnisse erzielt werden können, nachdem die Region im Vorjahr noch stark von COVID-19-bedingten Lockdowns in China, hohen Frachtkosten in Japan und Anlaufkosten für neue Werke belastet war.

Und aufgrund der Eckdaten der Q2-Entwicklung sollte die Prognose für das Gesamtjahr 2023 zumindest Bestand haben.



Aufgrund der weiter bestehenden gesamtwirtschaftlichen und branchenseitigen Unsicherheiten ging man zuletzt von einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 2,2 Mrd EUR aus; im Hinblick auf die Ertragskraft rechnete GRAMMER mit einer Verdopplung des operativen EBIT auf rund 70 Mio. EUR.



