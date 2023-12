Ximen Mining tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "XIMEN MINING":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern zu Ximen Mining war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Unserer Stimmungsanalyse zufolge wird Ximen Mining daher als "Schlecht" bewertet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs von 0,26 CAD eine Entfernung von -42,22 Prozent vom GD200 (0,45 CAD). Dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,27 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Ximen Mining mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich ebenfalls verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen.

Insgesamt erhält Ximen Mining von unserer Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung, den Aktienkurs und die Dividendenpolitik ein "Schlecht"-Rating.

