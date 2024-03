GPE Industries Aktie: Geht es jetzt los?

Derzeit schüttet Gp Industries nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz beträgt 0,52 Prozentpunkte (4,5 % gegenüber 3,98 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gp Industries mittlerweile auf 0,61 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,525 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,56 SGD, was einer Aktienabstand von -6,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gp Industries überkauft ist, mit einem RSI von 100 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 88 für die letzten 25 Tage. Diese Werte führen zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Gp Industries in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.