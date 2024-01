GOAT Industries Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Goat Industries war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goat Industries derzeit bei 0,4 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,12 CAD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -70 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hingegen liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,09 CAD, was einer Distanz von +33,33 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Goat Industries-Aktie auf Basis des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Hingegen ist sie auf Basis des RSI25 weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Goat Industries somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Goat Industries in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Goat Industries in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.