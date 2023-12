GOAT Industries Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Goat Industries mit 0,08 CAD bewertet, was einer Entfernung von -84,31 Prozent vom GD200 (0,51 CAD) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,08 CAD auf, was auf ein neutrales Signal hinweist, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um Goat Industries auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Das Stimmungsbild bei Goat Industries hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Goat Industries derzeit als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings deutet der RSI25 darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt negativen Einstufung führt.

Zusammenfassend wird die Goat Industries-Aktie in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.