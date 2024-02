GOAT Industries Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung zueinander gesetzt werden. Goat Industries wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Goat Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 50 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Goat Industries. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Goat Industries wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goat Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.