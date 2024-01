GOAT Industries Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Goat Industries wird der 7-Tage-RSI bei 14,29 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goat Industries bei 0,4 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,12 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -70 Prozent in Bezug auf den GD200. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,09 CAD, was einem positiven Abstand von +33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Goat Industries in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Goat Industries gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Goat Industries, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Goat Industries.