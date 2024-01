GN Store Nord Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "GN Store Nord":

Der Vergleich des Aktienkurses von Gn Store Nord zeigt, dass die Rendite von 15,43 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 11 Prozent niedriger liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere Rendite in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" 7,58 Prozent, während Gn Store Nord mit 7,85 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Gn Store Nord aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,42 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Gn Store Nord eingestellt waren. Während es an drei Tagen hauptsächlich um positive Themen ging, gab es keine negativen Diskussionen. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gn Store Nord daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Gn Store Nord führt.