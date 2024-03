GN Store Nord Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "GN Store Nord":

Der Aktienkurs von Gn Store Nord verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,2 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 8,79 Prozent, was darauf hindeutet, dass Gn Store Nord in diesem Vergleich eine Underperformance von -8,59 Prozent aufweist. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 18,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Gn Store Nord um 18,68 Prozent hinter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gn Store Nord derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist hingegen eine Dividendenrendite von 1,57 auf, was zu einer Differenz von -1,57 Prozent im Vergleich zur Gn Store Nord-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Unter Verwendung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Gn Store Nord-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt die Analyse des RSI zu einem "Gut"-Rating für Gn Store Nord.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gn Store Nord. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Gn Store Nord für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.