GN Store Nord Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) wird die Aktie von Gn Store Nord als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 52,83, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,82 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gn Store Nord derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 1,72%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Gn Store Nord in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,43 Prozent, was einer Outperformance von +9 Prozent entspricht. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors bei 24,77 Prozent, wobei Gn Store Nord 9,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich ergibt sich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Gn Store Nord bei 75,72 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,82 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".