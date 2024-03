GN Store Nord Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "GN Store Nord":

Die technische Analyse von Gn Store Nord zeigt, dass das Unternehmen momentan eine positive Bewertung erhält. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 154,87 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 188,15 DKK liegt, was einer Abweichung von +21,49 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 168,21 DKK über dem gleitenden Durchschnitt (+11,85 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Daten erhält Gn Store Nord eine "Gut"-Bewertung für seine trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gn Store Nord-Aktie kurzfristig überverkauft ist, wodurch sie wiederum ein "Gut"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gn Store Nord mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,57 Prozent. Diese negative Differenz führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und die Dividendenpolitik, dass Gn Store Nord derzeit gemischte Bewertungen erhält, jedoch insgesamt auf einer positiven Grundlage steht.