GN Store Nord Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die dänische Firma GN Store Nord schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche für Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Rendite von 0 % aus. Dies bedeutet eine Differenz von 1,72 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,72 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der GN Store Nord bei 171,8 DKK liegt. Dies entspricht einer Entfernung von +11,98 Prozent vom GD200 (153,42 DKK) und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 146,79 DKK. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +17,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der GN Store Nord-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von GN Store Nord um mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt von 15,43 Prozent. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,92 Prozent in den letzten 12 Monaten, während GN Store Nord mit 7,51 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf GN Store Nord in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird GN Store Nord daher als "Neutral"-Wert bewertet.