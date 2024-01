GN Store Nord Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "GN Store Nord":

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gn Store Nord bei 52, was bedeutet, dass die Börse 52,83 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist ein Anstieg um 90 Prozent im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche, deren durchschnittlicher Wert bei 27 liegt. Aufgrund dieses hohen Wertes wird der Titel als überbewertet eingeschätzt und dementsprechend als "Schlecht" bewertet.

Wenn man die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" betrachtet, liegt die Rendite von Gn Store Nord bei 15,43 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,43 Prozent. Hier zeigt sich Gn Store Nord mit 9 Prozent überdurchschnittlich. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Gn Store Nord-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 154,29 DKK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 169,55 DKK deutlich darüber liegt, mit einem Unterschied von +9,89 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 154,5 DKK über dem letzten Schlusskurs (+9,74 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Gn Store Nord-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gn Store Nord-Aktie beträgt 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und dementsprechend ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 40,26, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Gn Store Nord-Aktie.