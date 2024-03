GNW-Adhoc: iTeos gibt Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 sowie Unternehmensneuigkeiten bekannt

^- Mehrere klinische Meilensteine im gesamten Portfolio für 2024 erwartet,

darunter zwei Phase-II-Studien zur Bewertung von Belrestotug + Dostarlimab bei

1L NSCLC und 1L HNSCC

- Abschluss der Rekrutierung der dritten Dosis-Kohorte in der Phase-I-Studie zu

EOS-984

- Präklinische Präsentationen zur Rolle von ENT1 auf der SITC Spring Scientific

und zum Profil von EOS-984 auf der Jahrestagung der AACR

- Barguthaben und Investitionssaldo in Höhe von 632,7 Mio. USD zum 31. Dezember

2023, die bis 2026 für eine Reihe von wichtigen Portfoliomeilensteinen zur

Verfügung stehen

- Onkologie-Veteranen Jill DeSimone und David K. Lee werden Mitglieder des

Verwaltungsrats

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, March 07, 2024 (GLOBE

NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium

tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung

und Entwicklung einer neuen Generation immunonkologischer Therapeutika für

Patienten leistet, hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das

gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekanntgegeben und über den

aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

?Da wir vier klinische Ergebnisse über das gesamte Portfolio hinweg erwarten,

wird 2024 ein transformatives Jahr für iTeos sein", so Michel Detheux, Ph.D.,

Präsident und Chief Executive Officer von iTeos. ?Angesichts der jüngsten

Entwicklungen im TIGIT-Bereich glauben wir, dass sich Belrestotug in einer

vorteilhaften Position befindet, und wir freuen uns über seine

Zukunftsaussichten. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2024 über den aktuellen Stand

unserer Phase-II-Studien mit Schwerpunkt auf 1L NSCLC und 1L HNSCC zu berichten.

Unser umfassendes Verständnis des Adenosin-Signalwegs hat es uns außerdem

ermöglicht, zwei innovative und optimierte Wirkstoffe zu entwickeln -

Inupadenant, einen A(2A)R-Antagonisten einer eigenen Klasse, und EOS-984, einen

potenziellen First-in-Class-Inhibitor, der auf den neuartigen Mechanismus von

ENT1 abzielt. Mit unserer strategischen Barposition und unserer soliden Pipeline

konzentrieren wir uns auf die Durchführung dieser klinischen Studien, um die für

dieses Jahr mit Spannung erwarteten Meilensteine zu erreichen."

Unternehmensentwicklungen

* Am 6. März 2024 gab iTeos die Ernennung von Jill DeSimone zum Mitglied des

Verwaltungsrats des Unternehmens bekannt. Frau DeSimone verfügt über mehr

als 40 Jahre Erfahrung in der globalen Geschäftswelt der Biowissenschaften

und ist bekannt für ihre Rolle als President of U.S. Oncology bei Merck &

Co, Inc., wo sie die Onkologiesparte des Unternehmens aufbaute und diese

innerhalb von acht Jahren von weniger als 500 Millionen US-Dollar

Jahresumsatz auf 9 Milliarden US-Dollar steigerte.

* Am 7. Dezember 2023 gab iTeos die Ernennung von David K. Lee zum Mitglied

des Verwaltungsrats des Unternehmens bekannt. Herr Lee ist ein erfahrener

Veteran der Pharmabranche mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau

erfolgreicher Unternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und seltene Krankheiten.

Er ist derzeit Chief Executive Officer von Servier Pharmaceuticals (USA) und

hat dieses Unternehmen zu einem voll innovativen Onkologieunternehmen mit

vier vermarkteten Produkten und einer soliden Pipeline aufgebaut.

Höhepunkte des Programms

Belrestotug (EOS-448/GSK4428859A): Monoklonaler IgG1-Anti-TIGIT-Antikörper zur

Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und

Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses (HNSCC) in Zusammenarbeit mit

GSK

* Die Vorbereitungen für Phase-III-Zulassungsstudien, in denen die Kombination

Belrestotug + Dostarlimab untersucht werden soll, laufen.

* GALAXIES Lung-201: Topline-Daten der Phase-II-Plattformstudie zur Bewertung

von Belrestotug + Dostarlimab-Doublette in der Erstlinienbehandlung von

fortgeschrittenem/metastasiertem NSCLC werden für 2024 erwartet

* GALAXIES H&N-202: Rekrutierung für die Phase-II-Plattform-Studie läuft, in

der Belrestotug + Dostarlimab als Doublette und Triplett-Behandlung mit dem

als Prüfpräparat angewendeten Anti-CD96-Antikörper von GSK (GSK'608) in der

Erstlinienbehandlung von Patienten mit PD-L1-positivem rezidiviertem /

metastasiertem HNSCC untersucht wird

* TIG-006 HNSCC: Topline-Daten aus der Phase-II-Expansionsstudie zur Bewertung

von Belrestotug + Dostarlimab-Doublette in der Erstlinienbehandlung von PD-

L1-positivem fortgeschrittenem oder metastasiertem HNSCC für 2024 erwartet

* TIG-006 mNSCLC: Rekrutierung für die Phase-Ib-Expansionsstudie zur

Untersuchung von Belrestotug, Dostarlimab und Chemotherapie-Triplett in der

Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC läuft

* Weitere Fortschritte bei Phase-Ib-Studien zur Erforschung zweier neuartiger

Triplett-Behandlungen bei fortgeschrittenen soliden Tumoren: Belrestotug +

Dostarlimab und der als Prüfpräparat angewendete, von GSK entwickelte Anti-

CD96-Antikörper (GSK'608) sowie Belrestotug + Dostarlimab und der als

Prüfpräparat angewendete, von GSK entwickelte Anti-PVRIG-Antikörper

(GSK'562)

Adenosin-Signalweg

Inupadenant (EOS-850): unüberwindbarer niedermolekularer Antagonist, der auf den

Adenosin-A(2A)-Rezeptor abzielt, zur Zweitlinienbehandlung von NSCLC

* A2A-005: Daten aus dem Dosiseskalations-Teil der Phase-II-Studie mit

Inupadenant und Platin-Doublet-Chemotherapie bei metastasiertem nicht-

squamösem NSCLC nach IO werden für Ende 2024 erwartet

EOS-984: erstes kleines Molekül seiner Klasse, das den equilibrativen Nukleosid-

Transporter 1 (ENT1) hemmt, einen dominanten Adenosin-Transporter auf

Lymphozyten, der am Stoffwechsel, der Expansion, der Effektorfunktion und dem

Überleben von T-Zellen beteiligt ist

* Abschluss der Rekrutierung der dritten Dosis-Kohorte und weitere

Fortschritte bei der Dosiseskalation der Phase-I-Studie bei

fortgeschrittenen bösartigen Erkrankungen

* Annahme eines Abstracts durch die American Association for Cancer Research

(AACR) für EOS-984, in dem präklinische Daten über den neuartigen

Wirkmechanismus, die Monotherapie-Aktivität und die Aktivität der

Kombination mit der Anti-PD-1-Therapie vorgestellt werden

* Vortrag von Matthew Vander Heiden, M.D., Ph.D., vom Koch Institute for

Integrative Cancer Research in Zusammenarbeit mit iTeos Therapeutics über

die Rolle von ENT1 auf den Stoffwechsel und das Immunsystem bei Krebs auf

der SITC Spring Scientific, Metabolism at the Hub of Cancer and Immunity in

Miami, FL

* Session: Influence of Nutrient Environment on Immune Response (Einfluss

der Nährstoffumgebung auf die Immunreaktion)

* Datum und Uhrzeit: Sonntag, 10. März 2024, 9:10 Uhr - 10:10 Uhr

* Topline-Daten aus der Phase-I-Studie werden in der zweiten Hälfte des Jahres

2024 erwartet

Übersicht über die Geschäftsergebnisse im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2023

* Bargeldbestand und Investitionen: Die Zahlungsmittel,

Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen des Unternehmens beliefen sich

zum 31. Dezember 2023 auf 632,7 Mio. USD, verglichen mit 731,4 Mio. USD zum

31. Dezember 2022. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass sein

Bargeldbestand bis 2026 ausreicht.

* Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): Die F&E-Ausgaben betrugen

27,9 Mio. USD im vierten Quartal und 113,3 Mio. USD für das gesamte

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, verglichen mit 25,4 Mio. USD im vierten

Quartal und 97,4 Mio. USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022. Die

Steigerungen in den einzelnen Vergleichszeiträumen sind in erster Linie auf

die Zunahme der Aktivitäten im Zusammenhang mit den Programmen zu

Belrestotug, Inupadenant und EOS-984 zurückzuführen und beinhalteten die

Einstellung neuer F&E-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, um diese Programme

voranzubringen.

* Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten

betrugen 12,4 Mio. USD im vierten Quartal und 50,4 Mio. USD für das gesamte

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, verglichen mit 11,1 Mio. USD im vierten

Quartal und 43,9 Mio. USD im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

Diese Steigerungen waren in erster Linie auf eine Erhöhung des

Personalbestands und der damit verbundenen Kosten sowie auf einen Anstieg

der aktienbasierten Vergütung im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Diese

Steigerungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Rekrutierungskosten

ausgeglichen.

* Nettogewinn/-verlust: Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust

belief sich in dem am 31. Dezember 2023 beendeten Quartal auf 30.6 Mio. USD

bzw. einen Nettoverlust von 0,85 USD pro unverwässerter und verwässerter

Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 20,5 Mio. USD bzw. einem

Nettogewinn von 0,57 USD pro unverwässerter und 0,54 USD pro verwässerter

Aktie in dem am 31. Dezember 2022 beendeten Quartal. Der Nettoverlust belief

sich in dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 auf 112,6 Mio. USD bzw.

einen Nettoverlust von 3,15 USD pro unverwässerter und verwässerter Aktie,

verglichen mit einem Nettogewinn von 96,7 Mio. USD bzw. einem Nettogewinn

von 2,72 USD pro unverwässerter und 2,56 USD pro verwässerter Aktie in dem

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der

klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung

einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet.

Auf der Grundlage seines tiefgehenden Verständnisses der Krebsimmunologie und

immunsuppressiver Signalwege entwickelt iTeos Therapeutics neue

Produktkandidaten, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs

wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei

Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte

immunonkologische Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen

Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter

die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen

Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Über Belrestotug (EOS-448/ GSK4428859A)

Belrestotug ist ein Fc-aktiver humaner Immunglobulin-G1- oder IgG1-monoklonaler

Antikörper (mAb), der auf T-Zell-Immunglobulin- und Immunrezeptor-Tyrosin-

basierte inhibitorische Motiv-Domänen (TIGIT) abzielt, einen wichtigen

inhibitorischen Rezeptor, der zur Unterdrückung der angeborenen Immunantwort

gegen Krebs beiträgt. Als optimierter hochaffiner, potenter Anti-TIGIT-

Antikörper soll Belrestotug die Antitumorreaktion durch einen vielschichtigen

immunmodulatorischen Mechanismus verstärken, indem es an TIGIT und Fc?R

angreift, einem Schlüsselregulator der Immunantwort, der die Freisetzung von

Zytokinen und die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) induziert.

Der therapeutische Kandidat wird in Zusammenarbeit mit GSK in mehreren

Indikationen weiterentwickelt.

Über Inupadenant (EOS-850)

Inupadenant ist ein niedermolekularer Antagonist der nächsten Generation, der

auf den Adenosin-A(2A)-Rezeptor (A(2A)R) abzielt, den primären Rezeptor auf

Immunzellen, dessen Aktivierung durch Adenosin die angeborene und adaptive

Immunantwort unterdrückt, was zu einer Hemmung der Antitumorreaktion führt.

Optimiert auf Potenz, hohe Selektivität von A(2A)R und Aktivität bei hohen

Adenosin-Konzentrationen in soliden Tumoren, ist Inupadenant mit seinem

unüberwindbaren Profil zur Hemmung des ATP-Adenosin-Wegs einzigartig und hat das

Potenzial für eine verstärkte Antitumor-Aktivität im Vergleich zu anderen

A(2A)R-Antagonisten in der klinischen Entwicklung. Der therapeutische Kandidat

befindet sich in der Phase-II-Entwicklung.

Über EOS-984

EOS-984 ist das erste kleine Molekül seiner Klasse, das auf den equilibrativen

Nukleosid-Transporter 1 (ENT1) abzielt und die immunsuppressive Wirkung von

Adenosin hemmen und die Vermehrung von Immunzellen wiederherstellen soll. Der

therapeutische Kandidat hat das Potenzial, die tiefgreifende immunsuppressive

Wirkung von Adenosin auf T- und B-Zellen vollständig umzukehren und befindet

sich in der Phase-I-Entwicklung.

Veröffentlichung von Informationen im Internet

iTeos veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein

können, in der Rubrik ?Investors" auf seiner Website unter

www.iteostherapeutics.com

potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige

Informationen über iTeos zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte

Aussagen. Wörter wie ?glauben", ?antizipieren", ?planen", ?erwarten", ?werden",

?können", ?beabsichtigen", ?vorbereiten", ?sehen", ?potenziell", ?möglich" und

ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über Folgendes: den

potenziellen Nutzen von Belrestotug, Inupadenant und EOS-984; dass 2024 ein

transformatives Jahr für iTeos sein wird; die Zukunftsaussichten von

Belrestotug; unsere Pläne und erwarteten Meilensteine, darunter der Beginn von

Phase-III-Zulassungsstudien, in denen die Doublet-Therapie aus Belrestotug +

Dostarlimab untersucht werden soll, der Erhalt von Topline-Daten aus GALAXIES

Lung-201 und TIG-006 HNSCC im Jahr 2024, der Erhalt von Topline-Daten aus A2A-

005 gegen Ende des Jahres 2024, der Erhalt von Topline-Daten aus der Phase-I-

Studie zu EOS-984 in der zweiten Hälfte des Jahres 2024; und unsere Erwartung,

dass unser Barbestand die Finanzierung einer Reihe von wichtigen Meilensteinen

im Portfolio bis 2026 sichern wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten

verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die

tatsächlichen Ergebnisse können infolge dieser Risiken und Unsicherheiten

erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die

folgenden: Marktbedingungen; die erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang

mit der Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen Gründen

nicht oder verspätet realisiert werden, einschließlich der Unfähigkeit der

Parteien, ihre Zusagen und Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung zu

erfüllen, Herausforderungen und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der

Produktforschung und -entwicklung und Herstellungsbeschränkungen; iTeos könnte

aufgrund von Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung

und -entwicklung sowie der Herstellung von Biologika verbunden sind, mit

unvorhergesehenen Kosten konfrontiert werden oder Barmittel schneller oder

langsamer ausgeben als derzeit erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und

früher Ergebnisse aus klinische Studien stellt nicht sicher, dass spätere

klinische Studien erfolgreich sein werden, und frühe Ergebnisse einer klinischen

Studie sagen nicht notwendigerweise die endgültigen Ergebnisse voraus; die Daten

für unsere Produktkandidaten reichen möglicherweise nicht aus, um die

behördliche Genehmigung für Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte

zu vermarkten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne

umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten

Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen

Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus

verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos

liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen

Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die

möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können,

negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B. unerwünschte

Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit Therapien von

Wettbewerbern, und Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden

wie z. B. Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts in Bezug auf Patente, die

unsere Produktkandidaten abdecken; und die Risiken, die unter der Überschrift

?Risikofaktoren" im Jahresbericht von iTeos auf Formblatt 10-K für das

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 aufgeführt sind, der bei der Securities and

Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen des

Unternehmens, die Sie unbedingt lesen sollten. Aussagen zur

Unternehmensfinanzierung geben keinen Hinweis darauf, wann oder ob das

Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben wird.

Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives

Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig

beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich in hohem Maße auf die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos

übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Anlegerkontakt:

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

