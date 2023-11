GNW-Adhoc: eXp Realty stellt innovative Partnerschaft mit HomeHunter zur Vereinfachung der internationalen Immobiliensuche vor

^BELLINGHAM, Washington, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty

(https://exprealty.com/)(®), ?the most agent-centric real estate brokerage on

the planet(TM)" (das maklerorientierteste Immobilienunternehmen der Welt(TM)) und die

wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat

heute eine neue Partnerschaft mit HomeHunter (https://homehunter.global/)

bekanntgegeben, einer innovativen Webanwendung, die den Prozess der Suche nach

einem Zuhause für Verbraucher in Europa, dem Nahen Osten, Südafrika, Indien,

Australien und Neuseeland verbessern soll.

HomeHunter wird von WikiRealty betrieben und geht über ein traditionelles

Suchwerkzeug hinaus, indem es eine personalisierte, umfassende und

zentralisierte Plattform für eine einfache globale Wohnungssuche bietet. Dies

ist weit mehr als eine Einzelsuche und rationalisiert die Suche nach einem

Zuhause, indem sie Daten von zahlreichen internationalen Plattformen

zusammenführt. Außerdem bietet sie eine intuitive Lesezeichenfunktion, mit der

die Nutzer ihre bevorzugten Immobilien aus verschiedenen Regionen und

Plattformen mit nur einem Klick speichern können, und eine kuratierte Liste von

Immobilienvorschlägen, die auf der Suchhistorie der Nutzer basieren.

?HomeHunter ist auf dem besten Weg, eine zentrale Quelle für Angebotsdaten auf

der ganzen Welt zu werden, mit noch nie dagewesenen Möglichkeiten", so Glenn

Sanford, Gründer und CEO von eXp Realty. ?Wir sind sehr stolz darauf, dass wir

das erste Maklerunternehmen sind, das seinen Maklern Zugang zu diesem Tool

bietet, um die Suche nach einem Zuhause für ihre Kunden zu verbessern. Es ist

ein Beispiel für unser Engagement, den Wertbeitrag unserer Makler auf

internationaler Ebene zu steigern. Durch die Vereinfachung des

Immobilienkaufprozesses für die Verbraucher ermöglicht dieses Tool den eXp

Realty-Maklern, mehr Zeit für umsatzsteigernde Maßnahmen zu verwenden."

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp

Realty(®), Virbela(®) und SUCCESS(®) Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr

als 89.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten

Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto

Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama,

Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile,

Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als

börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die

einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum

des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine

Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilien-

Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und

Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit

und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von

Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und

kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt

sowie produktiver zu sein. SUCCESS(®) Enterprises, mit der Zeitschrift

SUCCESS(®) und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine

führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://expworldholdings.com

(https://expworldholdings.com/).

?Safe Harbor"-Erklärung

Die hierin enthaltenen Aussagen können Aussagen über Zukunftserwartungen und

andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen

Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen

Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Beispiele für solche

zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem die Verfügbarkeit von

Anreizprogrammen auf internationalen Märkten und der zukünftige Wert von

finanziellen Anreizprogrammen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen ist

nicht verpflichtet, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Diese Aussagen

sind keine Garantie für künftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen

abweichen, gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen,

die Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und

gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, sowie andere Risiken, die von Zeit zu

Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen

des Unternehmens, darunter dem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf

Formular 10-Q und dem Jahresbericht auf Formular 10-K, beschrieben werden.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)

Anlegerkontakt

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46667153-

6cfb-4078-8cac-368b0a36d78b

°