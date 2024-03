GNW-Adhoc: XPENG kündigt ASEAN-Partnerschaften in Thailand an und stellt auf der 45. Bangkok International Motor Show aus

^BANGKOK, Thailand, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (?XPENG" oder

das ?Unternehmen", NYSE: XPEV und HKEX: 9868), ein führendes chinesisches

Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge (Smart Electic Vehicles, ?Smart

EV"), gibt heute seine neueste langfristige strategische Partnerschaft in

Thailand mit Neo Mobility Asia Co. bekannt, einem Joint Venture zwischen Arun

Plus Mobility Holdings Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von PTT, und MGC-Asia

GreenTech Co. Ltd.

Die Partnerschaft markiert die internationale Präsenz von XPENG, da es nun in

der ASEAN-Region vertreten ist, und führte zur offiziellen Vorstellung von XPENG

auf der 45. Bangkok International Motor Show.

Im Rahmen der internationalen Expansionspläne von XPENG hat sich eine wachsende

Liste neuer Partner aus den strategischen Märkten von XPENG zusammengeschlossen,

um den lokalen Verbrauchern die neuesten Smart EVs der Marke vorzustellen,

darunter Premium Automobiles aus Singapur und Bermaz Auto aus Malaysia.

Die globale Marktstrategie von XPENG konzentriert sich auf den Aufbau von

Partnerschaften mit lokalen Importeuren/Händlern, um ein erstklassiges

Vertriebs-, Verkaufs- und Servicenetz in verschiedenen Regionen zu schaffen.

James Wu, Vice President of Finance & Overseas Strategic Support Office bei

XPENG, dazu: ?Indem wir strategisch neue Märkte erschließen und eine Reihe von

EV-Modellen anbieten, die auf die lokalen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind,

wollen wir unsere Markenposition als führender Akteur im Bereich der

intelligenten Elektrofahrzeuge auf globaler Ebene festigen."

XPENG wird den G6 SUV in Thailand, Singapur und Malaysia anbieten und ab dem

dritten Quartal 2024 ausliefern. Der G6 wurde für globale Märkte entwickelt und

basiert auf der evolutionären Smart Electric Platform Architecture (SEPA) 2.0

von XPENG, die die Grundlage für künftige Produktionsmodelle bildet und

gleichzeitig die Entwicklungszyklen verkürzt und die Herstellungskosten senkt.

Ansprechpartner:

Für Medienanfragen:

Rosanne Wu

E-Mail: wuqr@xiaopeng.com (mailto:wuqr@xiaopeng.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd43fb89-f099-

43a8-8023-6e766f3334b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90de6d37-527d-4c09-8331-

de5d18e2ef43

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4094772-

94dd-4b94-86fb-9affdf41a769

°