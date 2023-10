GNW-Adhoc: Vertex erzielt deutliche Verbesserungen für Kunden, die indirekte Steuerlösungen auf Oracle Cloud nutzen

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von

Steuertechnologielösungen und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), hat

heute erste Ergebnisse einer Benchmarking-Studie mitgeteilt. Diese stellte eine

Reihe von Leistungsverbesserungen für Oracle-Kunden fest, die indirekte

Steuerlösungen von Vertex auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) einsetzen.

Die globalen Kunden von Vertex und Oracle verarbeiten jeden Monat Hunderte von

Millionen von Transaktionen über OCI. Kunden, die Vertex-Lösungen auf OCI

hosten, berichteten von einer Leistungssteigerung von insgesamt 35 %. Dieselben

Kunden meldeten auch eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 20 % bei der

Debitorenbearbeitung und von 14 % bei der Kreditorenbearbeitung. Außerdem

berichteten Kunden, die den Vertex Accelerator

(https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/en_US/listing/96658903) auf OCI

einsetzen, dass sie ihre Oracle ERP- und Vertex O Series-Steuer-Engine innerhalb

weniger Minuten einrichten und konfigurieren können, was eine schnellere ?Go-

Live"-Zeit bedeutet.

?Die ersten Ergebnisse unserer Benchmark-Studie unterstreichen den Wert unserer

integrierten Plattformen und Lösungen sowie unsere kontinuierliche

Weiterentwicklung und Innovation mit dem Oracle-Team", so Marc A. Duclos, Global

Senior Director of Strategic Partnerships bei Vertex, Inc. ?Unsere Fähigkeit,

mit der Oracle Cloud Infrastructure zu integrieren und auf ihr zu hosten, bringt

Anwendungen und Daten näher zusammen und ermöglicht es uns, Lösungen und

Leistungsfähigkeit für unsere gemeinsamen Kunden zu liefern, unabhängig davon,

wie oder wo sie ihre Geschäfte betreiben."

Seit seiner ersten Veröffentlichung vor mehr als drei Jahren hat der Vertex

Accelerator für das ERP-System von Oracle mehr als 150 globalen Kunden, die die

Steuerlösungen von Vertex integrieren möchten, eine Erfahrung geboten, die fast

auf Knopfdruck funktioniert. Die Steuerlösungen von Vertex sind so konzipiert,

dass sie skalierbar sind und komplexe Steuer- und Compliance-Anforderungen

bewältigen, so dass Oracle-Kunden die globale Steuer-Compliance mit einer

einzigen integrierten Plattform realisieren können.

Vertex, ein Oracle Cloud Build Partner, hat den Status ?Integrated with Oracle

Cloud" und ?Powered by Oracle Cloud Expertise" erreicht. Dies bedeutet, dass die

globalen Lösungen von Vertex nicht nur speziell für die Integration mit und den

Betrieb auf OCI entwickelt wurden, sondern auch von Oracle validiert wurden, um

mit allen auf OCI gehosteten Oracle-Anwendungen und/oder Daten erwartungsgemäß

zu arbeiten und deren Leistungs- und Sicherheitsstandards zu erfüllen.

?Vertex ist nach wie vor einer unserer vertrauenswürdigsten Partner", so Mike

Cavanagh, Group Vice President, Cloud Native Sales, North America,

Oracle. ?Vertex-Lösungen, die auf der Oracle Cloud Infrastructure gehostet

werden, bieten den Kunden nicht nur eine optimale Leistung, sondern ermöglichen

auch eine schnelle Inbetriebnahme und Implementierung. Dies trägt dazu bei, die

Komplexität für Steuer- und Finanzteams zu reduzieren und gleichzeitig die IT-

Teams bei der Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung zu entlasten."

Vertex und Oracle sind seit mehr als 30 Jahren Partner

(https://www.vertexinc.com/partners/oracle/?utm_source=press_release&utm_medium=

web_wire&utm_campaign=2021PressReleases) - sie verfolgen ein gemeinsames Ziel:

Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und

gleichzeitig Risiken zu reduzieren.

Für weitere Informationen über die Steuerlösungen von Vertex, die auf Oracle OCI

gehostet werden, klicken Sie hier

(https://www.vertexinc.com/partners/oracle/overview).

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für

indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen

Transaktionen vertrauensvoll durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen

können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der

indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Sales & Use Tax und Lohnsteuer,

auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz

in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das

Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com

(http://www.vertexinc.com/), oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter

(https://twitter.com/vertexinc/?utm_source=press-release&utm_medium=web-

wire&utm_campaign=2019PressReleases) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-

inc./?viewAsMember=true/?utm_source=press-release&utm_medium=web-

wire&utm_campaign=2019PressReleases).

Über Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist ein Partnerprogramm von Oracle, mit dem Partner

den Übergang zur Cloud beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für ihre

Kunden erzielen können. Das OPN-Programm ermöglicht Partnern die Zusammenarbeit

mit Oracle über Tracks, die auf ihre Rolle im Markt abgestimmt sind: Cloud Build

für Partner, die Produkte oder Services anbieten, die auf Oracle Cloud basieren

oder in Oracle Cloud integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-

Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud

Services implementieren, bereitstellen und verwalten, sowie License & Hardware

für Partner, die Oracle-Softwarelizenzen oder -Hardwareprodukte bauen, warten

oder verkaufen. Mit OPN-Partnern, die über Know-how in einer Produktfamilie oder

einem Clouddienst verfügen, können Kunden ihre Geschäftsziele schneller

erreichen.?Weitere Informationen finden Sie

unter:?http://www.oracle.com/partnernetwork.

Marken

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle

Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen, das die neue Ära des

Cloud-Computing einläutete.

COPYRIGHT © 2023 VERTEX, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DIE HIERIN ENTHALTENEN

INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN SICH IN ZUKUNFT

JEDERZEIT ÄNDERN UND STELLEN KEINE RECHTLICHE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. DIE

INFORMATIONEN ÜBER DIE PRODUKTAUSRICHTUNG UND DIE MÖGLICHE ROADMAP SIND KEINE

GARANTIEN, DÜRFEN NICHT IN EINEN VERTRAG AUFGENOMMEN WERDEN UND STELLEN KEINE

VERPFLICHTUNG ZUR LIEFERUNG VON MATERIAL, CODE ODER FUNKTIONEN DAR. DIESE

INFORMATIONEN SOLLTEN NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR KAUF-, RECHTS- ODER

STEUERENTSCHEIDUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN. DIE ENTWICKLUNG, FREIGABE UND

ZEITPLANUNG VON MERKMALEN ODER FUNKTIONEN, DIE FÜR DIE PRODUKTE VON VERTEX

BESCHRIEBEN WERDEN, LIEGEN IM ALLEINIGEN ERMESSEN VON VERTEX, INC. ALLE AUSSAGEN

IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG, DIE KEINE HISTORISCHEN FAKTEN SIND, SIND

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN IM SINNE DES U.S. PRIVATE SECURITIES LITIGATION

REFORM ACT VON 1995. ALLE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UNTERLIEGEN VERSCHIEDENEN

RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE IN DEN VON VERTEX BEI DER U.S. SECURITIES AND

EXCHANGE COMMISSION (?SEC") EINGEREICHTEN INFORMATIONEN BESCHRIEBEN SIND UND DIE

DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DEN

ERWARTUNGEN ABWEICHEN. VERTEX WARNT DIE LESERINNEN UND LESER DAVOR, SICH ZU SEHR

AUF DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU VERLASSEN, ZU DEREN AKTUALISIERUNG

VERTEX NICHT VERPFLICHTET IST.

Unternehmenskontakt:

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

