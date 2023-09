GNW-Adhoc: Verstärkter Fokus auf Cybersicherheit durch Initiativen für künstliche Intelligenz (KI): neue Umfrage von Rackspace Technology in Zusammenarbeit mit Microsoft

^SAN ANTONIO, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie neue globale Forschungen

zum Thema Cybersicherheit (https://www.rackspace.com/solve/2023-cybersecurity-

research-report) von Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) (NASDAQ:

RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen,

in Zusammenarbeit mit Microsoft zeigen, spielt künstliche Intelligenz (KI) eine

immer wichtigere Rolle für die Sicherheitslage von Unternehmen und deren Bedarf

an Investitionen in die Cybersicherheit. Auf die Frage, wie sich KI auf die

Sicherheitslage ihres Unternehmens auswirkt, gaben 62 % der Umfrageteilnehmer

an, dass KI den Bedarf an Cybersicherheit erhöht hat, was zu strengeren

Sicherheitsmaßnahmen für die Datenspeicherung und den Datenzugriff (58 %), mehr

Umsichtigkeit bei der Offenlegung sensibler Daten (52 %) sowie strengeren

Klassifizierungsrahmen und -richtlinien (47 %) führt.

Gleichzeitig gaben die Umfrageteilnehmer an, dass KI-gestützte Technologien zu

einem wichtigen Werkzeug im Sicherheitsarsenal in verschiedenen Cyber-

Investitionsbereichen geworden sind, darunter App-Sicherheit (85 %), Cloud-

native Sicherheit (84 %) und Datensicherheit (81 %). 81 % gaben außerdem an,

dass ihre Unternehmen über eine formale Richtlinie für KI-Governance und

-Sicherheit verfügen. Zugleich bewerteten jedoch nur 39 % das Bewusstsein und

Verständnis der Mitarbeiter für diese Richtlinie als ?umfassend" und 43 % als

?angemessen".

?KI hat sich zu einem immer wichtigeren Schwerpunktbereich für Unternehmen jeder

Größe entwickelt, der Sicherheitsteams vor Herausforderungen und Chancen

stellt", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology.

?Wir beobachten einen verstärkten Fokus auf KI-Data-Governance und einen

erhöhten Fokus auf Cloud-native Sicherheit, da die Infrastrukturen der

Unternehmen immer verteilter werden und die IT-Grenzen verschwimmen. Aber wir

sehen auch, dass immer mehr Unternehmen KI nutzen, um Angreifer zu bekämpfen und

der Entwicklung voraus zu sein, während sie gleichzeitig der Schulung ihrer

Mitarbeiter Vorrang einräumen, damit diese Schwachstellen besser verstehen und

vermeiden können."

Steigende Cyber-Budgets; Angriffe auf die Cloud-Architektur als Hauptanliegen

62 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie ihr Cyber-Budget im vergangenen

Jahr erhöht haben, während nur 3 % von Kürzungen berichteten. Auch gaben 33 %

derjenigen, die ihr Budget für Cybersicherheit erhöht haben, eine Steigerung um

mehr als 14 % an. 48 % der befragten Unternehmen gaben an, mehr als 14 % ihres

gesamten IT-Budgets für den Cyberspace aufzuwenden. Die größten

Investitionsbereiche sind Cloud-native Sicherheit (57 %), Datensicherheit (51 %)

und Anwendungssicherheit (48 %), die im Vergleich zur Rackspace-Umfrage von

2022 um 7 % gestiegen ist.

Ein wichtiger Grund für diesen Anstieg ist die wachsende Besorgnis über Angriffe

auf die Cloud-Architektur, die im Vergleich zu 2022 um 12 % zugenommen haben und

62 % der Befragten als größte Bedrohung ansehen. Es ist auch der Bereich, auf

den sich die Unternehmen am wenigsten vorbereitet fühlen: 49 % verlassen sich

auf einen Partner, um Cloud-native Sicherheit bereitzustellen.

Anhaltender Fachkräftemangel führt zu mehr Partnerschaften

Die Sicherung und Bindung von Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit stellt

nach wie vor eine große Hürde für Unternehmen dar, wobei die Umfrageteilnehmer

den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als größte Herausforderung im

Bereich der Cybersicherheit bezeichneten. In einem äußerst wettbewerbsintensiven

Recruitingumfeld mit hoher Mitarbeiterfluktuation sind Unternehmen mehr denn je

auf externe Partner angewiesen, anstatt zusätzliche interne Ressourcen

einzustellen. 43 % der Befragten gaben an, dass die Inanspruchnahme von Partnern

für Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für Beratung oder

Unterstützung zu den drei wichtigsten Prioritäten gehört, wobei ein Mangel an

internem Fachwissen der Hauptgrund ist.

?Da die Cybersicherheit immer komplexer wird und Arbeitslasten und Daten über

mehrere Plattformen verteilt sind, ist es sehr viel schwieriger geworden, eine

Einzelkämpfer-Mentalität beizubehalten", so D. K. Sinha, President, Public Cloud

bei Rackspace Technology. ?Glücklicherweise gibt es eine Fülle von großartigen

Cloud-Sicherheits-Tools, die Unternehmen und Partnernetzwerken zur Verfügung

stehen und helfen können, Wissenslücken zu schließen."

Stärkeres Engagement der Führungsebene und der Vorstände

Das Engagement der Führungsebene und der Vorstände im Hinblick auf die Vielzahl

von Cyber-Bedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind, wirkt sich positiv auf

die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zusammenarbeit aus. Laut der Umfrage

bleibt die Cybersicherheit die größte Sorge für die Führungsebene (63 %) - vor

Themen wie digitale Transformation (57 %), Zinssätze (48 %), Bindung/Einstellung

von Mitarbeitern (43 %) und Lieferketten-/Logistikmanagement (38 %) - und steigt

damit gegenüber 58 % in der Rackspace-Umfrage von 2022. 69 % der Befragten gaben

an, dass die Sorge um die Cybersicherheit in ihrer Führungsetage in den letzten

12 Monaten zugenommen hat, während 71 % der Befragten von stärkeren

Investitionen in die Cybersicherheit durch die Führungsetage berichteten. 65 %

der Befragten gaben außerdem an, dass eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem

Sicherheitsteam und der Unternehmensleitung die Lücke bei den Cyberkompetenzen

wirksam verringert hat. Auch gaben 70 % der Befragten an, dass die

Cybersicherheit eines der beiden wichtigsten Anliegen ihres Vorstands ist.

Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/solve/2023-cybersecurity-research-

report) für weitere Informationen über die globale Sicherheitsstudie,

einschließlich des Whitepapers zur Umfrage und der Infografik.

Methodik der Umfrage

Die von Rackspace Technology und Microsoft in Auftrag gegebene Umfrage wurde von

Coleman Parkers Research zwischen dem 17. Juli und dem 20. August 2023

durchgeführt; ihre Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-

Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Digital Native/Technologie,

Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Regierung/öffentlicher Sektor und

Gesundheitswesen in Amerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

