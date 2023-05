GNW-Adhoc: TrueCommerce startet nahtlose Integration mit der Mirakl-Plattform für Lieferanten und Einzelhändler weltweit

^MÜNCHEN and PITTSBURGH , May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce

(https://www.truecommerce.com/de/) Anbieter von digitalen

Datenintegrationslösungen, die Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg

vernetzen - von EDI über Bestandsmanagement, Fulfillment, Webshops und

Marktplätze bis hin zum ERP- oder Buchhaltungssystemen gab heute eine

Integration mit Mirakl (http://www.mirakl.com/), der führenden SaaS-Lösung zur

Unterstützung des skalierbaren, profitablen eCommerce-Wachstums, bekannt. Durch

die Zusammenarbeit bietet die TrueCommerce-Lösung eine nahtlose Integration in

die Mirakl-Lösung, indem sie Daten in jedem Format annimmt und in das API-Format

von Mirakl umwandelt. Diese Lösung bietet eine vollständige Digitalisierung und

Automatisierung zwischen Unternehmen, die Mirakl Marktplatz- und Dropship-

Plattformen betreiben, und Lieferanten, die diese Plattformen nutzen. Diese

Kooperation bietet Kunden schnellere Markteinführungszeiten, beschleunigtes

Wachstum und führt zu einem schnellen und leistungsstarken Austausch von Daten

zwischen Lieferanten.

"Um das Geschäft mit Marktplätzen oder Dropship auszubauen, benötigen Anbieter

eine große Basis von angebundenen Lieferanten, um ihnen beim Skalieren zu helfen

und sicherzustellen, dass sie alle Bedürfnisse ihrer Käufer erfüllen. Aber

unterschiedliche Lieferanten erfordern flexible Daten- und

Integrationsfähigkeiten", sagte Luke Heffernan, Global Head of Dropship, Mirakl.

"Die Zusammenarbeit zwischen Mirakl und TrueCommerce bietet eine Lösung, die den

Betreibern und Verkäufern der Mirakl-Plattform hilft, kritische

Geschäftsinformationen zu automatisieren und auszutauschen, die für die

vollständige Nutzung der Plattform benötigt werden."

Mirakl ist die von führenden Unternehmen weltweit gewählte SaaS-Lösung zur

Verwaltung ihres Marktplatz- und Dropship-Geschäfts. Mit der Mirakl-Plattform

können Einzelhändler und B2B-Organisationen ihre eCommerce-Angebote auch

Plattformen von Drittanbietern zur Verfügung stellen und die nativen, KI-

gesteuerten Fähigkeiten von Mirakl nutzen, um neue Lieferanten anzubinden,

Produktsortimente zu erweitern und somit das bestmögliche Kundenerlebnis zu

bieten.

Johnson Fitness, ein Fachhändler für Fitnessgeräte und die

Einzelhandelsabteilung von Johnson Health Tech, ist sowohl ein Lieferant als

auch ein TrueCommerce-Kunde, der die Mirakl-Integration nutzt. Laut Danny

Oliver, Managing Director für Digital Content Business Europe bei Johnson

Fitness, "freuen wir uns, die TrueCommerce-Integration mit Mirakl zu nutzen, die

es uns ermöglicht, eine einzige Schnittstelle für alle Verkaufskanäle und

Datenformate zu nutzen. Alle unsere Transaktionen laufen jetzt über TrueCommerce

und integrieren sich direkt in die jeweiligen Anwendungen, was zu erheblichen

Zeit- und Ressourceneinsparungen führt."

Die TrueCommerce-Integration mit Mirakl

(https://www.truecommerce.com/marketplace-integrations/mirakl-integration)

erleichtert es Lieferanten, die bereits in EDI-Fähigkeiten investiert haben,

sich mit Mirakl zu verbinden, ohne dass dafür zusätzliche Entwicklungsarbeit und

nur minimale Setup-Bemühungen erforderlich sind. Lieferanten können automatisch

zeitkritische Bestellungen erhalten und vollständig integrieren, Artikel über

die Auftragsannahme akzeptieren oder ablehnen, die Verfügbarkeit von

Lagerbeständen in Echtzeit teilen und die für eine exzellente Kundenbetreuung

erforderlichen Versandverfolgungsdetails bereitstellen. Die Integration hilft

Lieferanten, eine Multi-Channel-Strategie über unterschiedliche Marktplätze und

Dropship-Plattformen zu verfolgen. Darüber hinaus bietet sie gleichzeitig einen

einfacheren und schnelleren Zugang zu Unternehmen, die Mirakl nutzen, und das

alles über eine einzige Schnittstelle.

Für Organisationen die Marktplätze oder Dropship nutzen, hilft die TrueCommerce-

Mirakl-Integration, eine große Anzahl von neuen Lieferanten anzubinden und über

ihr Onboarding-Dashboard das Onboarding neuer Lieferanten zu verfolgen und zu

verwalten. Dies vereinfacht den Prozess und beschleunigt die Time-to-Value.

TrueCommerce bietet auch eine konsistente Datenmodellzuordnung mit automatischen

Zuordnungsaktualisierungen, um Störungen zu minimieren, und unterstützt eine

Vielzahl von Datenformaten auf der ganzen Welt, egal wo die Einzelhändler oder

Lieferanten Geschäfte machen.

"Mirakl verändert den Markt, indem es neue Möglichkeiten für Einzelhändler und

Marken schafft, zu wachsen und gleichzeitig die Erwartungen der heutigen

Verbraucher zu erfüllen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Mirakl

zusammenzuarbeiten, um Mirakls SaaS-Lösung für Marken und Einzelhändler auf der

ganzen Welt zugänglicher zu machen und unseren Kunden den Zugang zu neuen

Kanälen zu ermöglichen, um ihr Geschäft auszubauen und ihre Marke aufzubauen",

sagte Mike Gross, Chief Product Officer bei TrueCommerce.

Zusätzliche Ressourcen

* Webseite: Mirakl-Plattformintegration

(https://www.truecommerce.com/marketplace-integrations/mirakl-integration)

* Datenblatt: Mirakl-Plattformintegration

(https://www.truecommerce.com/resources/edi-library/product-brochure/mirakl-

platform-integration)

Verbinden Sie sich mit TrueCommerce

* LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe)

Über Mirakl

Mirakl ist die von führenden Unternehmen weltweit gewählte SaaS-Lösung zur

Verwaltung ihres Marktplatz- und Dropship-Geschäfts. Die intuitive, sichere und

skalierbare Technologie von Mirakl treibt profitables digitales Wachstum in

allen Bereichen des Handels an - von Plattformmodellen über Personalisierung und

Zahlungen. Plattformen sind der neue Wettbewerbsvorteil im eCommerce, und

Marktführer wie ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch,

Changi Airport, The Kroger Co., Leroy Merlin, Macy's Inc., Maisons du Monde und

Toyota Material Handling arbeiten mit Mirakl zusammen, um sich den jeweiligen

Entwicklungen dereCommerce-Landschaft anzupassen. Weitere Informationen finden

Sie unter www.mirakl.com (http://www.mirakl.com/).

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Leistung in der Lieferkette zu

verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige

Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferketten-Netzwerk erhalten

Unternehmen mehr als nur EDI. Sie haben Zugang zu einem vollständig integrierten

Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme

verbindet. Unsere Cloud-basierten Managed Serviceshelfen Unternehmen, ein End-

to-End-Management ihrer Lieferketten zu erreichen, eine optimierte Lieferung zu

gewährleisten und den Betrieb zu vereinfachen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung

und vertrauenswürdiger Partnerschaft unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei,

ihr volles Lieferketten-Potenzial auszuschöpfen - heute und in der Zukunft, dank

unserem Integrations-agnostischen Netzwerk. Deshalb vertrauen uns tausende von

Unternehmen - von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100, in verschiedenen

Branchen. Weitere Informationen unter TrueCommerce

(http://htpps://www.truecommerce.com/de).

TrueCommerce ist eine eingetragene Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen

Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

°