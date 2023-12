GNW-Adhoc: The Coretec Group veranstaltet am 11. Januar eine Telefonkonferenz für Aktionäre, um die Meilensteine für 2023 und das Endurion-Update zu erläutern

^ANN ARBOR, Michigan, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group

(https://thecoretecgroup.com/) (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven

Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS)

für EV-, Cleantech- und 3D-Display-Technologien, hat heute bekanntgegeben, dass

es am Donnerstag, 11. Januar 2024, um 10:00 Uhr EST eine Aktionärspräsentation

und eine Telefonkonferenz veranstalten wird, um die Erfolge des Unternehmens im

Jahr 2023 und die kommerziell positiven Ergebnisse seines Endurion-Vollzellen-

Batterieprogramms im Jahr 2023 zu überprüfen.

2023 war ein Jahr mit spannenden Entwicklungen für das Endurion

(https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/)-Batterieprogramm von The

Coretec Group, die CSpace-Displaytechnologie und die Ausweitung der

Unternehmenspräsenz der Gruppe. Einige bemerkenswerte Highlights, die auf der

Aktionärspräsentation und der Telefonkonferenz besprochen werden, sind:

* Die Einführung (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-

group-launches-its-endurion-partner-development-program/) des Endurion-

Partner-Entwicklungsprogramms (https://thecoretecgroup.com/partner/) des

Unternehmens, einer kommerziellen Initiative, die darauf abzielt,

Interessengruppen entlang der Wertschöpfungskette(n) von Batterien und

Energiespeichern zur Teilnahme an der Entwicklung der unternehmenseigenen

Siliziumanoden-Batteriematerialtechnologie zu gewinnen.

* Zu den anhaltenden Erfolgen in Bezug auf die Endurion-Batterien gehören die

vollständige Zellentwicklung und kommerziell günstige Ergebnisse.

* Das Unternehmen hat ein vorläufiges Patent

(https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-group-files-

provisional-patent-for-improved-silicon-based-battery-anode-

development/) für die Entwicklung proprietärer künstlicher Festelektrolyt-

Grenzflächen (Solid Electrolyte Interfaces, SEI) angemeldet, die die

Zykluslebensdauer verlängern und die technischen Möglichkeiten von

siliziumbasierten Anoden für Lithium-Ionen-Batterien verbessern können.

* Die Forschungspartnerschaft zwischen The Coretec Group und

der University of Adelaide

(https://www.adelaide.edu.au/front/international.html?adobe_mc_sdid=SDID=761

3977BC84EA3DA-

2CF0D7619EA144C9%7CMCORGID=BA023B045D5A83160A495E49@AdobeOrg%7CTS=1699891429

) in Bezug auf die unternehmenseigene volumetrische 3D-Display-

Technologie CSpace (https://thecoretecgroup.com/technology/#cspace)wurde

ausgewählt (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-group-

university-of-adelaides-research-work-on-cspace-technology-selected-for-

presentation-at-spie-photonics-west-conference/) für eine Präsentation

(https://spie.org/photonics-west/presentation/Development-of-low-phonon-

energy-glass-for-3D-volumetric-display/12882-

31?enableBackToBrowse=true&SSO=1) auf der 2024 SPIE Photonics West-Konferenz

(https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-

west?utm_id=rpw24agvw&utm_campaign=pw24_google_advance_paid_ads&utm_source=e

vent_advance_stage___paid_registration&utm_medium=search_engine_marketing&ut

m_term=pw24_advance_campaign&utm_content=event_website_search_engine_marketi

ng&gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAIe-

buPwyCEY0G74iBmhsjIoNiG6W4rOlcRFg6sSvGpGcBf6PBxlfT4LRqoaAkuXEALw_wcB) am

30. Januar 2024.

* Die Führung von Coretec hat eine neue Serie

(https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-group-announces-

full-details-of-industry-panel-discussion/) von virtuellen Experten-

Podiumsdiskussionen (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-

group-announces-industry-panel-discussion-on-development-of-lithium-ion-

batteries-with-speakers-from-navitas-systems-and-enpower-greentech-inc/) ins

Leben gerufen, in denen Vordenker aus der gesamten Batteriebranche zu Wort

kamen und die größten Probleme und vielversprechendsten Chancen der

Batteriebranche diskutierten, um sie anderen Branchenvertretern und

interessierten Medienvertretern vorzustellen.

?Das Jahr 2023 war wohl das bisher wichtigste für Coretec, da wir mit

branchenführenden potenziellen Kunden und Partnern für das Jahr 2024 über unser

Endurion-Programm gesprochen und gleichzeitig bedeutende Fortschritte im Labor

für unsere firmeneigene Technologie erzielt haben", so Matthew Kappers

(https://thecoretecgroup.com/team/matthew-kappers/), CEO von The Coretec Group.

?Zusätzlich zu den wichtigen Meilensteinen, die wir erreicht haben, haben unsere

Teammitglieder auch Kontakte zu anderen Branchenvertretern geknüpft und andere

Batterielabors besucht, um zu lernen und unsere Innovationsprozesse zu

verbessern. Dieser ständige Lern- und Verbesserungsprozess hat es uns

ermöglicht, nicht nur bei unserem Endurion-Programm, sondern bei allen

Technologien im Coretec-Portfolio große Fortschritte zu erzielen, insbesondere

bei unserer 3D-Display-Technologie. Wir freuen uns darauf, diese

Aktualisierungen zusammen mit dem, was im Jahr 2024 kommen wird, zu diskutieren

und unsere langfristigen Kommerzialisierungsziele beizubehalten, von denen wir

glauben, dass sie den Wert für unsere Aktionäre steigern werden."

Das Unternehmen wird im Vorfeld der Aktionärsanrufe und Präsentationen

Informationen zum Zugang zu den Anrufen über Pressemitteilungen, unsere

Unternehmens- und Investoren-Websites sowie über soziale Medien zur Verfügung

stellen. Bitte folgen Sie uns auf X (früher Twitter) unter @CoretecGroupInc

(https://twitter.com/CoretecGroupInc) oder auf der LinkedIn-Seite

(https://www.linkedin.com/company/the-coretec-group-inc) des Unternehmens.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler

von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von

Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen und

länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine

bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als herkömmlicher Grafit.

Mit seinem unternehmenseigenen Micron- und Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion

Silizium in die Batterieanode. Eine bescheidene Erhöhung des Siliziumgehalts

wird den Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen

revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein technisches Silizium, um ein Portfolio

anderer energieorientierter Produkte zu entwickeln, darunter

Festkörperbeleuchtungen (LEDs), Halbleiter und druckbare Elektronik. Coretec

entwickelt CSpace weiter, seine volumetrische 3D-Displaytechnologie mit einer

breiten Palette von Anwendungen, einschließlich medizinischer Bildgebung,

Automobile und anderer.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com

(https://thecoretecgroup.com/).

