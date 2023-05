GNW-Adhoc: Studie zeigt: Compliance bei indirekten Steuern hat für Marktplatzbetreiber und Verkäufer hohe Priorität, um operative Hürden bei grenzüberschreitenden Verkäufen zu minimieren

^LONDON, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen nutzen zunehmend

Marktplätze für den Online-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Dabei

setzen drei von fünf Unternehmen auf Drittanbieter, um einen größeren

geografischen Markt zu erreichen. Laut einer Studie von Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about-

us/?utm_source=press_release&utm_medium=web_wire&utm_campaign=2021PressReleases) (NASDAQ:VERX)

(?Vertex" oder das ?Unternehmen"), einem globalen Anbieter von Tax Technology

Lösungen, führen die vermehrt grenzüberschreitenden Verkäufe jedoch zu

operativen Herausforderungen. In der Studie wird die Komplexität der indirekten

Steuern als eines der Probleme identifiziert, das beide Seiten betrifft und

einer Lösung bedarf.

Die Studie, für die 479 Finanzfachkräfte weltweit befragt wurden (aufgeteilt in

Marktplatzbetreiber und Verkäufer), zeigt, dass der Verkauf in neue Regionen ein

wichtiges Ziel für Online-Unternehmen ist. Dabei setzen viele von ihnen auf

Marktplätze, um globale Kunden zu erreichen (39 %), sich von ihren Wettbewerbern

abzuheben (35 %) und über dieses ?Schaufenster" in ihre Zielmärkte zu

expandieren (31 %). Die Befragten gaben zudem an, dass es sich bei der Hälfte

ihrer Verkäufe über Marktplätze um grenzüberschreitende Transaktionen handelt.

Die Betreiber von Marktplätzen verkaufen derzeit im Durchschnitt in 40 Ländern

und gaben an, dass mit dem E-Commerce-Boom ihre Einnahmen in einem Zeitraum von

zwölf Monaten um etwa 23 Prozent gestiegen sind. Dies führt dazu, dass

Marktplätze immer mehr Kunden und Verkäufer anziehen und in immer mehr Länder

expandieren.

89 Prozent der Marktplatzbetreiber erachten das Management der Regeln und

Vorschriften für indirekte Steuern als komplex. Drei Viertel der Befragten

stimmen zu, dass es schwierig ist, bei der Expansion in neue Länder den

Überblick über die Auflagen zu behalten. 74 Prozent der Befragten wiesen auch

darauf hin, dass die Zunahme der grenzüberschreitenden Transaktionen die

Komplexität für das eigene Unternehmen erhöht, während 66 Prozent mit indirekten

Steuern und Finanzprozessen zu kämpfen haben.

Bei den Verkäufern sind sich 44 Prozent der Finanzfachkräfte nicht darüber im

Klaren, ob sie für die Erhebung der Mehrwertsteuer zuständig sind oder ob dies

in der Verantwortung des Marktplatzes liegt. Dies gilt auch für ihre

Verpflichtungen hinsichtlich indirekter Steuern in verschiedenen Rechtsgebieten.

36 Prozent sind sich nicht sicher, wann und wo sie für lokale, regionale und

länderspezifische indirekte Steuern verantwortlich sind, und welcher Satz gilt.

Zudem sind die Steuerverbindlichkeiten unklar, wenn sich im Einkaufskorb ein Mix

aus Produkten mehrerer Verkäufer befindet.

Dazu kommentiert Peter Boerhof, Senior Director VAT bei Vertex: ?Da sich immer

mehr Verkäufer an Marktplätze wenden, um den Handel in neue Gebiete auszuweiten,

müssen sie darauf vertrauen können, dass die operativen Herausforderungen auf

ein Minimum beschränkt sind. Ist dies nicht der Fall, könnten Verkäufer davor

zurückschrecken, diese Plattformen in Zukunft als Kanal für Wachstum zu nutzen.

Marktplätze sollten die Investition in ein integriertes System für indirekte

Steuern in Erwägung ziehen, um Verkäufern ein reibungsloses Handelserlebnis zu

bieten und die Einhaltung von Compliance-Verpflichtungen zu gewährleisten."

Laden Sie den vollständigen Bericht hier (https://www.vertexinc.com/en-

gb/campaign/taxing-times-europe-marketplace-and-seller-

relationship?utm_source=linkedin&utm_medium=social_media_paid&utm_campaign=20230

2_EU_Marketplace_Research_PR_Skout) herunter.

Hinweise an die Redaktion

Studienergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Über die Studie

Die Studie wurde von Sapio Research UK im Auftrag von Vertex durchgeführt. Diese

umfasste zwei Umfragen: Die eine Umfrage wurde unter 268 B2B-E-Commerce-

/Marktplatzbetreibern mit einem Umsatz von 20 Millionen Dollar und mehr

durchgeführt, die andere unter 211 Drittmarktplatzverkäufern mit einem Umsatz

von 15 Millionen Dollar und mehr. Alle Befragten arbeiten in den Bereichen

Steuern, Finanzen oder Rechnungswesen und waren in Deutschland, den Benelux-

Ländern, Frankreich, Großbritannien/Irland, den USA, Kanada, Spanien, Portugal,

Italien, Brasilien und Argentinien ansässig.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für

indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen

mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen

können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der

indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer

und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat

seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und

Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und betreut

Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com

(http://www.vertexinc.com/), oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter

(https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen

Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich

jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die

Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie

dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine

Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese

Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder

Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die für Produkte von Vertex

beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen

im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser

Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete

Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und

Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange

Commission (?SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen

abweichen. Vertex weist die Leserinnen und Leser darauf hin, sich nicht

übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht

aktualisieren muss.

Presseanfragen:

Jack Doyle

Skout PR for Vertex, Inc.

jack.doyle@skoutpr.com (mailto:jack.doyle@skoutpr.com)

+44 7888 177 198

James Weaver

Skout PR for Vertex, Inc.

james.weaver@skoutpr.com (mailto:james.weaver@skoutpr.com)

01625869418

Unternehmenskontakt:

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

°