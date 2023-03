GNW-Adhoc: Stonebranch erzielt 2022 beispielloses Wachstum und prognostiziert für 2023 Fortsetzung des Erfolgs

^ALPHARETTA, Georgia, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein

führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung,

hat für 2022 sein bestes Jahr in Bezug auf Wachstum und Umsatz bekannt gegeben,

vorangetrieben durch den Aufbau neuer Kundenbeziehungen, die Einführung

innovativer Produktangebote und die Expansion in neue geografische Gebiete.

Darüber hinaus wird das Unternehmen von führenden Branchenanalysten, Peer-

Review-Seiten und seinen eigenen Mitarbeitern hoch anerkannt, was alles zu

seinem Erfolg beiträgt.

Neue Kundenbeziehungen

Stonebranch hat im Jahr 2022 einen Rekordumsatz erzielt, unter anderem dank

eines erheblichen Zuwachses an neuen Kunden in einer Vielzahl von Branchen,

darunter Finanzen, Fertigung, Behörden, Technologie und Beratung. Trotz ihrer

unterschiedlichen Hintergründe verfolgen diese Unternehmen ein gemeinsames Ziel:

die Zentralisierung der Kontrolle, Konnektivität und Beobachtbarkeit von

automatisierten Arbeitslasten in komplexen hybriden IT-Umgebungen.

?Wir sind begeistert, dass das Jahr 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr für

Stonebranch war, und wir freuen uns darauf, diesen Schwung im Jahr 2023

fortzusetzen", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. ?Wir haben einen

wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir mehr Unternehmen als je zuvor in

unseren Kundenstamm aufgenommen haben. Stonebranch ist stolz darauf, mit diesen

zukunftsorientierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf,

weiterhin innovative IT-Automatisierungslösungen anzubieten, die ihren

wachsenden Anforderungen gerecht werden."

Produktverbesserungen

Stonebranch UAC hat im Jahr 2022 eine Reihe von interessanten

Produktverbesserungen erfahren, die darauf abzielen, für Unternehmen, die ihre

IT-Abläufe optimieren, eine höhere Effizienz erreichen und das

Unternehmenswachstum vorantreiben wollen, einen größeren Nutzen zu bieten:

* Universal Data Mover Gateway (UDMG): UDMG ist eine neue B2B Managed File

Transfer (MFT)-Lösung, die den Echtzeit-Datenaustausch mit externen

Geschäftspartnern ermöglicht. Es ist ein integraler Bestandteil des

umfassenden Datenübertragungsangebots von Stonebranch auf der UAC-Plattform,

mit dem Benutzer Daten nahtlos von Vor-Ort-Umgebungen in die Cloud sowie

zwischen verschiedenen Cloud-Umgebungen in einer Multi-Cloud-Umgebung

verschieben können.

* Redesign der UAC User Experience (UX): Das browserbasierte UAC bietet jetzt

eine verbesserte, moderne Oberfläche, die es einfacher denn je macht, IT-

Prozesse in hybriden IT-Umgebungen zu verwalten und zu orchestrieren. Diese

neue Oberfläche wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit zu

optimieren, Automatisierungsworkflows zu rationalisieren und die UAC-

Plattform für alle Benutzer intuitiver und zugänglicher zu machen.

* Neue Integrationen zur Verbindung von Anwendungen und Systemen: Die Sammlung

vorgefertigter Erweiterungen von Stonebranch hilft Anwendern bei der

Orchestrierung ihrer hybriden IT-Umgebungen, indem sie Workflows zwischen

Cloud-Service-Providern, Datenpipeline-Tools (DataOps),

Entwicklerplattformen (DevOps), Geschäftsanwendungen und Mainframe-

Modernisierungsdiensten verknüpft. Zu den neuen Ergänzungen zum

Gesamtkatalog auf dem Stonebranch Integration Hub

(https://www.stonebranch.com/integration-hub/) gehören AWS Glue, AWS

Mainframe Modernization, SAP Integrated Business Planning, Slack Bot und

Visual Studio Code.

?Die UAC-Plattform bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Automatisierung,

Beobachtbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch die

Orchestrierung von IT-Workloads und Geschäftsabläufen", so Peter Baljet, CTO bei

Stonebranch. ?Die nahtlose Integration von MFT in die UAC-Plattform ist eine

bedeutende Errungenschaft, die Stonebranch von anderen Anbietern abhebt. Wir

freuen uns sehr über den Erfolg von UAC im Jahr 2022 und sind gespannt auf

unseren Fahrplan für die Zukunft. Unser Team ist bestrebt, die Plattform

kontinuierlich zu verbessern, um unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu

bieten."

Als weitere Bestätigung für das Engagement von Stonebranch für hervorragende

Leistungen erhielt Stonebranch im Jahr 2022 eine Reihe von

Branchenauszeichnungen:

* Gartner(®): Das Forschungs- und Beratungsunternehmen hat Stonebranch in

einer Reihe von Berichten und Leitfäden gewürdigt, darunter der Market Guide

for DataOps Tools, der Market Guide for Service Orchestration and Automation

Platforms (SOAPs) und andere.

* G2: Die Peer-Review-Plattform hat Stonebranch im G2 Grid(®) Report für

Managed File Transfer und im G2 Grid Report für Workload Automation als

führend ausgezeichnet.

Globale Expansion und Mitarbeiterzufriedenheit

Stonebranch verzeichnete im Jahr 2022 ein deutliches Wachstum seiner weltweiten

Belegschaft und erweiterte seine Niederlassungen in den Vereinigten Staaten,

Deutschland, Griechenland und Malaysia. Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen

ein neues Technologiezentrum in Skopje, Nordmazedonien, und baute damit seine

Präsenz und Innovationsfähigkeit weiter aus.

Darüber hinaus erhielt Stonebranch die Auszeichnung ?Metro Atlanta Top

Workplaces 2022", ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für seine

Mitarbeiter und seine Mission, eine dynamische und engagierte Arbeitsplatzkultur

zu schaffen.

Herr Damiani betonte, wie wichtig die Werte des Unternehmens für das Erreichen

seiner Mission sind: ?Unsere Kultur basiert auf sechs Werten, die uns am Herzen

liegen: ein einladendes Umfeld, Brillanz, Kühnheit, Neugier, Integration und

Ausgewogenheit. Diese Werte waren entscheidend für unsere Mission, die

Möglichkeiten der IT-Automatisierung in Unternehmen für jedermann zugänglich zu

machen."

Über Stonebranch

Stonebranch (https://www.stonebranch.com/) entwickelt Lösungen für die IT-

Orchestrierung und -Automatisierung, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der

einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte

Automatisierung von Geschäftsdiensten in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom

Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher.

Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen

Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg

orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und

verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien.

Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen

Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und

Technologie.

°