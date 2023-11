GNW-Adhoc: Smart City Expo 2023 läutet mit Rekordzahlen eine neue Ära der Stadtentwicklung ein

^BARCELONA, Spanien, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2023 Auflage des Smart

City Expo World Congress (SCEWC), organisiert von der Fira de Barcelona, läutete

mit Rekordzahlen eine neue Ära ein. Der internationale Kongress für Städte und

intelligente urbane Lösungen fand im Rahmen des Tomorrow.Mobility World

Congress, in Zusammenarbeit mit dem EIT Urban Mobility, sowie den Events

Tomorrow.Building und Tomorrow.Blue Economy statt. An den drei

Veranstaltungstagen wurden in der Gran Via der Fira de Barcelona mehr als

25.300 Besucher:innen aus 140 Ländern gezählt.

600 Expert:innen erörterten die verschiedenen Strategien, die weltweit

eingesetzt werden, um den Herausforderungen der Städte in Bereichen wie

Mobilität, Governance, Nachhaltigkeit und Inklusion zu begegnen. Die Liste der

Hauptredner:innen umfasste Nathan Blecharczyk, Mitbegründer und Chief Strategy

Officer von Airbnb, den Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta, die

Informatikerin und Expertin für Algorithmic Bias Margaret Mitchell, die auf KI

spezialisierte Anwältin Micaela Mantegna und die ehemalige britische Ministerin

für Energie und sauberes Wachstum sowie Expertin für nachhaltige Entwicklung,

Claire O'Neill.

Insgesamt präsentierten 1.106 Aussteller ihre neuesten Projekte und Lösungen.

Das sind 29,7 Prozent mehr als im Jahr 2022. Darunter waren Branchenführer wie

Aramco, Axis, BSM, Cisco, CBRE, Dassault Systemes, Dell, Deloitte, Drees &

Sommer, FCC, Honeywell, Johnson Controls, KIA, Microsoft, Moventis, Nvidia, PTV

Group, PWC, Racc, Renfe, Roshn Group, Samoo Architects & Engineers, Samsung C&T

Corporation, Sener, Siemens, SPIE, Smart Ports: Piers of the Future, und Veolia.

Mehr als 800 teilnehmende Städte und Länder, darunter Brasilien, China, Estland,

Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Korea, Mexiko, die nordischen

Länder, Polen, Portugal, Saudi-Arabien und die USA, präsentierten ihre neuesten

Initiativen. Dabei wurden Projekte vorgestellt, die digitale Zwillinge zur

Darstellung und Überwachung verschiedener Stadtgebiete oder künstliche

Intelligenz zur Verwaltung der Mobilität und anderer städtischer

Dienstleistungen einsetzen.

Der Direktor des Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, kommentierte: ?Die

Resonanz der Smart City Expo 2023 hat uns in der Überzeugung bestärkt, dass wir

die Türen zu einer neuen Ära für Städte öffnen - wie es unser diesjähriges Thema

ausdrückt: eine Ära der Innovation und Nachhaltigkeit. Über drei Tage hinweg

haben Städte und Unternehmen den Weg zu einer besseren Zukunft geebnet. Wir sind

stolz darauf, dass unsere Veranstaltung und Barcelona als globale Drehscheibe

für diese gemeinsamen Bemühungen ausgewählt wurden."

Die 13. Auflage des Smart City Expo World Congress wird vom 5. bis 7. November

2024 erneut in der Gran Via in Barcelona stattfinden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Salvador Bilurbina

E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com

Telefon: +34628162674

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc40c65b-954e-4b11-

a81f-6c60d44f8ab8

°