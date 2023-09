GNW-Adhoc: Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, stellt den Masterplan für Soudah Peaks vor

^A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the

RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seine Königliche Hoheit

Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premierminister und

Vorsitzender von Soudah Development, hat den Masterplan zur Entwicklung von

Soudah und Teilen von Rijal Almaa zu Soudah Peaks - einem luxuriösen

Bergtourismusziel in 3.015 Metern Höhe auf dem höchsten Gipfel Saudi-Arabiens -

vorgestellt. Das Projekt liegt in einer außergewöhnlichen natürlichen und

kulturellen Umgebung in der Region Aseer (Südwest-Saudi-Arabien) und ist ein

wichtiger Bestandteil der Bemühungen des öffentlichen Investitionsfonds (Public

Investment Fund, PIF), die Wirtschaft durch den Ausbau wichtiger Branchen wie

Tourismus, Gastgewerbe und Unterhaltung zu diversifizieren und die

Entwicklungsstrategie von Aseer zu unterstützen.

Seine Königliche Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman, Vorsitzender des

Verwaltungsrats von Soudah Development, erklärte, dass Soudah Peaks eine neue

Ära des luxuriösen Bergtourismus darstellt, indem es ein noch nie dagewesenes

Erlebnis bietet und gleichzeitig die Natur, die Kultur und das reiche Kulturerbe

bewahrt. Es ist strategisch auf die Ziele der Vision 2030 ausgerichtet, die

darin bestehen, den Tourismus und die Unterhaltungsindustrie auszubauen, das

Wirtschaftswachstum zu fördern, Investitionen anzuziehen, mehr als 29 Mrd. SAR

zum kumulierten BIP des Königreichs beizutragen und Tausende von direkten und

indirekten Arbeitsplätzen zu schaffen.

Seine Königliche Hoheit dazu: ?Der Masterplan bekräftigt unser Engagement für

die weltweiten Bemühungen um den Erhalt der Umwelt und der natürlichen

Ressourcen für künftige Generationen und soll dazu beitragen, die nationalen

Einkommensquellen zu diversifizieren und eine starke Wirtschaft aufzubauen, die

lokale und globale Investitionen anzieht."

Seine Königliche Hoheit fügte hinzu: ?Soudah Peaks wird eine bedeutende

Bereicherung für den Tourismussektor in Saudi-Arabien sein und das Königreich

auf der globalen Tourismuskarte platzieren, während gleichzeitig die reiche

Kultur und das Erbe des Landes hervorgehoben und gefeiert werden." Die Besucher

haben die Möglichkeit, die Schönheit der Soudah Peaks zu entdecken, ihre reiche

Kultur und ihr Erbe zu erkunden und die authentische Gastfreundschaft der

lokalen Gemeinschaft zu erleben. Soudah Peaks wird unvergessliche Erlebnisse

inmitten von üppigem Grün über den Wolken bieten."

Soudah Peaks will bis zum Jahr 2033 über zwei Millionen Besuchern im Jahr

luxuriöse Dienstleistungen im Gastgewerbe anbieten. Der Masterplan soll die

lokalen traditionellen und architektonischen Stile widerspiegeln und sowohl das

kulturelle als auch das landschaftliche Erbe der Region fördern. Das Reiseziel

wird 6 einzigartige Entwicklungszonen beherbergen: Tahlal, Sahab, Sabrah,

Jareen, Rijal und Red Rock. Jede dieser Zonen bietet eine Reihe von

Einrichtungen von Weltrang, darunter Hotels, luxuriöse Bergresorts, Wohnchalets,

Villen, Premium-Villen, Unterhaltungs- und Geschäftsattraktionen sowie Outdoor-

Attraktionen für Sport, Abenteuer, Wellness und Kultur.

Soudah Development wird für Soudah Peaks bis 2033 2.700 Hotelzimmer, 1.336

Wohneinheiten und 80.000 Quadratmeter Gewerbefläche bereitstellen. Der

Masterplan wird in drei Phasen entwickelt, wobei die erste Phase mit 940

Hotelzimmern, 391 Wohneinheiten und 32.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche

voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen sein wird.

Soudah Peaks erstreckt sich über mehr als 627 Quadratkilometer atemberaubender

Natur, wobei weniger als 1 % des Geländes für den Bau erworben wurde. Dies

spiegelt das Engagement von Soudah Development für den Schutz und die Erhaltung

der Umwelt, die Einhaltung der besten Nachhaltigkeitsstandards und den Beitrag

zu den Bemühungen der Saudi Green Initiative wider.

Als geschlossene Aktiengesellschaft im Besitz des PIF hat Soudah Development das

Ziel, ein einzigartiges luxuriöses Tourismusziel in den Bergen Saudi-Arabiens zu

entwickeln und gleichzeitig die Natur und das kulturelle Erbe des

Projektgebiets, das sich über Soudah und Teile von Rijal Almaa erstreckt, zu

erhalten.

Über Soudah Development

Soudah Development ist eine geschlossene Aktiengesellschaft, die sich

vollständig im Eigentum des Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien

befindet. Es wurde gegründet, um die Entwicklung eines luxuriösen

Bergtourismusziels voranzutreiben, das Soudah und Teile von Rijal Almaa in der

Region Aseer im Südwesten Saudi-Arabiens umfasst. Es zielt darauf ab, die

natürliche Landschaft zu erhalten und das reiche kulturelle Erbe der Region zu

respektieren, während es bis 2033 jährlich 2 Millionen Besucher anziehen soll.

Soudah Development wurde am 24. Februar 2021 von Seiner Königlichen Hoheit

Kronprinz Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premierminister und

Vorsitzender des PIF, angekündigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgenden Links:

Website: www.soudah.sa (http://www.soudah.sa/) & www.soudahpeaks.com

(http://www.soudahpeaks.com/)

Twitter, Instagram, LinkedIn, und Facebook: @Soudahpeaks

Oder per E-Mail: press@soudah.sa (mailto:press@soudah.sa)

Quelle: NewsBeatWire (https://newsbeatwire.com/)

Ansprechpartner:

Mohammed A. Alshehri

Press@soudah.sa (mailto:Press@soudah.sa)

