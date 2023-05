GNW-Adhoc: Royalton Cayo Santa Maria von Blue Diamond Resorts als bestes All-Inclusive-Hotel in der Karibik ausgezeichnet

^TORONTO, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, einer der

weltweit führenden Anbieter von All-Inclusive-Resorts, freut sich, bekanntgeben

zu können, dass das Royalton Cayo Santa Maria von TripAdvisor im Rahmen der

prestigeträchtigen Travellers' Choice Best of the Best Awards als das beste All-

Inclusive-Resort in der Karibik ausgezeichnet worden ist. Diese außergewöhnliche

Leistung unterstreicht das Engagement des Resorts, unvergleichliche

Urlaubserlebnisse zu bieten. Darüber hinaus feiert Blue Diamond Resorts

insgesamt 18 ausgezeichnete Häuser und festigt damit seine Position als

erstklassiger Anbieter im Gastgewerbe.

Die Travellers' Choice Best of the Best Awards von TripAdvisor zeichnen die

besten Hotels und Unterkünfte weltweit aus, basierend auf Millionen von

Bewertungen und Meinungen von Reisenden. Das Royalton Cayo Santa Maria hat sich

seinen Platz als Nummer eins unter den All-Inclusive-Resorts in der Karibik

gesichert und damit sein Engagement für außergewöhnliche Gastfreundschaft und

Gästezufriedenheit bestätigt. Das Resort wurde außerdem als 19. unter den besten

All-Inclusive-Resorts weltweit, als 2. unter den Top-Hotels in der Karibik und

als 6. unter den karibischen Luxusresorts ausgezeichnet.

Blue Diamond Resorts ist stolz darauf, andere geschätzte Einrichtungen

hervorzuheben, die diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten haben. Das

Planet Hollywood Costa Rica, ein All-Inclusive-Resort der Autograph Collection,

wurde als die Nummer 12 unter den besten Luxusresorts in ganz Mittelamerika

ausgezeichnet, was das Engagement der Marke für Luxus und einzigartige

Gästeerlebnisse weiter unterstreicht. Darüber hinaus wurde das Mystique Casa

Perla by Royalton als die Nummer 6 der besten neuen Hotels der Welt

ausgezeichnet, was ein Beweis für sein innovatives und fesselndes Angebot ist.

?Wir freuen uns, dass 18 unserer Resorts bei den angesehenen Travellers' Choice

Awards 2023 auf TripAdvisor ausgezeichnet wurden", so Jordi Pelfort, President

von Blue Diamond Resorts. ?Diese bemerkenswerte Leistung spiegelt unser

unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und Gästezufriedenheit wider. Wir

sind stolz darauf, in unserem vielfältigen Portfolio außergewöhnliche

Urlaubserlebnisse bieten zu können."

Die vollständige Liste der ausgezeichneten Häuser von Blue Diamond Resorts

umfasst:

Mexiko:

* Royalton Riviera Cancun, ein Autograph Collection All-Inclusive Resort &

Casino (https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun)

* Hideaway at Royalton Riviera Cancun, ein Autograph Collection All-Inclusive-

Resort - Nur für Erwachsene

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun)

* Royalton CHIC Cancun, ein Autograph Collection All-Inclusive Resort - Nur

für Erwachsene

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-cancun-resort-spa)

* Mystique Holbox by Royalton, ein Tribute Portfolio Resort

(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox)

Costa Rica:

* Planet Hollywood Costa Rica, ein Autograph Collection All-Inclusive Resort

(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/costa-rica)

Dominikanische Republik

* Royalton CHIC Punta Cana, ein Autograph Collection All-Inclusive Resort &

Casino - Nur für Erwachsene (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-

punta-cana-resort-spa)

Kuba:

* Royalton Cayo Santa Maria (https://www.royaltonresorts.com/resorts/cayo-

santa-maria)

* Mystique Casa Perla by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/casa-perla)

* Memories Jibacoa (https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-jibacoa-

resort)

* Royalton Habana (https://www.royaltonresorts.com/resorts/habana)

* Grand Memories Santa María (https://www.memoriesresorts.com/resort/grand-

memories-santa-maria)

* Memories Miramar Habana (https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-

miramar-habana)

* Memories Flamenco (https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-flamenco-

beach-resort)

* Starfish Cuatro Palmas (https://www.starfishresorts.com/resort/starfish-

cuatro-palmas)

* Starfish Cayo Santa Maria (https://www.starfishresorts.com/resort/cayo-

santa-maria)

* Starfish Cayo Guillermo (https://www.starfishresorts.com/resort/starfish-

cayo-guillermo)

* Starfish Varadero

(https://www.starfishresorts.com/resort/starfish-varadero)

* Starfish Las Palmas (https://www.starfishresorts.com/resort/starfish-las-

palmas)

Mit diesen jüngsten Erfolgen festigt Blue Diamond Resorts weiterhin seine

Position als führendes Unternehmen in der Hotelbranche mit seinen Marken:

Royalton Luxury Resorts, Hideaway at Royalton, Royalton CHIC Resorts, Mystique

by Royalton, Grand Lido Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Memories

Resorts und Starfish Resorts. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche

preisgekrönte Resorts in der Karibik, Mexiko und Mittelamerika. Von luxuriösem

Urlaub nur für Erwachsene bis hin zu familienfreundlichen Aufenthalten bietet

Blue Diamond Resorts eine breite Palette an hochwertigen Urlaubserlebnissen, die

auf die Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Gastes zugeschnitten sind.

Für weitere Informationen über das Royalton Cayo Santa Maria und andere Royalton

Luxury Resorts besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com). Um die gesamte Palette der Marken und Blue

Diamond Resorts zu entdecken, besuchen Sie www.bluediamondresorts.com

(http://www.bluediamondresorts.com).

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60

Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob

die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von

Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen

Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In

Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle als

eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das

Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur

für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um

die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton

CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige

All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet

das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren

einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen

Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa

(https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren

Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen

oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während

Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert

in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet.

Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt

seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit

einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der

Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet

Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi

ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im

Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/442db473-

347a-4a45-98fd-3cf675ab4a27

°