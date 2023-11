GNW-Adhoc: Robex Resources Inc. meldet positive Bohrergebnisse bei Mansounia durch Erweitern der Streichenlänge auf 5 km

^QUÉBEC CITY, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich, den Abschluss der ersten Phase der

Bohrungen zur Abgrenzung von Mineralressourcen bei der Lagerstätte Mansounia

Central bekannt zu geben. Die Lagerstätte Mansounia Central liegt etwa 3 km

südlich der neuen Aufbereitungsanlage Kiniero im Kiniero-Projekt in Guinea,

Westafrika.

Besonders hervorzuheben sind folgende Abschnitte:

* MRC23-038: 16 m mit 8,06 g/t Au aus 27 m

* MRC23-091: 10 m mit 4,91 g/t Au aus 52 m

* MRC23-080: 25 m mit 3,61 g/t Au aus 18 m

* MRC23-113: 12 m mit 2,89 g/t Au aus 10 m

* MRC23-033: 13 m mit 2,21 g/t Au aus 46 m

Nach Abschluss einer eingehenden geochemischen Untersuchung des durch

Massenauslaugung extrahierbaren Goldes (BLEG) im Boden, die im gesamten

Lizenzgebiet Mansounia erfolgte, führte Robex im September 2023 ein umfassendes

Bohrprogramm mit 147 Bohrlöchern zur Abgrenzung der Lagerstätte in Mansounia

Central durch. Die geochemische BLEG-Signatur bestätigte, dass die Lagerstätten

Mansounia Central und Mansounia South wichtige Explorationsziele innerhalb des

weitaus größeren Scher-Mineralisierungskorridors ?Sabali-Mansounia" darstellen.

Dieser Korridor beherbergt die benachbarte Lagerstätte Sabali South (bekannt

gegeben am 24. Mai 2022), die von Robex erbohrt wurde und nun einen integralen

Bestandteil zum erneuten Start des Kiniero-Projekts bildet.

Mit dem Robex-Explorationsbohrprogramm von 2023 in Mansounia Central sollte

zudem die Zuverlässigkeit der historischen Bohrlöcher überprüft werden. Die

Lagerstätte Mansounia Central wurde in der Vergangenheit durch RAB-

Aufklärungsbohrungen (2003 bis 2005) sowie durch RC- und DD-Bohrungen (2005 bis

2012) erschlossen. Die ersten Erkundungsbohrungen von Robex im Jahr 2022 ergaben

bedeutende oberflächennahe Golddurchschneidungen und bestätigten die

historischen Bohrungen (bekannt gegeben am 28. November 2022).

Die Kampagne begann im April 2023 und endete im September 2023 mit 147

Bohrlöchern von insgesamt 23.310 m, die mit RC-Bohrtechniken hauptsächlich auf

einem 100 x 50 m großen Bohrraster niedergebracht wurden, ergänzt durch

zusätzliche Erkundungsbohrungen. Die Ergebnisse waren äußerst ermutigend und

bestätigten ein ausgedehntes Vorliegen eines gut entwickelten oberen supergenen

niedriggradigen Goldvorkommens, das sich typischerweise in den oberen 30 bis 50

Metern befindet, wie bei den Erkundungsbohrungen festgestellt wurde.

Die Ergebnisse der RC-Bohrkampagne zur Abgrenzung der Lagerstätte Mansounia

Central haben außerdem Folgendes bestätigt:

* die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der historischen Daten,

* die Beziehung zwischen dem BLEG im Boden und der Luftmagnetik, den

Intrusionen, dem abgeleiteten Alterationsfußabdruck und den darunter

liegenden bestätigten Strukturen,

* eine breite, tiefe und kontinuierliche niedriggradige supergene

Goldmineralisation im Sabali-Mansounia-Korridor

* die Tatsache, dass die Mansounia Central-Lagerstätten ein strategisches,

oberflächennahes (ca. 3,5 km) Oxid- und Frischgestein-Ziel darstellen, das

durch Infill-Bohrungen in Mineralreserven umgewandelt werden kann, um im

Abbauplan der Goldmine Kiniero berücksichtigt zu werden, und

* dass Mansounia Central entlang der Streichenlänge in Richtung Süden nach

Mansounia South und in Richtung Norden nach Sabali South geöffnet bleibt,

sodass beide Lagerstätten zu einem einzigen erbohrten Gebiet zusammenwachsen

und einen einzigen größeren Tagebau bilden können.

Die Infill-Bohrungen bei Mansounia Central werden voraussichtlich Anfang 2024

beginnen, um die Mineralressourcenschätzung zu aktualisieren. Die geplanten

Bohrungen werden auch Erkundungsbohrungen zur Streichenerweiterung in Richtung

Süden in die Lagerstätte Mansounia South umfassen. Mit der Hinzufügung von

Mansounia beträgt die gesamte Streichenerweiterung etwa 5 km von Sabali North

bis Mansounia Central. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit, das Projekt um

wirtschaftliche oberflächennahe Oxid-Unzen zu erweitern.

Abbildung 1: Ein Überblick über das Bergbaugebiet Kiniero, in dem die Nähe von

Mansounia Central zur Anlage sowie die ausgedehnte Streichenlänge (ca. 5 km) vom

südlichen Abschnitt von Mansounia Central bis zum Norden von Sabali North

hervorgehoben werden.

Abbildung 2: Plankarte von Mansounia Central mit Angabe der abgeschlossenen

Bohrprogramme von Burey Gold (historisch), Goldfields (historisch) und Sycamore

Mine Guinee (SMG) (Robex). Die größeren, schwarz umrandeten RC-Bohrlöcher zeigen

den Standort des kürzlich abgeschlossenen 100 × 50 m großen Bohrprogramms.

Abbildung 3: Die Querschnitte A-B und C-D zeigen signifikante Bohrlochabschnitte

(0,2 g/t Au und 0,8 g/t Au) und die vorläufige mineralisierte Hülle.

Aurelien Bonneviot, President und CEO: ?Wir freuen uns, dass die Mansounia-

Bohrung positive Ergebnisse liefert. Wir verfeinern die Interpretation der

definitiven Machbarkeitsstudie (DFS), die von den vorherigen Eigentümern im Jahr

2004 durchgeführt wurde, und mit weiteren Bohrungen im vierten Quartal 2023 und

im ersten Quartal 2024 werden wir in der Lage sein, unsere Modellierung zu

verbessern, für die Robex im ersten Quartal 2024 einen aktualisierten

Mineralressourcenbericht erstellen möchte. Diese ermutigenden Ergebnisse werden

es uns ermöglichen, den Oxid-Anteil in der Anlage zu erhöhen und somit den

Durchsatz der Anlage zu steigern, wie in unserer DFS hervorgehoben wurde."

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden von Dan

Tucker, BSc CEng FAusIMM (CP Geo), einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101,

geprüft und genehmigt. Dan Tucker ist Chief Mining Engineer von Robex und ist

als solcher nicht unabhängig im Sinne von NI 43-101.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen

mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen

engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle

Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges

Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali

und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, ein

führender Goldproduzent in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC.

Aurélien Bonneviot Robert Thaemlitz

Chief Executive Officer Account Manager

Stanislas Prunier +1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680

Investor Relations and Corporate

Development

E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com

(mailto:rthaemlitz@renmarkfinancial.com

)

www.renmarkfinancial.com

+1 581 741-7421 (http://www.renmarkfinancial.com/)

E-Mail: investor@robexgold.com

(mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com

(http://www.robexgold.com/)

