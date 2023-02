GNW-Adhoc: Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022

^* Umsatz im vierten Quartal von 787 Mio. USD, 1 % mehr als im

Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 3.122 Mio. USD, 4 % mehr

als im Vorjahreszeitraum

* Kernumsatz im vierten Quartal von 752 Mio. USD, 2 % mehr als im

Vorjahreszeitraum; Kernumsatz im Gesamtjahr 2022 von 2.972 Mio. USD, 5 %

mehr als im Vorjahreszeitraum

* Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten Quartal von 40 Mio. USD;

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Gesamtjahr 2022 von 259 Mio. USD

SAN ANTONIO, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.

(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-

Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das

Gesamtjahr zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben.

Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: ?Wir haben im vierten Quartal

einen Umsatz und Gewinn erzielt, der über unserer Prognose lag, und verfügen

über einen soliden Cashflow. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen mitteilen zu

können, dass wir die Neuausrichtung unseres Betriebsmodells abgeschlossen haben

und nun als zwei Geschäftseinheiten, Public Cloud und Private Cloud, agieren."

Herr Maletira fügte hinzu: ?Ich konzentriere mich darauf, den Kurs des

Unternehmens zu ändern und Rackspace für nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu

positionieren. Ich bin von unserer Strategie überzeugt, und wir haben jetzt das

richtige Betriebsmodell und Führungsteam, um sie umzusetzen."

Ergebnisse für das vierte Quartal 2022

Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 787 Mio. USD. Dies entspricht

einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2021 in Höhe von

777 Mio. USD. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 wurde durch Neukundenakquisen

und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &

Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im

vierten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 3 % gestiegen.

Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten (?Kernumsatz"), die aus Multicloud Services

sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im vierten Quartal 2022 im Vergleich

zum vierten Quartal 2021 um 2 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen und

wechselkursbereinigt um 4 %.

Im vierten Quartal 2022 verzeichneten wir nicht zahlungswirksame

Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 217 Mio. USD, die in erster Linie auf

129 Mio. USD für Geschäfts- oder Firmenwerte und 75 Mio. USD für die

Wertminderung von Vermögenswerten zurückzuführen sind. Die Wertminderung des

Geschäfts- oder Firmenwerts betraf unser Segment Apps & Cross Platform und wurde

in erster Linie durch den Rückgang der Marktkapitalisierung nach dem Ransomware-

Angriff auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft verursacht. Die Wertminderung

betraf unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug nach

North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.

Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im vierten Quartal 2022 auf

-227 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -27 Mio.

USD im vierten Quartal 2021.

Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf -214 Mio. USD,

verglichen mit einem Nettoverlust von -83 Mio. USD im vierten Quartal 2021.

Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2022 1,01 USD,

verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -0,39 USD im vierten

Quartal 2021.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal

2022 auf 74 Mio. USD, was einem Rückgang von 40 % gegenüber 122 Mio. USD im

vierten Quartal 2021 entspricht.

Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal 2022 bei

0,06 USD, was einem Rückgang von 76 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden

Ergebnis je Aktie von 0,25 USD im vierten Quartal 2021 entspricht.

Die Investitionen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 43 Mio. USD

gegenüber 27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.

Gesamtjahresergebnisse für 2022

Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 3.122 Mio. USD. Dies entspricht

einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Umsatz im Gesamtjahr 2021 in Höhe von

3.010 Mio. USD. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 wurde durch Neukundenakquisen und

steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &

Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im

Gesamtjahr 2022 gegenüber 2021 um 5 % gestiegen.

Der Kernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 5 % auf Basis

der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 7 %.

Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und die Wertminderung von

Vermögenswerten beliefen sich 2022 auf 535 Mio. USD bzw. 146 Mio. USD. Diese

Wertminderungen spiegeln einen anhaltenden Rückgang unserer Marktkapitalisierung

und niedrigere prognostizierte Betriebsergebnisse wider, die in erster Linie auf

Produktmixverschiebungen, die Auswirkungen des Ransomware-Vorfalls im Dezember

und Marktsorgen im Zusammenhang mit Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und

anderen makroökonomischen Faktoren zurückzuführen sind. Wir verzeichneten auch

eine Wertminderung in Höhe von 75 Mio. USD für unser Hauptbüro in San Antonio

(USA), da wir uns auf unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023

vorbereiten.

Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -679 Mio.

USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -3 Mio. USD für 2021.

Der Nettoverlust belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -805 Mio. USD, verglichen

mit einem Nettoverlust von -218 Mio. USD für 2021.

Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Gesamtjahr 2022 -3,81 USD,

verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,05 USD für 2021.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Gesamtjahr 2022

auf 364 Mio. USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 484 Mio. USD für 2021

entspricht.

Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr 2022 bei

0,54 USD, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden

Ergebnis je Aktie von 0,97 USD für 2021 entspricht.

Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2022 auf 142 Mio. USD gegenüber

203 Mio. USD für 2021.

Zum 31. Dezember 2022 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio. USD

ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.

Finanzieller Ausblick

Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:

+------------------------------------+-----------------------+

| | Q1 2023 Guidance |

+------------------------------------+-----------------------+

| Revenue | $752 - $762 million |

+------------------------------------+-----------------------+

| Core Revenue | $719 - $729 million |

+------------------------------------+-----------------------+

| Non-GAAP Operating Profit | $47 - $53 million |

+------------------------------------+-----------------------+

| Non-GAAP Loss Per Share | ($0.05) - ($0.01) |

+------------------------------------+-----------------------+

| Non-GAAP Other Income (Expense)(1) | ($55) - ($57) million |

+------------------------------------+-----------------------+

| Non-GAAP Tax Expense Rate | 26% |

+------------------------------------+-----------------------+

| Non-GAAP Weighted Average Shares | 212 - 214 million |

+------------------------------------+-----------------------+

(1) Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden

voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.

Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die

Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den

allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA (?GAAP") sind

in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an

weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das nicht

auf GAAP basierende Betriebsergebnis, der nicht auf GAAP basierende Verlust je

Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge (Aufwendungen) oder die

nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit den am direktesten

vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen angesichts der

Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf bestimmte Posten,

wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für den GAAP-

Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht auf GAAP

basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt.

Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die nicht auf GAAP

basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne

unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierenden

Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf

GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP

basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die

Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den

Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP

basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher

Anpassungen können jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz und Webcast

Rackspace Technology wird am 22. Februar 2023 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET)

eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und

Gesamtjahres 2022 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf

die Telefonkonferenz zugreifen:

Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,

besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden

Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations.

Zuhörer, die an der Fragestunde teilnehmen möchten oder eine Einwahlnummer

benötigen, können sich unter folgendem Link vorab registrieren:

https://register.vevent.com/register/BI775d26b4572a4772930b44a25ec09d47.

Alle registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die

ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-

Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über

alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,

Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen

Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit

Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten

?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform

Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-

Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des

Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von

behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf

die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere

Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten

nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen

oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie ?erwartet",

?beabsichtigt", ?wird", ?erhofft", ?glaubt", ?zuversichtlich", ?weiterhin",

?schlägt vor", ?strebt an", ?könnte", ?kann", ?sollte", ?schätzt", ?sagt

voraus", ?würde", ?Ziele", ?Zielvorgaben", ?zielt ab", ?geplant", ?projiziert"

sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und

auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology

weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen,

von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass

zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument

angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den

Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den

Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K

und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten

Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte

?Risikofaktoren" und ?Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage

und des Betriebsergebnisses".

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP

basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),

das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das

nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie (?EPS"). Diese nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,

Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen

einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für

Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das

Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen

kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen

keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP

basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als

Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser

nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten

vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE

(ungeprüft)

Three Months Ended December 31,

------------------------------------------------- Year-Over-Year

2021 2022 Comparison

------------------------ ------------------------ -----------------------

(In millions,

except % and

per share

data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change

------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ----------

Revenue $ 777.3 100.0 % $ 787.0 100.0 % $ 9.7 1.2 %

Cost of

revenue (543.0 ) (69.9 ) % (587.2 ) (74.6 ) % (44.2 ) 8.1 %

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Gross profit 234.3 30.1 % 199.8 25.4 % (34.5 ) (14.7 ) %

Selling, ) % ) % ) %

general and

administrative

expenses (208.6 (26.8 ) (210.3 (26.7 ) (1.7 0.8

Impairment of )

goodwill (52.4 (6.7 ) % (129.3 ) (16.4 ) % (76.9 ) 146.8 %

Impairment of

assets - - % (87.4 ) (11.1 ) % (87.4 ) 100.0 %

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Loss from

operations (26.7 ) (3.4 ) % (227.2 ) (28.9 ) % (200.5 ) NM

Other income

(expense):

Interest

expense (50.5 ) (6.5 ) % (55.6 ) (7.1 ) % (5.1 ) 10.1 %

Gain on

investments,

net 0.6 0.1 % 0.2 0.0 % (0.4 ) (66.7 ) %

Other income,

net 0.1 0.0 % 5.5 0.7 % 5.4 NM

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Total other

income

(expense) (49.8 ) (6.4 ) % (49.9 ) (6.3 ) % (0.1 ) 0.2 %

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Loss before

income taxes (76.5 ) (9.8 ) % (277.1 ) (35.2 ) % (200.6 ) NM

Benefit

(provision)

for income

taxes (6.4 ) (0.8 ) % 63.1 8.0 % 69.5 NM

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Net loss $ (82.9 ) (10.7 ) % $ (214.0 ) (27.2 ) % $ (131.1 ) 158.1 %

------------ ----------- ------------ ----------- ------------

Net loss per

share:

Basic and

diluted $ (0.39 ) $ (1.01 )

Weighted

average number

of shares

outstanding:

Basic and

diluted 210.3 211.6

NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE

(ungeprüft)

Year Ended December 31,

----------------------------------------------------- Year-Over-Year

2021 2022 Comparison

-------------------------- -------------------------- ------------------------

(In millions,

except % and

per share

data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------ -----------

Revenue $ 3,009.5 100.0 % $ 3,122.3 100.0 % $ 112.8 3.7 %

Cost of

revenue (2,072.7 ) (68.9 ) % (2,265.4 ) (72.6 ) % (192.7 ) 9.3 %

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Gross profit 936.8 31.1 % 856.9 27.4 % (79.9 ) (8.5 ) %

Selling, ) )

general and

administrative

expenses (906.8 (30.1 ) % (855.3 (27.4 ) % 51.5 (5.7 ) %

Impairment of

goodwill (52.4 ) (1.7 ) % (534.5 ) (17.1 ) % (482.1 ) NM

Impairment of

assets - - % (146.1 ) (4.7 ) % (146.1 ) 100.0 %

Gain on sale

of land 19.9 0.7 % - - % (19.9 ) (100.0 ) %

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Loss from

operations (2.5 ) (0.1 ) % (679.0 ) (21.7 ) % (676.5 ) NM

Other income

(expense):

Interest

expense (205.1 ) (6.8 ) % (208.5 ) (6.7 ) % (3.4 ) 1.7 %

Loss on

investments,

net (3.0 ) (0.1 ) % (0.2 ) (0.0 ) % 2.8 (93.3 ) %

Debt

modification

and

extinguishment

costs (37.5 ) (1.2 ) % - - % 37.5 (100.0 ) %

Other expense,

net (1.0 ) (0.0 ) % (10.0 ) (0.3 ) % (9.0 ) NM

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Total other

income

(expense) (246.6 ) (8.2 ) % (218.7 ) (7.0 ) % 27.9 (11.3 ) %

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Loss before

income taxes (249.1 ) (8.3 ) % (897.7 ) (28.8 ) % (648.6 ) NM

Benefit for

income taxes 30.8 1.0 % 92.9 3.0 % 62.1 NM

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Net loss $ (218.3 ) (7.3 ) % $ (804.8 ) (25.8 ) % $ (586.5 ) NM

-------------- ----------- -------------- ----------- ------------

Net loss per

share:

Basic and

diluted $ (1.05 ) $ (3.81 )

Weighted

average number

of shares

outstanding:

Basic and

diluted 208.0 211.2

NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

KONSOLIDIERTE BILANZ

(ungeprüft)

December 31, December 31,

(In millions, except per share data) 2021 2022

-------------- -------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 272.8 $ 241.0

Accounts receivable, net allowance for credit

losses and accrued customer credits of $18.4 and

$24.6, respectively 554.3 622.2

Prepaid expenses 110.0 97.3

Other current assets 52.4 125.3

-------------- -------------

Total current assets 989.5 1,085.8

Property, equipment and software, net 826.7 628.3

Goodwill, net 2,706.8 2,155.1

Intangible assets, net 1,466.5 1,236.0

Operating right-of-use assets 161.8 138.0

Other non-current assets 177.4 226.1

-------------- -------------

Total assets $ 6,328.7 $ 5,469.3

-------------- -------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Accounts payable and accrued expenses $ 369.5 $ 459.9

Accrued compensation and benefits 104.5 95.3

Deferred revenue 98.6 80.9

Debt 23.0 23.0

Accrued interest 27.6 36.3

Operating lease liabilities 60.4 60.0

Finance lease liabilities 64.6 61.7

Financing obligations 48.0 16.7

Other current liabilities 41.2 35.3

-------------- -------------

Total current liabilities 837.4 869.1

Non-current liabilities:

Debt 3,310.9 3,295.4

Operating lease liabilities 114.8 84.8

Finance lease liabilities 345.1 310.5

Financing obligations 62.9 47.6

Deferred income taxes 205.8 126.7

Other non-current liabilities 124.4 105.7

-------------- -------------

Total liabilities 5,001.3 4,839.8

Commitments and Contingencies

Stockholders' equity:

Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0

shares authorized; no shares issued or

outstanding - -

Common stock, $0.01 par value per share:

1,495.0 shares authorized; 211.2 and 215.7

shares issued; 211.2 and 212.6 shares

outstanding, respectively 2.1 2.2

Additional paid-in capital 2,500.0 2,573.3

Accumulated other comprehensive income 6.9 71.4

Accumulated deficit (1,181.6 ) (1,986.4 )

Treasury stock, at cost; zero and 3.1 shares

held, respectively - (31.0 )

-------------- -------------

Total stockholders' equity 1,327.4 629.5

-------------- -------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 6,328.7 $ 5,469.3

-------------- -------------

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN

(ungeprüft)

Year Ended December 31,

--------------------------

(In millions) 2021 2022

-------------- -----------

Cash Flows From Operating Activities

Net loss $ (218.3 ) $ (804.8 )

Adjustments to reconcile net loss to net cash

provided by operating activities:

Depreciation and amortization 424.8 387.8

Amortization of operating right-of-use assets 65.9 59.8

Deferred income taxes (41.5 ) (108.8 )

Share-based compensation expense 75.4 69.5

Impairment of goodwill 52.4 534.5

Impairment of assets - 146.1

Gain on sale of land (19.9 ) -

Debt modification and extinguishment costs 37.5 -

Unrealized loss on derivative contracts 16.8 18.5

Loss on investments, net 3.0 0.2

Provision for bad debts and accrued customer credits (2.0 ) 12.4

Amortization of debt issuance costs and debt

discount 8.8 8.0

Non-cash fair value adjustments - 3.2

Other operating activities (2.1 ) (0.2 )

Changes in operating assets and liabilities, net of

effects of acquisitions:

Accounts receivable (69.5 ) (82.4 )

Prepaid expenses and other current assets 9.5 (7.1 )

Accounts payable, accrued expenses, and other

current liabilities 88.1 82.4

Deferred revenue 21.6 (21.6 )

Operating lease liabilities (61.4 ) (65.5 )

Other non-current assets and liabilities (18.3 ) 27.3

-------------- -----------

Net cash provided by operating activities 370.8 259.3

Cash Flows From Investing Activities

Purchases of property, equipment and software (108.4 ) (80.4 )

Acquisitions, net of cash acquired - (7.7 )

Proceeds from sale of land 31.3 -

Purchase of convertible promissory note - (15.0 )

Other investing activities 8.1 5.2

-------------- -----------

Net cash used in investing activities (69.0 ) (97.9 )

Cash Flows From Financing Activities

Proceeds from employee stock plans 61.1 3.7

Shares of common stock repurchased - (31.0 )

Proceeds from borrowings under long-term debt

arrangements 2,838.5 -

Payments on long-term debt (2,877.9 ) (23.0 )

Payments for debt issuance costs (34.5 ) -

Payments on financing component of interest rate

swap (12.9 ) (17.2 )

Principal payments of finance lease liabilities (50.6 ) (67.2 )

Principal payments of financing obligations (55.9 ) (49.0 )

Other financing activities - (3.3 )

-------------- -----------

Net cash used in financing activities (132.2 ) (187.0 )

Effect of exchange rate changes on cash, cash

equivalents, and restricted cash (2.3 ) (5.8 )

-------------- -----------

Increase (decrease) in cash, cash equivalents, and

restricted cash 167.3 (31.4 )

Cash, cash equivalents, and restricted cash at

beginning of period 108.1 275.4

-------------- -----------

Cash, cash equivalents, and restricted cash at end

of period $ 275.4 $ 244.0

-------------- -----------

Supplemental Cash Flow Information

Cash payments for interest, net of amount capitalized $ 178.5 $ 177.9

Cash payments for income taxes, net of refunds $ 5.5 $ 10.5

Non-cash Investing and Financing Activities

Acquisition of property, equipment and software by finance

leases $ 60.4 $ 36.7

Acquisition of property, equipment and software by

financing obligations 44.7 7.1

Increase (decrease) in property, equipment and software

accrued in liabilities (10.6 ) 17.6

----------- --------

Non-cash purchases of property, equipment and software $ 94.5 $ 61.4

UMSATZ NACH SEGMENTEN

Three Months

Ended

December 31, % Change

------------------- --------------------------

Constant

(In millions, except %) 2021 2022 Actual Currency((1))

--------- --------- ----------- --------------

Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 2.0 % 3.9 %

Apps & Cross Platform 94.8 100.5 6.0 % 7.3 %

--------- ---------

Core Revenue 734.1 752.3 2.5 % 4.3 %

OpenStack Public Cloud 43.2 34.7 (19.7 ) % (17.4 ) %

--------- ---------

Total $ 777.3 $ 787.0 1.2 % 3.1 %

--------- ---------

(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP

basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.

Year Ended December

31, % Change

----------------------- --------------------------

Constant

(In millions, except %) 2021 2022 Actual Currency((1))

----------- ----------- ----------- --------------

Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 5.1 % 6.7 %

Apps & Cross Platform 377.6 396.9 5.1 % 5.9 %

----------- -----------

Core Revenue 2,826.7 2,971.8 5.1 % 6.6 %

OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 (17.7 ) % (16.1 ) %

----------- -----------

Total $ 3,009.5 $ 3,122.3 3.7 % 5.2 %

----------- -----------

(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP

basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.

BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN

Three Months Ended December 31,

------------------------------------------

(In millions, Year-Over-Year

except %) 2021 2022 Comparison

------------------------------------------ ----------------------

% of % of

Segment gross Segment Segment

profit: Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

--------- ----------- --------- ---------- ----------- ----------

Multicloud

Services $ 194.6 30.4 % $ 163.0 25.0 % $ (31.6 ) (16.2 ) %

Apps & Cross

Platform 35.2 37.1 % 34.4 34.2 % (0.8 ) (2.3 ) %

OpenStack

Public Cloud 16.3 37.7 % 7.8 22.5 % (8.5 ) (52.1 ) %

--------- --------- -----------

Non-GAAP

Gross

Profit((1)) $ 246.1 $ 205.2 $ (40.9 ) (16.6 ) %

--------- --------- -----------

(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP

basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.

Year Ended December 31,

-----------------------------------------

(In millions, Year-Over-Year

except %) 2021 2022 Comparison

-------------------- -------------------- -----------------------

% of % of

Segment gross Segment Segment

profit: Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

--------- ---------- --------- ---------- ------------ ----------

Multicloud

Services $ 793.4 32.4 % $ 701.7 27.3 % $ (91.7 ) (11.6 ) %

Apps & Cross

Platform 135.9 36.0 % 139.2 35.1 % 3.3 2.4 %

OpenStack

Public Cloud 67.1 36.7 % 43.3 28.8 % (23.8 ) (35.5 ) %

--------- --------- ------------

Non-GAAP

Gross

Profit((1)) $ 996.4 $ 884.2 $ (112.2 ) (11.3 ) %

--------- --------- ------------

(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP

basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.

NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN

Wechselkursbereinigter Umsatz

Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum

Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht

berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die

Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die

Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.

Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden

des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar

unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum

und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen

Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine

wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im

Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein.

Three

Months

Ended

December

31, 2021 Three Months Ended December 31, 2022 % Change

---------- --------------------------------------- ----------------------

Revenue

(In in

millions, Foreign Currency Constant Constant

except %) Revenue Revenue Translation((a)) Currency Actual Currency

---------- --------- ------------------ ---------- ----------- ----------

Multicloud

Services $ 639.3 $ 651.8 $ 12.4 $ 664.2 2.0 % 3.9 %

Apps &

Cross

Platform 94.8 100.5 1.2 101.7 6.0 % 7.3 %

OpenStack

Public

Cloud 43.2 34.7 1.0 35.7 (19.7 ) % (17.4 ) %

---------- --------- ------------------ ----------

Total $ 777.3 $ 787.0 $ 14.6 $ 801.6 1.2 % 3.1 %

---------- --------- ------------------ ----------

(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse

des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen

Vergleichszeitraums berechnet.

Year

Ended

December

31, 2021 Year Ended December 31, 2022 % Change

----------- ------------------------------------------ ----------------------

Revenue

(In in

millions, Foreign Currency Constant Constant

except %) Revenue Revenue Translation((a)) Currency Actual Currency

----------- ----------- ------------------ ----------- ----------- ----------

Multicloud

Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 $ 37.6 $ 2,612.5 5.1 % 6.7 %

Apps &

Cross

Platform 377.6 396.9 3.1 400.0 5.1 % 5.9 %

OpenStack

Public

Cloud 182.8 150.5 2.9 153.4 (17.7 ) % (16.1 ) %

----------- ----------- ------------------ -----------

Total $ 3,009.5 $ 3,122.3 $ 43.6 $ 3,165.9 3.7 % 5.2 %

----------- ----------- ------------------ -----------

(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse

des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen

Vergleichszeitraums berechnet.

Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn

Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, der die Summe der

Bruttogewinnkennzahlen unserer einzelnen Segmente darstellt, da wir glauben,

dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden

Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden

Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt wurde, um

Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten

Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen

Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von

Käufen bestimmte Nettoproduktionskosten, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit

der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted

Exchange-Vorfall.

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

------------------------- ------------------

(In millions) 2021 2022 2021 2022

--------- --------------- --------- --------

Total consolidated gross profit $ 234.3 $ 199.8 $ 936.8 $ 856.9

Share-based compensation expense 3.5 2.6 16.7 11.6

Other compensation expense((1)) 0.6 0.3 2.7 1.9

Purchase accounting impact on

expense((2)) 1.1 0.6 4.7 2.7

Restructuring and transformation

expenses((3)) 6.6 1.7 35.5 10.9

Hosted Exchange incident

expenses - 0.2 - 0.2

--------- --------------- --------- --------

Non-GAAP Gross Profit $ 246.1 $ 205.2 $ 996.4 $ 884.2

--------- --------------- --------- --------

) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,

hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und

Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie

Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und

(1 der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen.

) Anpassung im Zusammenhang mit der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten

(2 von November 2016.

) Anpassung im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation

und -optimierung sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die

Schließung von Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von

Mietverträgen. In diesem Betrag sind auch bestimmte Kosten im

Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten, die

nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht

(3 werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau.

Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes

Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA

Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf

GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine

Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem

sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer

finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der

Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ

für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen

stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit

unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von

Trends in unserem Geschäft bietet.

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als

bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die

Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte

Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,

transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und

Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall

die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere

nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und

Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden

Anpassungen.

Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn

(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes

auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für

aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere

Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-

und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-

Vorfall, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte

andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne

und Verluste.

Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter

bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht

zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für

Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und

Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in

Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, bestimmte andere nicht operative,

einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste,

Einkommenssteuern und Abschreibungen.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind

die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden

finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das

bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem

die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die vom Management und unserem

Verwaltungsrat bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser

Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet werden.

Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir

höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die

Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und

Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder

Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP

basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden

Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus

unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des

nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte

nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse

von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich

Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich bezeichnete

Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere

nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich

bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger davor

gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung

mit den GAAP zu verwenden.

Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

------------------------ ------------------------

(In millions) 2021 2022 2021 2022

----------- ------------ ------------ -----------

Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )

Share-based compensation

expense 18.7 10.0 75.4 69.5

Special bonuses and other

compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0

Transaction-related

adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0

Restructuring and

transformation

expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0

Hosted Exchange incident

expenses - 5.9 - 5.9

Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5

Impairment of assets - 87.4 - 146.1

Gain on sale of land - - (19.9 ) -

Net (gain) loss on

divestiture and

investments((d)) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2

Debt modification and

extinguishment costs((e)) - - 37.5 -

Other (income) expense,

net((f)) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0

Amortization of intangible

assets((g)) 42.3 40.4 179.7 166.8

Tax effect of non-GAAP

adjustments((h)) (12.1 ) (67.7 ) (103.3 ) (133.3 )

----------- ------------ ------------ -----------

Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9

----------- ------------ ------------ -----------

Überleitung vom Verlust aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP

basierenden Betriebsgewinn

Three Months Ended Year Ended December

December 31, 31,

------------------------ -----------------------

(In millions) 2021 2022 2021 2022

----------- ------------ ----------- -----------

Loss from operations $ (26.7 ) $ (227.2 ) $ (2.5 ) $ (679.0 )

Share-based compensation

expense 18.7 10.0 75.4 69.5

Special bonuses and other

compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0

Transaction-related

adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0

Restructuring and

transformation expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0

Hosted Exchange incident

expenses - 5.9 - 5.9

Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5

Impairment of assets - 87.4 - 146.1

Gain on sale of land - - (19.9 ) -

Amortization of intangible

assets((g)) 42.3 40.4 179.7 166.8

----------- ------------ ----------- -----------

Non-GAAP Operating Profit $ 121.9 $ 73.7 $ 484.1 $ 363.8

----------- ------------ ----------- -----------

Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

------------------------ ------------------------

(In millions) 2021 2022 2021 2022

----------- ------------ ------------ -----------

Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )

Share-based compensation

expense 18.7 10.0 75.4 69.5

Special bonuses and other

compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0

Transaction-related

adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0

Restructuring and

transformation

expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0

Hosted Exchange incident

expenses - 5.9 - 5.9

Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5

Impairment of assets - 87.4 - 146.1

Gain on sale of land - - (19.9 ) -

Net (gain) loss on

divestiture and

investments((d)) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2

Debt modification and

extinguishment costs((e)) - - 37.5 -

Other (income) expense,

net((f)) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0

Interest expense 50.5 55.6 205.1 208.5

Provision (benefit) for

income taxes 6.4 (63.1 ) (30.8 ) (92.9 )

Depreciation and

amortization((i)) 103.6 91.4 421.4 387.5

----------- ------------ ------------ -----------

Adjusted EBITDA $ 183.2 $ 124.7 $ 725.8 $ 584.5

----------- ------------ ------------ -----------

(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die

Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs-

und Integrationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern,

Antrittsboni für Führungskräfte und Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern

in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung

von Mitarbeiterbeteiligungen.

(b) Enthält Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere

Beratungskosten im Zusammenhang mit Übernahmen, bestimmte einmalige

Kosten im Zusammenhang mit dem ersten Jahr als börsennotiertes

Unternehmen, Integrationskosten für übernommene Unternehmen,

Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf Rechnungsabgrenzungsposten zum

beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen

Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie Akquisitions- und

Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf

Finanzierungstätigkeiten.

(c) Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in Verbindung mit Aktivitäten

zur Geschäftsumwandlung und -optimierung, Personalkosten für

Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind,

sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung von

Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser

Betrag beinhaltet auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im

Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von

2,9 Mio. USD und 25,4 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr bis zum

31. Dezember 2021, die gemäß ASC 420 als Ausstiegs- und

Veräußerungskosten verbucht werden. Darüber hinaus sind bestimmte Kosten

im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten,

die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht

werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Aufbau von Offshore-

Anlagen.

(d) Enthält Gewinne und Verluste aus Anlagen und Veräußerungen.

(e) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der Refinanzierungstransaktion

vom Februar 2021 und der Beendigung der Receivables Financing Facility.

(f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen und -verlusten.

(g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen zuzurechnen,

einschließlich der Fusion im November 2016.

(h) Wir verwenden einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf

GAAP basierenden Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg

Einheitlichkeit zu gewährleisten und dadurch die Auswirkungen einmaliger

Steueranpassungen auszuschließen. Diese umfassen unter anderem

Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte Vergütungen,

Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Wir haben für

alle Zeiträume einen strukturellen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz

von 26 % verwendet, der den Steuereffekt von nicht auf GAAP basierenden

Vorsteueranpassungen und einmaligen Steueranpassungen im Vergleich zum

Vorjahr berücksichtigt. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann

sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich

schnell verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen

unserer geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von

Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder

unserer Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf

GAAP basierenden Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der

Ansicht, dass diese Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer

aktuellen operativen Performance und einen besseren Vergleich mit

zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen.

(i) Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der

Schließung von Einrichtungen.

Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP basierendes

Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete

Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf

verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche

Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je Aktie

nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie

verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die

Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf

vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die

Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS

verwässern würden.

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

------------------------ ------------------------

(In millions, except per

share amounts) 2021 2022 2021 2022

----------- ------------ ------------ -----------

Net loss attributable to

common stockholders $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )

Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9

Weighted average number of

shares - Diluted 210.3 211.6 208.0 211.2

Effect of dilutive

securities((a)) 2.1 0.3 4.2 1.3

----------- ------------ ------------ -----------

Non-GAAP weighted average

number of shares - Diluted 212.4 211.9 212.2 212.5

----------- ------------ ------------ -----------

Net loss per share - Diluted $ (0.39 ) $ (1.01 ) $ (1.05 ) $ (3.81 )

Per share impacts of

adjustments to net loss((b)) 0.65 1.08 2.04 4.35

Per share impacts of shares

dilutive after adjustments to

net loss((a)) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) 0.00

----------- ------------ ------------ -----------

Non-GAAP EPS $ 0.25 $ 0.06 $ 0.97 $ 0.54

----------- ------------ ------------ -----------

(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht

verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und

daher nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen

Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden

daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden

Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus

Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Unverfallbarkeit

von Restricted Stock Units (einschließlich leistungsbezogener Restricted

Stock Units) oder beim Kauf im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans

(Employee Stock Purchase Plan, ?ESPP") ausgegeben werden können, sowie

aus bedingten Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme von Datapipe

Parent, Inc. Bestimmte unserer potenziellen Stammaktienäquivalente sind

davon abhängig, dass Apollo im Voraus festgelegte Leistungsziele

erreicht, die auf einem Vielfachen des investierten Kapitals (Multiple

of Invested Capital, ?MOIC") basieren. Diese Aktien werden für den

gesamten Zeitraum in den Nenner einbezogen, wenn diese Aktien zum Ende

des Berichtszeitraums ausgegeben werden könnten, wenn das Ende des

Berichtszeitraums das Ende des Eventualzeitraums wäre.

(b) Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht

auf GAAP basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen

wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach

GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für den betreffenden

Berichtszeitraum.°