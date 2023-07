GNW-Adhoc: Rackspace Technology kooperiert mit größter Online-Community für Google Cloud-Kunden C2C Global

^SAN ANTONIO, July 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dTJrcbr4J67Sq0ajQDVQhPZpjl1qgGcCe0aZ

yTczXQ3VGuOKEeZCRcp2a2ewehvUPLWL25CjlfXlCUxEmAh7yr1JYILt0TcZB0iZHYOePv8=)(®) (NASDAQ:

RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen,

hat heute den Abschluss einer neuen Partnerschaft mit C2C Global bekanntgegeben,

der weltweit größten Gemeinschaft von Google Cloud-Nutzern.

Als erster Managed-Services-Partner von Google Cloud unterstützt Rackspace

Technology Unternehmen jeder Größe bei der Planung, dem Aufbau und dem Betrieb

von Projekten in großem Umfang, indem es seine Google Cloud-zertifizierten

Experten einsetzt. Rackspace Technology investiert ständig in neue

Partnerschaften, um die Beziehung zu Google Cloud zu stärken und

unvergleichliche Services und Lösungen anzubieten. Erst kürzlich hat Rackspace

Technology eine bedeutende Erweiterung seiner Partnerschaft mit Google Cloud

angekündigt, um innovative generative KI-Services und -Lösungen unter Verwendung

der FAIR(TM)-Praxis anzubieten. Die Foundry for Generative AI by Rackspace FAIR für

Google Cloud hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, verantwortungsvolle und

nachhaltige Einführung von generativen KI-Lösungen in Unternehmen aller Branchen

zu beschleunigen.

?Egal, ob Sie bereits Google-Kunde sind oder gerade erst mit Ihrer digitalen

Transformation beginnen, Rackspace kann Ihnen helfen, Innovationen und

Kosteneinsparungen in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen, indem es den

intensiven täglichen Betrieb Ihrer Cloud übernimmt. Wir verwalten und optimieren

die Leistung Ihrer Anwendungen in der Cloud, so dass Sie Ihre internen IT-

Ressourcen auf die Erreichung Ihrer Kerngeschäftsziele konzentrieren können", so

Chuck Britton, Rackspace Technology Alliance Partner Development Manager. ?Wir

freuen uns sehr, der Community beizutreten und mit C2C zusammenzuarbeiten, um

weiterhin zu fördern, was Rackspace Technology mit Google Cloud leisten kann."

?Die C2C-Community entwickelt sich ständig weiter, und durch die Aufnahme dieser

neuen strategischen Partner können wir Google Cloud-Nutzern noch mehr

Möglichkeiten bieten, ihre Konnektivität zu verbessern und auf erstklassige

Möglichkeiten zur Nutzung der Cloud zuzugreifen", so Josh Berman, President von

C2C. ?Rackspace Technology repräsentiert einige der innovativsten Unternehmen,

die heute im Cloud-Bereich tätig sind, und wir freuen uns auf eine enge

Zusammenarbeit mit ihnen, von der Tausende von Mitgliedern der C2C-Community

profitieren werden."

Die C2C-Community ist der begehrteste Ort für Google Cloud-Kunden, um Kontakte

zu knüpfen, Leads zu generieren und ihre Beziehungen zu Kunden und Googlern zu

erweitern. Rackspace Technology und andere IT-Anbieter tauchen in die C2C-

Community ein, um ihre Markenpräsenz zu erhöhen und ihre Botschaften und

erfolgreichen Kundengeschichten auf verschiedene Weise hervorzuheben, z. B.

durch die Teilnahme an Veranstaltungen, Hosting, Sponsoring, Erstellung von

Inhalten und die Möglichkeit, als Vordenker aufzutreten.

Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/cloud/google-cloud), um mehr über

die Google Cloud-Angebote von Rackspace Technology zu erfahren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-

Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg,

unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir

arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und

helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und

innovative Technologien einzuführen.

Über C2C

Unsere Aufgabe bei C2C Global ist es, Menschen aus allen Ecken des Google Cloud-

Universums zusammenzubringen, um Kontakte zu knüpfen, zu lernen und die Zukunft

der Cloud zu gestalten. Wir bieten Google Cloud-Nutzern einen Ort, an dem sie in

Echtzeit mit anderen Cloud-affinen, zukunftsorientierten Kolleginnen und

Kollegen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten können. Unsere Community-

Mitglieder können von den Erkenntnissen führender Experten auf diesem Gebiet

profitieren und durch Artikel, Webinare und persönliche Veranstaltungen

voneinander zu den Themen lernen, die für sie am wichtigsten sind.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com

°