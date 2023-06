GNW-Adhoc: QuantiFERON-TB Gold Plus von QIAGEN mit CD8-Technologie zeigt einzigartigen klinischen Nutzen in neuer Metaanalyse von Tuberkulose-Screenings

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

^Erste systematische Auswertung zur klinischen Relevanz von Testwerten aus

QuantiFERON-TB Gold Plus TB1- und TB2-Blutentnahmeröhrchen veröffentlicht //

Studie mit 4.050 Versuchspersonen unterstreicht Bedeutung des TB2-Röhrchens und

des Nachweises der Reaktion von CD8-T-Zellen für immungeschwächte Personen,

einer bedeutenden Risikogruppe für Tuberkulose // Größerer Unterschied bei der

Ausschüttung von Interferon-Gamma zwischen TB2- und TB1-Röhrchen bei

Versuchspersonen mit aktiver Tuberkulose als bei Versuchspersonen mit latenter

Tuberkulose deutet auf stärkere Reaktion von CD8-T-Zellen hin

VENLO, Niederlande, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) begrüßt die Veröffentlichung einer neuen

systematischen Auswertung, die den einzigartigen Nutzen der unternehmenseigenen

Testtechnologie für den Nachweis von Tuberkulose (TB) unterstreicht. Die Studie

bekräftigt die führende Position von QIAGEN beim Tuberkulose-Screening, die auf

dem Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) QuantiFERON-TB Gold Plus fußt. Der

Test ist auf dem Markt einzigartig, da er zwei primäre Blutentnahmeröhrchen -

TB1 und TB2 - umfasst und so die Reaktion von CD4-T-Zellen in TB1 und zusätzlich

die Reaktion der CD8-T-Zellen in TB2 nachweisen kann.

Die Metaanalyse von QuantiFERON-Tests wurde von der Universitas Padjadjaran,

Indonesien, durchgeführt und in der Fachzeitschrift Clinical Chemistry and

Laboratory Medicine (CCLM) veröffentlicht.(1) Bei der systematischen Auswertung,

die 17 Studien mit insgesamt 4.050 Versuchspersonen berücksichtigt, wurde im

QuantiFERON-TB Gold Plus TB2-Röhrchen eine höhere Ausschüttung von Interferon-

Gamma (IFN-?) festgestellt als im TB1-Röhrchen. Dies bekräftigt die bedeutende

Rolle, die CD8-T-Zellen bei der umfassenden immunologischen Beurteilung von TB-

Infektionen zukommt.

In einer Untergruppenanalyse bei bestimmten Bevölkerungsgruppen zeigte sich,

dass die Unterschiede bei der IFN-?-Ausschüttung zwischen den TB2- und den TB1-

Röhrchen bei Versuchspersonen mit aktiver TB deutlich größer waren als bei

Versuchspersonen mit latenter TB. Die medizinische Fachwelt sucht seit Langem

nach Möglichkeiten, zwischen aktiver TB und latenten Infektionen zu

unterscheiden, um Patientinnen und Patienten in Risikogruppen einordnen zu

können. Das Ergebnis der Studie zeigt eine signifikante Reaktion der CD8-T-

Zellen bei Versuchspersonen mit aktiver TB und könnte mit der erhöhten TB-

Bakterienlast bei diesen Personen zusammenhängen.

Die Studie hob auch den möglichen Nutzen des TB2-Röhrchens für den CD8-Nachweis

bei bestimmten Risikogruppen wie immungeschwächten Menschen und insbesondere

Personen mit einer CD4-T-Zell-Defizienz hervor. Sie lieferte zusätzliche

Erkenntnisse zur medizinischen Relevanz des Nachweises der Reaktion von CD4- und

CD8-T-Zellen für die Diagnose von TB (auch der Erkrankung) - ein

Alleinstellungsmerkmal von QuantiFERON-TB Gold Plus.

?Um die Ausbreitung von TB zu verhindern, ist es entscheidend, TB-Infektionen

bei Risikogruppen erkennen zu können. Das spielt auch für die ehrgeizigen Ziele

der ?EndTB"-Strategie der Weltgesundheitsorganisation eine wichtige Rolle -

insbesondere dafür, die TB-bedingten Todesfälle bis 2030 um 90 % gegenüber 2015

zu verringern", so Dr. Davide Manissero, M.D., Chief Medical Officer von QIAGEN.

?Auf Basis der Ergebnisse dieser großen systematischen Auswertung sollte weiter

untersucht werden, welche Rolle die QuantiFERON TB-Tests für die Einordnung von

Patientinnen und Patienten in Risikogruppen spielen könnten. Die Ergebnisse

bestärken uns außerdem darin, laufend in unsere diagnostischen Produkte zu

investieren und sie weiter zu verbessern. So möchten wir für Patientinnen und

Patienten einen Mehrwert schaffen und auf die Bedarfe der medizinischen Fachwelt

eingehen."

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die sich hauptsächlich

durch den Husten von Betroffenen der aktiven, pulmonalen Form der Erkrankung

verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von weltweit mehr als

10 Millionen neuen Fällen aktiver TB und 1,6 Millionen Todesfällen durch TB im

Jahr 2021 aus. Das Screening von Risikogruppen und die Behandlung von TB-

Infektionen spielen bei der TB-Kontrolle sowohl in den USA und vielen

europäischen Ländern als auch in anderen Industriestaaten und in

Schwellenländern eine wichtige Rolle.

QuantiFERON-TB Gold Plus ist der weltweit führende IGRA-Bluttest und wird pro

Jahr Millionen Male eingesetzt. Der Test ist eine bessere Alternative zum

veralteten Tuberkulin-Hauttest. Dieser ist bei Personen mit BCG-Impfung - einer

gängigen Impfung in Ländern mit hoher TB-Krankheitslast - und bei Personen, die

nicht zum zweiten Arzttermin zur Auswertung des Tests erscheinen, weniger

aussagekräftig. QuantiFERON-TB Gold Plus unterstützt Patientinnen und Patienten

sowie ärztliches Personal weltweit: Für die Blutentnahme ist nur ein einziger

Arzttermin nötig, bei verkürzter Wartezeit auf das Ergebnis.

QuantiFERON-TB Gold Plus nutzt einen optimierten Workflow und arbeitet mit

Vollblutproben statt mit aufgereinigten Lymphozyten - und unterscheidet sich

damit von anderen IGRA-Tests. Für die Bekämpfung der globalen TB-Epidemie

empfehlen die internationalen Leitlinien der Centers for Disease Control and

Prevention (CDC) und der WHO den Einsatz von Bluttests wie QuantiFERON-TB Gold

Plus in allen Bereichen.

Weitere Informationen über TB-Tests und QuantiFERON-TB Gold Plus finden Sie

unter https://www.qiagen.com/End-TB.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende

Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse

aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die

Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und

anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit

zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der

Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer

Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und

kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr

als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge)

und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle

Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023

beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten.

Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A

des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und

Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in

ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen (?forward-looking statements")

gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs

Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten

Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische

Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen,

Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden,

einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den

bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie,

geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit

vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter

anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen

Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und

der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der

Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung

der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma,

Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer

Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das

Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel,

Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner

wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer

Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung

für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs

Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die

Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich

von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu

schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter

Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale

wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen,

Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und

- 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere

Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die

Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder

anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren,

angesprochen unter ?Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form

20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations Public Relations

John Gilardi +49 2103 29 11711 Thomas Theuringer +49 2103 29 11826

Phoebe Loh +49 2103 29 11457 Daniela Eltrop +49 2103 29 11676

E-Mail: E-Mail: pr@QIAGEN.com

ir@QIAGEN.com (mailto:pr@QIAGEN.com

(mailto:ir@QIAGEN.co )

m)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) (Darmawan, Guntur et al: ?Comparison of interferon-gamma production between

TB1 and TB2 tubes of QuantiFERON-TB Gold Plus: a meta-analysis". Clinical

Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 2023. https://doi.org/10.1515/cclm-

2023-0293)

