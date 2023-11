^VENLO, Niederlande, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung der Microbiome WGS

SeqSets bekannt gegeben. Der umfassende ?Sample to Insight"-Workflow ist einfach

anzuwenden und erhöht die Effizienz und Reproduzierbarkeit in der Mikrobiom-

Forschung.

Der Workflow vereinfacht die Prozessschritte von der Probenextraktion und

Erstellung von NGS?Bibliotheken (Next-Generation-Sequencing) für die

Probenanalyse in einem Sequenzierer bis hin zur anschließenden

nutzerfreundlichen Bioinformatikanalyse für Forscherinnen und Forscher ohne

Expertise in diesem Bereich.

Die Mikrobiomforschung hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung

gewonnen. Sie erforscht die Beziehungen zwischen Mikroorganismen wie Bakterien,

Pilzen und Viren und dem jeweiligen Wirt. Ziel ist, ihre Auswirkungen auf die

Gesundheit, Krankheiten und ökologische Prozesse besser zu verstehen, um neue

Diagnose- und Therapiestrategien entwickeln zu können.

?Unsere Microbiome WGS SeqSets verbinden unsere branchenführende

Extraktionstechnologie mit einfach zu handhabender, nachgeschalteter

Vorbereitung von NGS-Bibliotheken und intuitiver Bioinformatik. Damit sind sie

eine vollständige 'Sample to Insight'-Lösung. Der verbesserte Workflow

unterstützt Forscherinnen und Forscher bei Herausforderungen wie Bias in der

DNA-Extraktion, Komplexität der Bibliotheksvorbereitung und fehlender Expertise

in der Bioinformatik. So können sie sich auf ihre wissenschaftlichen

Entdeckungen konzentrieren, während wir reibungslose und verlässliche Prozesse

ermöglichen", erklärt Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des

Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN.

Die QIAamp PowerFecal Pro WGS SeqSets und die DNeasy PowerSoil Pro WGS SeqSets

sind ganzheitliche Lösungen für Darm- und Bodenproben. Der Workflow beginnt mit

der DNA-Extraktion mit dem DNeasy PowerSoil Pro Kit oder dem QIAamp PowerFecal

Pro DNA Kit. Beide isolieren effizient hohe Mengen an DNA und erkennen eine

größere bakterielle Diversität als andere kommerzielle Kits.

Nach der Extraktion erleichtert das QIAseq Normalizer Kit die

Bibliotheksnormalisierung und ermöglicht ein einfaches Pooling für eine

Sequenzierung mit hohem Durchsatz. Das QIAseq FX DNA Library Kit sorgt für eine

schnelle Vorbereitung von NGS-Bibliotheken für eine Metagenomanalyse in nur

2,5 Stunden. Dabei werden Sequenzierungsbibliotheken mit minimalem Bias durch

enzymatische Fragmentierung und Adapter-Ligation erstellt. ?Wir empfehlen das

QIAseq FX DNA Library Kit für die Erstellung von taxonomischen Profilen aufgrund

seiner hohen Genauigkeit, geringem GC-Bias und weil sich die Ergebnisse zwischen

verschiedenen Laboren übertragen lassen", sagte Dr. Dieter M. Tourlousse, Senior

Scientist am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

(AIST) in Japan.

Zuletzt erfolgt eine Bioinformatikanalyse über das Microbial Analysis Portal,

eine intuitive, webbasierte Plattform. Es ermöglicht die taxonomische Erkennung

von Mikroben, schlüsselt mikrobielle Spezies detailliert auf und unterstützt die

Analyse von antimikrobiellen Resistenzen (AMR) zur Erkennung von Antibiotika-

Resistenzgenen. Nutzerinnen und Nutzer können einfach und schnell

publikationsreife Daten und Zahlen generieren.

Die SeqSets wurden für verschiedene Anwendungen in der Mikrobiomforschung

entwickelt, darunter Studien zu Darmgesundheit, Bodenmikrobiologie,

Antibiotikaresistenz und vielem mehr.

Der neue Workflow erweitert das wachsende Portfolio an Mikrobiom-Lösungen von

QIAGEN. Ganz im Sinne von ?Sample to Insight" beinhaltet das umfassende

Portfolio Tools für jeden Aspekt des wissenschaftlichen Workflows, inklusive

Kits für eine verlässliche Probenvorbereitung, die für die Untersuchung von

schwierigen Proben aus Mikrobiomen der Umwelt und des Menschen optimiert sind.

Die automatisierte Probenvorbereitung von QIAGEN ermöglicht die

Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Verlässlichkeit von Ergebnissen. Das

breite Spektrum an Mikrobiom-Lösungen umfasst auch nachgeschaltete

Verarbeitungstechnologien wie NGS, digitale PCR (dPCR) und quantitative PCR

(qPCR). Ergänzt wird dies durch zuverlässige Bioinformatik-Tools für eine

reibungslose digitale Analyse.

Weitere Informationen zum ?Sample to Insight"-Workflow für die

Mikrobiomforschung finden Sie hier:

https://www.qiagen.com/applications/microbiome/workflow

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende

Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse

aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die

Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und

anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit

zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der

Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer

Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und

kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr

als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge)

und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle

Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023

beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten.

Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

