GNW-Adhoc: Novartis erzielt kräftige Umsatzsteigerungen, eine robuste Margenerhöhung und wichtige Innovationsmeilensteine. Erhöhung der Jahresprognose

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Der Umsatz wuchs im ersten Quartal um +8% (kWk(1), +3% USD), und das

operative Kernergebnis verbesserte sich um +15% (kWk, +8% USD)

* Innovative Medicines (IM) steigerte den Umsatz um +7% (kWk, +3% USD) und

das operative Kernergebnis um +18% (kWk, +11% USD)

* Die Kerngewinnmarge von IM erreichte 38,7% (+360 Basispunkte), getragen

von Umsatz- und Produktivitätssteigerungen

* Das Umsatzwachstum beruhte auf der starken Performance von Entresto,

Pluvicto, Kesimpta, Kisqali und Scemblix

* Sandoz steigerte den Umsatz um +8% (kWk, +4% USD) und das operative

Kernergebnis um +3% (kWk, -2% USD)

* Das operative Ergebnis wuchs um +9% (kWk, 0% USD), vor allem dank höherer

Umsätze

* Der Reingewinn stieg um +14% (kWk, +3% USD), vor allem aufgrund des höheren

operativen Ergebnisses und höherer Zinserträge

* Der Kerngewinn pro Aktie verbesserte sich um +25% (kWk, +17% USD) auf

USD 1,71, vor allem dank des höheren operativen Ergebnisses und einer

geringeren Zahl ausstehender Aktien

* Der Free Cashflow(2) belief sich auf USD 2,7 Milliarden (+95% USD); dieser

Anstieg war vor allem auf das höhere operative Ergebnis, bereinigt um

zahlungsunwirksame Positionen, sowie auf günstige Entwicklungen im

Umlaufvermögen zurückzuführen

* Wichtige Meilensteine der Innovation im ersten Quartal:

* Kisqali - erreichte bei der Zwischenanalyse der Phase-3-Studie NATALEE

in der adjuvanten Brustkrebsbehandlung den primären Endpunkt

(krankheitsfreies Überleben, iDFS)

* Cosentyx - verzeichnete in zulassungsrelevanten Studien bei

mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) nach 52 Wochen

positive Ergebnisse

* Entresto - erhielt ein positives CHMP-Gutachten für Herzinsuffizienz bei

Kindern; im Fall der Zulassung wird der regulatorische Datenschutz bis

November 2026 verlängert

* Pluvicto - Im April hat die US-Gesundheitsbehörde (FDA) die Anlage in

Millburn für die kommerzielle Produktion von Pluvicto zugelassen

* Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2023 dank starker Dynamik im ersten

Quartal angehoben(3)

* Auf Konzernebene wird ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen

Prozentbereich erwartet (angehoben von einem niedrigen bis mittleren

einstelligen Prozentbereich)

* Auf Konzernebene wird ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im

hohen einstelligen Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

mittleren einstelligen Prozentbereich)

Basel, 25. April 2023 - Die Ergebnisse des ersten Quartals kommentierte Vas

Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis ist mit einem kräftigen Wachstum in das

Jahr 2023 gestartet, angetrieben durch unsere Wachstumsmarken im Markt,

insbesondere Entresto, Kisqali und Kesimpta. Die Einführung von Pluvicto und

Scemblix verläuft weiter sehr erfolgreich, und die Einführung von Leqvio

schreitet stetig voran. Ausserdem treiben wir die Produktivität in der Forschung

und Entwicklung voran, indem hochwertige Medikamente in allen unseren fünf

therapeutischen Kernbereichen Priorität erhalten. Die Dynamik unserer Pipeline

stimmt uns zuversichtlich im Hinblick auf unsere Wachstumsaussichten, die durch

die positiven Ergebnisse für Kisqali aus der Phase-3-Studie NATALEE bei

Brustkrebs im Frühstadium unterstrichen werden. Wir freuen uns auf die

bevorstehenden Ergebnisse für Iptacopan in verschiedenen Indikationen und für

Pluvicto in früheren Therapielinien. Unser kräftiger Start ins neue Jahr und das

Vertrauen in unsere Wachstumstreiber erlauben es uns, die Prognose für das

Geschäftsjahr 2023 anzuheben.»

Kennzahlen(1)

Veränderung

1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 12 953 12 531 3 8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 2 856 2 852 0 9

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 2 294 2 219 3 14

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,09 1,00 9 20

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow(2) 2 720 1 392 95

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 4 413 4 083 8 15

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 3 614 3 251 11 18

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,71 1,46 17 25

-------------------------------------------------------------------------------

Aktuelle Informationen zur Strategie

Unser Fokus

Mit unserer neuen, fokussierten Strategie, die 2022 bekannt gegeben wurde,

transformiert sich Novartis zu einem «reinen» Innovative-Medicines-Unternehmen.

Wir konzentrieren uns gezielt auf fünf therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie, Neurologie, solide Tumoren und

Hämatologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in allen unseren

therapeutischen Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Geplanter Spin-off von Sandoz

Der geplante Spin-off ist nach wie vor auf Kurs für das zweite Halbjahr 2023.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, beispielsweise

der Konsultation der Betriebsräte und Arbeitnehmervertretungen (soweit

erforderlich), allgemeinen Marktbedingungen, steuerlichen Vorbescheiden und

Gutachten, der endgültigen Zustimmung des Verwaltungsrats und der Genehmigung

durch die Aktionäre gemäss schweizerischem Gesellschaftsrecht. Es wird erwartet,

dass die Transaktion für Novartis steuerneutral ausfallen wird.

Finanzergebnisse

Erstes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich im ersten Quartal auf USD 13,0 Milliarden (+3%,

+8% kWk) und war geprägt durch Volumensteigerungen von 16 Prozentpunkten, einen

Preisverfall von 4 Prozentpunkten und Einbussen durch Generikakonkurrenz von

4 Prozentpunkten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 2,9 Milliarden (0%, +9% kWk) und war

vor allem von Umsatzsteigerungen getragen. Übrige Erträge aus Rechtsfällen

wurden durch höhere Restrukturierungskosten und Wertminderungen mehr als

absorbiert.

Der Reingewinn belief sich auf USD 2,3 Milliarden (+3%, +14% kWk) und war vor

allem auf ein höheres operatives Ergebnis und höhere Zinserträge zurückzuführen.

Der Gewinn pro Aktie betrug USD 1,09 (+9%, +20% kWk) und wuchs schneller als der

Reingewinn, da er von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl

ausstehender Aktien profitierte.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 4,4 Milliarden (+8%, +15% kWk).

Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,5 Prozentpunkte

(+2,2 Prozentpunkte kWk) auf 34,1% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn betrug USD 3,6 Milliarden (+11%, +18% kWk), getragen vor

allem von der Zunahme des operativen Kernergebnisses und höheren Zinserträgen.

Der Kerngewinn pro Aktie erreichte USD 1,71 (+17%, +25% kWk). Er wuchs schneller

als der Kernreingewinn und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 2,7 Milliarden (+95% USD), gegenüber

USD 1,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg vor

allem auf das höhere operative Ergebnis, bereinigt um zahlungsunwirksame

Positionen, sowie auf günstige Entwicklungen im Umlaufvermögen.

Innovative Medicines erzielte einen Nettoumsatz von USD 10,6 Milliarden (+3%,

+7% kWk), wobei Volumensteigerungen 16 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Das Umsatzwachstum war vor allem Entresto, Pluvicto, Kesimpta und Kisqali zu

verdanken und wurde durch Generikakonkurrenz vor allem für Gilenya teilweise

absorbiert. Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von

5 Prozentpunkten. Die Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von

4 Prozentpunkten. In den USA belief sich der Umsatz auf USD 4,1 Milliarden

(+11%) und in den anderen Ländern der Welt auf USD 6,5 Milliarden (-1%,

+5% kWk).

Sandoz erzielte einen Nettoumsatz von USD 2,4 Milliarden (+4%, +8% kWk), wobei

Volumensteigerungen 15 Prozentpunkte zum Wachstum beitrugen. Das Umsatzwachstum

wurde vor allem in Europa vorangetrieben, wo die anhaltende Dynamik der

Neueinführungen des Vorjahres sowie eine starke Husten- und Erkältungssaison zu

kräftigen Volumensteigerungen führte. Die Preisentwicklung hatte einen negativen

Effekt von 7 Prozentpunkten. Ausserhalb der USA wuchsen die Umsätze um +12%

(kWk). Der Umsatz der Einheit Biopharmaceuticals stieg weltweit auf

USD 518 Millionen (+11%, +17% kWk) und beruhte auf dem Wachstum ausserhalb der

USA.

Wichtige Wachstumstreiber im ersten Quartal

Die Finanzergebnisse im ersten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber:

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto (USD 1 399 Millionen, +32% kWk) erzielte aufgrund

der anhaltenden Nachfrage ein kräftiges Wachstum mit

steigenden Patientenanteilen in allen Märkten

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 211 Millionen) verzeichnete bei der

Markteinführung in den USA eine starke Performance,

wobei die Nachfrage das Angebot weiterhin überstieg

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 384 Millionen, +100% kWk) wuchs in allen

Regionen, getragen von der gestiegenen Nachfrage und

dem guten Zugang

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali (USD 415 Millionen, +81% kWk) verzeichnete in allen

Märkten ein starkes Wachstum, das auf der

zunehmenden Anerkennung seiner Vorteile für das

Gesamtüberleben und die Lebensqualität bei HR-

positivem/HER2-negativem Brustkrebs im

fortgeschrittenen Stadium beruhte

-------------------------------------------------------------------------------

Promacta/Revolade (USD 547 Millionen, +15% kWk) erzielte in den

meisten Regionen Zuwächse, die dem verstärkten

Einsatz bei chronischer Immunthrombozytopenie (ITP)

sowie in der Erst- und/oder Zweitbehandlung schwerer

aplastischer Anämie zu verdanken waren

-------------------------------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist (USD 458 Millionen, +18% kWk) wuchs in allen

Regionen, getragen von der Nachfrage in der

adjuvanten Behandlung von Melanomen mit BRAF+-

Mutation und in der Behandlung von nicht-

kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC)

-------------------------------------------------------------------------------

Ilaris (USD 328 Millionen, +19% kWk) setzte in allen

Märkten sein Umsatzwachstum fort

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 76 Millionen, +202% kWk) verzeichnete bei der

Markteinführung weiterhin eine starke Akzeptanz, was

den hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer

myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio (USD 64 Millionen) erzielte bei seiner Einführung

stetige Fortschritte, unter anderem mit der

Expansion in neue Märkte

-------------------------------------------------------------------------------

Jakavi (USD 414 Millionen, +13% kWk) steigerte die Umsätze

aufgrund der starken Nachfrage bei Myelofibrose wie

auch Polycythaemia vera in den Wachstumsmärkten, in

Europa und Japan

-------------------------------------------------------------------------------

Piqray (USD 116 Millionen, +61% kWk) wuchs vor allem in den

USA und profitierte von einer Erweiterung der

Indikationen um das PIK3CA-assoziierte

Grosswuchssyndrom (PIK3CA-related overgrowth

spectrum, PROS)

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera (USD 149 Millionen, +22% kWk) erzielte vor allem in

den USA und in Japan Umsatzsteigerungen aufgrund

erhöhter Nachfrage

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx (USD 1 076 Millionen, -4% kWk) verzeichnete in den

wichtigsten Regionen ein weiteres Wachstum der

Nachfrage, das durch Anpassungen für

Erlösminderungen in den USA absorbiert wurde.

Ausserhalb der USA stieg der Umsatz um +17% (kWk)

-------------------------------------------------------------------------------

Sandoz Biopharmaceuticals (USD 518 Millionen, +17% kWk) profitierte von

Zuwächsen ausserhalb der USA

-------------------------------------------------------------------------------

Wachstumsmärkte* Insgesamt stiegen die Umsätze um +14% (kWk). China

kehrte nach den COVID-Lockdowns auf Wachstumskurs

zurück (+1% kWk, USD 829 Millionen), wobei

Innovative Medicines +5% zulegte

* Alle Märkte ausser den USA, Kanada, Westeuropa,

Japan, Australien und Neuseeland

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsätze der 20 führenden Produkte von Innovative Medicines im ersten

Quartal 2023

1. Quartal 2023 Veränderung in %

Mio. USD USD kWk

-----------------------------------------------------------

Entresto 1 399 28 32

-----------------------------------------------------------

Cosentyx 1 076 -7 -4

-----------------------------------------------------------

Promacta/Revolade 547 11 15

-----------------------------------------------------------

Tasigna 462 0 4

-----------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 458 14 18

-----------------------------------------------------------

Lucentis 416 -20 -15

-----------------------------------------------------------

Kisqali 415 74 81

-----------------------------------------------------------

Jakavi 414 6 13

-----------------------------------------------------------

Kesimpta 384 97 100

-----------------------------------------------------------

Xolair 354 -4 2

-----------------------------------------------------------

Sandostatin 329 3 5

-----------------------------------------------------------

Ilaris 328 15 19

-----------------------------------------------------------

Zolgensma 309 -15 -14

-----------------------------------------------------------

Gilenya 232 -62 -60

-----------------------------------------------------------

Pluvicto 211 n.a. n.a.

-----------------------------------------------------------

Exforge Gruppe 186 -7 -1

-----------------------------------------------------------

Galvus Gruppe 183 -15 -9

-----------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 158 -17 -11

-----------------------------------------------------------

Lutathera 149 19 22

-----------------------------------------------------------

Glivec/Gleevec 147 -26 -21

-----------------------------------------------------------

Total Top 20 8 157 4 8

-----------------------------------------------------------

n.a. = nicht aussagekräftig

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im ersten Quartal

Neuzulassungen

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto FDA-Zulassung für die Anlage in Millburn zur

kommerziellen Produktion von Pluvicto. Die Anlage wird

voraussichtlich im 3. Quartal nach der erwarteten

Zulassung zusätzlicher Produktionslinien einen

bedeutenden Beitrag zur Versorgung leisten

Tafinlar + Mekinist Zulassung in den USA für die Behandlung von Kindern ab

dem Alter von 1 Jahr mit niedrig-gradigen Gliomen mit

BRAF-V600E-Mutation, die eine systemische Therapie

benötigen

-------------------------------------------------------------------------------

Hyrimoz (Adalimumab) FDA-Zulassung für die hochkonzentrierte Formulierung des

Biosimilars Hyrimoz (Adalimumab-Adaz) zur Behandlung von

sieben Indikationen, die das Referenzmedikament Humira®

abdeckt

Zulassung der Europäischen Kommission (3. April 2023) für

die zitratfreie, hochkonzentrierte Formulierung des

Adalimumab-Biosimilars zur Behandlung aller Indikationen,

die das Referenzmedikament Humira® abdeckt

-------------------------------------------------------------------------------

Aktueller Stand der Zulassungsanträge

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto Positive Stellungnahme des CHMP für die Indikation der

Herzinsuffizienz bei Kindern. Die mögliche Zulassung

würde eine Verlängerung des regulatorischen Datenschutzes

in Europa bis November 2026 unterstützen

-------------------------------------------------------------------------------

Denosumab-Biosimilar Die FDA hat den BLA-Zulassungsantrag (Biologics License

Application) für das vorgeschlagene Denosumab-Biosimilar

angenommen. Der Antrag umfasst alle Indikationen, die die

Referenzmedikamente Prolia® und Xgeva® abdecken

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali Die Phase-3-Studie NATALEE erreichte bei

einer Zwischenanalyse ihren primären Endpunkt

(krankheitsfreies Überleben, iDFS). Kisqali

in Kombination mit Hormontherapie reduzierte

signifikant das Risiko eines Wiederauftretens

der Krankheit im Vergleich zur Hormontherapie

allein und zeigte einen konsistenten Nutzen

bei einer breiten Population von Patienten

mit HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs in

den Frühstadien II und III, einschliesslich

Patienten ohne Lymphknotenbefall. Die Daten

werden an einem bevorstehenden Kongress

präsentiert und bei den Zulassungsbehörden

eingereicht

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx Langzeitdaten aus den zulassungsrelevanten

Studien SUNSHINE und SUNRISE, in denen

Cosentyx bei mittelschwerer bis schwerer

Hidradenitis suppurativa (HS) untersucht

wurde, zeigten eine kontinuierliche

Verbesserung der Ansprechraten auf die

Behandlung. Mehr als 55% der Patienten

erreichten in Woche 52 eine HiSCR

(Hidradenitis Suppurativa Clinical Response)

und mehr als 50% der Patienten erfuhren eine

deutliche Schmerzlinderung. Die Daten wurden

in The Lancet veröffentlicht und am

Jahreskongress 2023 der American Academy of

Dermatology (AAD) vorgestellt

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma Daten aus den beiden Langzeit-Folgestudien

LT-001 und LT-002 zeigen eine anhaltende,

dauerhafte Wirksamkeit von Zolgensma bis zu

7,5 Jahre nach der Verabreichung bei

verschiedenen Patientenpopulationen, wobei

das Nutzen-Risiko-Profil insgesamt günstig

bleibt. Alle behandelten präsymptomatischen

Kinder haben alle bewerteten motorischen

Meilensteine beibehalten oder erreicht. Die

Daten wurden am Kongress 2023 der Muscular

Dystrophy Association (MDA) präsentiert

-------------------------------------------------------------------------------

Priorisierungen im F&E-Portfolio Novartis fokussiert ihr Forschungs- und

Entwicklungsportfolio weiterhin auf

hochwertige Medikamente, die das Potenzial

besitzen, die Behandlung zugunsten der

Patienten entscheidend zu verändern. Im

ersten Quartal führte eine umfassende

Überprüfung der Forschungs- und

Entwicklungsprojekte zu Entscheidungen für

die Einstellung oder Lizenzvergabe von

Projekten, unter anderem aus Gründen der

strategischen Eignung und des kommerziellen

Potenzials, was etwa 10% der Pipeline von

Novartis betraf

-------------------------------------------------------------------------------

FAP-2286 Erwerb von FAP-2286 (Phase 1/2), einer

potenziell ersten neuartigen

Radioligandentherapie mit dem entsprechenden

Radioliganden-Bildgebungsmittel, von Clovis

Oncology

-------------------------------------------------------------------------------

Bizyklische Peptide Novartis ist eine Forschungskooperation auf

dem Gebiet der bizyklischen Peptide mit

Bicycle Therapeutics eingegangen

-------------------------------------------------------------------------------

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im ersten Quartal 2023 kaufte Novartis insgesamt 31,5 Millionen Aktien für

USD 2,8 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange im

Rahmen des im Dezember 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von

bis zu USD 15 Milliarden zurück. Zudem wurden 1,2 Millionen Aktien

(Eigenkapitalwert USD 0,1 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im

selben Zeitraum wurden 10,5 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert

USD 0,3 Milliarden) als Folge ausgeübter Optionen und physischer Lieferungen von

Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgeliefert.

Novartis beabsichtigt, den durch aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

verursachten Verwässerungseffekt im weiteren Verlauf des Jahres zu kompensieren.

Somit ging die Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2022 um

22,2 Millionen zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer

Verringerung des Eigenkapitals um USD 2,5 Milliarden und einem Nettogeldabfluss

von USD 2,7 Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2022 von

USD 7,2 Milliarden auf USD 15,1 Milliarden per 31. März 2023. Die Zunahme ist

vor allem auf die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von

USD 7,3 Milliarden und auf den Nettogeldabfluss für Transaktionen mit eigenen

Aktien von USD 2,7 Milliarden zurückzuführen, die durch den Free Cashflow von

USD 2,7 Milliarden im ersten Quartal 2023 teilweise kompensiert wurden.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des ersten

Quartals 2023 A1 bei Moody's Investors Service sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Prognose 2023 dank starker Wachstumsdynamik angehoben

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen

-------------------------------------------------------------------------------

Innovative Medicines Umsatzwachstum im mittleren einstelligen

Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich)

Wachstum des operativen Kernergebnisses im hohen

einstelligen bis niedrigen zweistelligen

Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich)

-------------------------------------------------------------------------------

Novartis ohne Sandoz Umsatzwachstum im mittleren einstelligen

(IM + Corporate) Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich)

Wachstum des operativen Kernergebnisses im hohen

einstelligen bis niedrigen zweistelligen

Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich)

-------------------------------------------------------------------------------

Novartis inkl. Sandoz Umsatzwachstum im mittleren einstelligen

(IM + Sandoz + Corporate)* Prozentbereich erwartet (angehoben von einem

niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich)

Wachstum des operativen Kernergebnisses im hohen

einstelligen Prozentbereich erwartet (angehoben von

einem mittleren einstelligen Prozentbereich)

* Novartis Konzernprognose, unter der Annahme, dass Sandoz im gesamten

Geschäftsjahr 2023 im Konzern verbleiben würde

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen

-------------------------------------------------------------------------------

Sandoz Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet

(angehoben von einem niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich)

Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen zweistelligen

Prozentbereich erwartet, was die erforderlichen Anschubinvestitionen

für die Umwandlung von Sandoz in ein eigenständiges Unternehmen und den

anhaltenden Inflationsdruck widerspiegelt

Die Prognose beruht auf der Annahme, dass 2023 in den USA keine Generika von

Sandostatin LAR auf den Markt kommen. Wir gehen weiter davon aus, dass der

geplante Spin-off von Sandoz im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen wird.

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende April halten, rechnet Novartis im Jahr 2023 mit

einem unwesentlichen Wechselkurseffekt auf den Nettoumsatz bzw. einem negativen

Wechselkurseffekt von 3 bis 4 Prozentpunkten auf das operative Kernergebnis. Der

geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website

von Novartis veröffentlicht.

Kennzahlen(1)

Veränderung

Konzern 1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 12 953 12 531 3 8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 2 856 2 852 0 9

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 22,0 22,8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 4 413 4 083 8 15

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 34,1 32,6

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 2 294 2 219 3 14

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie (USD) 1,09 1,00 9 20

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 3 614 3 251 11 18

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,71 1,46 17 25

-------------------------------------------------------------------------------

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 2 957 1 649 79

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow(2) 2 720 1 392 95

-------------------------------------------------------------------------------

Veränderung

Innovative Medicines 1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 in %

angepasst(3)

Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 10 570 10 230 3 7

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 2 675 2 627 2 11

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 25,3 25,7

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 4 088 3 672 11 18

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 38,7 35,9

-------------------------------------------------------------------------------

Veränderung

Sandoz 1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 in %

angepasst(3)

Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 2 383 2 301 4 8

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis 319 394 -19 -14

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 13,4 17,1

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis 504 513 -2 3

-------------------------------------------------------------------------------

In % des Umsatzes 21,1 22,3

-------------------------------------------------------------------------------

Veränderung

Corporate 1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 in %

angepasst(3)

Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Ergebnis -138 -169 18 16

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis -179 -102 -75 -78

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 35 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders

angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf

den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

(2) Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte des Free Cashflow

gemäss der neuen Definition des Free Cashflow angepasst, die am 1. Januar 2023

in Kraft getreten ist.

(3) Angepasst, um die Transfers der biotechnologischen

Produktionsdienstleistungen der Division Sandoz auf die Aktivitäten anderer

Unternehmen sowie der Marke Coartem auf die Division Innovative Medicines

widerzuspiegeln, die am 1. Januar 2023 wirksam wurden (siehe Erläuterung 9 der

Kurzfassung des Zwischenberichts).

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts unter folgendem Link verfügbar:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/c0540159-

3aae-4e2d-9a9b-97f92af073e3/

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument ?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen der Novartis Konzerngesellschaften. Humira® ist

eine eingetragene Marke von Abbvie Biotechnology Ltd. Prolia® und Xgeva® sind

eingetragene Marken von Amgen Inc. Jakafi® ist eine eingetragene Marke der

Incyte Corporation.

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu

verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die durch

Technologieführerschaft in Forschung und Entwicklung und neuartige

Zugangskonzepte die grössten Krankheitslasten der Gesellschaft lindern. Dabei

gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in

Forschung und Entwicklung investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140

Nationen arbeiten zusammen, um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen

Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen

finden Sie unter https://www.novartis.com.

Novartis wird heute um 14:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit eine

Telefonkonferenz mit Investoren durchführen, um diese Medienmitteilung zu

diskutieren. Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren

und andere Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine

Aufzeichnung ist kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter:

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts unter folgendem Link verfügbar. Weitere

Informationen zu den Divisionen von Novartis und der Pipeline ausgewählter

Präparate in später Entwicklungsphase sowie die Präsentation zur heutigen

Telefonkonferenz finden Sie unter: https://www.novartis.com/investors/event-

calendar.

Wichtige Termine

4. Juni 2023 ASCO Veranstaltung für Investoren

8. Juni 2023 Sandoz Kapitalmarkttag in New York

12. Juni 2023 Sandoz Kapitalmarkttag in London

18. Juli 2023 Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres

2023

24. Oktober 2023 Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate

2023

28. November 2023 Tag der Forschung und Entwicklung

--------------------------------------------------------------------------------

(1 )Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 35 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders

angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf

den Vergleichszeitraum des Vorjahres. (2) Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 hat

Novartis ihre Definition des Free Cashflow revidiert und definiert nun den Free

Cashflow als Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit abzüglich der Investitionen

in Sachanlagen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte des Free

Cashflow gemäss der neuen Definition angepasst. Siehe Seite 35 der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts. (3) Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose

finden sich auf Seite 7.

°