GNW-Adhoc: Neues pflanzliches Arzneimittel von Sao Thai Duong JSC SUNKOVIR behandelt wirksam Covid-19, Grippe und durch Atemwegsviren verursachte Krankheiten

HANOI, Vietnam, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUNKOVIR, das von Sunstar

entwickelte pflanzliche Arzneimittel, ist vom vietnamesischen

Gesundheitsministerium mit der Entscheidung Nr. 82/QD-YDCT am 12. April 2023 die

Marktzulassung erteilt worden. Neben der Verabreichung an Covid-19-Patienten

wird SUNKOVIR auch bei Krankheiten, die durch die Übertragung von Atemwegsviren

verursacht werden, sowie bei Grippe eingesetzt. Das Ergebnis ist eine rasche

Linderung von Symptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Verlust des

Geruchs- und Geschmackssinns, Nasennebenhöhlenentzündung, Körper- und

Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfschmerzen, allgemeine Müdigkeit,

Brustschmerzen, Niesen, Kälte, Heiserkeit, Schwitzen und Schläfrigkeit. Eine

Anwendung bei Patienten ab 3 Jahren ist in Bezug auf Reproduktion und Genetik

sicher.

SUNKOVIR wurde von der Nationalen Ethikkommission in Vietnam offiziell als

sicheres und wirksames Arzneimittel anerkannt, nachdem zwischen Januar 2021 und

Dezember 2022 acht klinische und präklinische Studien sowie sechs interne

Untersuchungen bei Sao Thai Duong JSC durchgeführt wurden.

Die klinische Studie der Phase III (C573) mit 573 Covid-19-Patienten wurde an

zwei Prüfzentren durchgeführt, dem Traditional Medicine Institute in Ho-Chi-

Minh-Stadt und dem National Hospital of Traditional Medicine in Hanoi. Die

Studie wurde auf der Grundlage internationaler wissenschaftlicher und ethischer

Standards für klinische Studien an COVID-19-Patienten gemäß der Deklaration von

Helsinki und den Leitlinien für gute klinische Praxis (ICH-GCP) konzipiert. Die

Studie wurde auf www.clinicaltrial.gov (https://clinicaltrials.gov/)

veröffentlicht.

Die Studie wurde zur Veröffentlichung in den wissenschaftlichen Publikationen

Pubmed und Phytotherapy Research des Scopus-Netzwerks von Wiley genehmigt

(Februar 2023) - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36751127/.

Zuvor waren auch die beiden klinischen Studien A66 und B100 zur Veröffentlichung

zugelassen worden.

Die erste Studie (A66) wurde zwischen Juli und September 2021 durchgeführt und

umfasste eine randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie an 66 Patienten.

Die Ergebnisse wurden am 22. Juni 2022 veröffentlicht - Phytotherapy research,

Band 36, Ausgabe 7, S. 2878-2888.

In der zweiten Studie (B1000) wurden zwischen August und Dezember 2021 klinische

Untersuchungen an 1.000 COVID-19-Patienten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden

am 20. November 2022 veröffentlicht - Phytotherapy research, Letter to the

Editor, S. 7668.

1. Keine Zunahme des Schweregrads:

In den drei Studien kam es bei keinem der 1.115 Covid-19-Patienten, die

SUNKOVIR erhielten, zu einer Zunahme des Schweregrads.

Es ist erwähnenswert, dass in den drei Studien bei 6,2 % und 6,0 % der nicht

geimpften Patienten und bei 0,5 % der geimpften Patienten, die kein SUNKOVIR

erhielten, eine Zunahme des Schweregrads beobachtet wurde.

Starker Rückgang der Symptome und des Schweregrads:

SUNKOVIR führte ab dem 3. Tag zu einem schnellen und starken Rückgang der

Symptome bei den Patienten.

2. Verkürzung der Behandlungsdauer:

In der Studie C573 betrug die durchschnittliche Zeit, in der die mit

SUNKOVIR behandelte Gruppe frei von allen Symptomen war, 7 Tage. In der

Gruppe, die ein Placebo erhielt, betrug sie durchschnittlich 11 Tage.

3. Weniger Einsatz von Medikamenten:

SUNKOVIR-Kapseln führten zu einem starken Rückgang der Anwendung von

Kortikoiden, Antikoagulantien, NSAIDs, Hustenmitteln, schleimlösenden

Medikamenten, Antihistaminika usw.

4. Schnelleres Erreichen eines negativen PCR-Testergebnisses:

In der mit SUNKOVIR behandelten Patientengruppe war der Anteil der

Patienten, die ab dem 5. Tag negative PCR-Ergebnisse aufwiesen, höher als in

der mit Placebo behandelten Gruppe.

5. Echte Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten:

Das Wohlbefinden der Patientengruppe, die SUNKOVIR erhielt, verbesserte sich

im Laufe der Behandlung allmählich und war höher als das der Gruppe, die ein

Placebo erhielt.

6. Sicherheit:

SUNKOVIR war für die Patienten bei einer Verabreichungshäufigkeit von 3 mal

pro Tag 3 Kapseln für die Dauer von 14 Tagen sicher.

Präklinische Studien:

SUNKOVIR erzeugt pharmakologische Effekte bei der Wiederherstellung des

geschädigten Immunsystems in der Dosis von 6 oder 9 Kapseln/Tag/Person.

SUNKOVIR verursacht keine akute Toxizität bei einer Dosis von 156

Kapseln/Tag/Person und keine semichronische Toxizität bei einer Dosis von 9 und

27 Kapseln/Tag/Person über 30 Tage hinweg.

Die Reproduktionstoxizität bei Ratten mit Dosen, die 6 und 9 Kapseln/Tag/Person

entsprechen, zeigt, dass es keine Toxizität gab:

* für die männlichen und weiblichen Ratten während ihres gesamten

Fortpflanzungsprozesses.

* für die weiblichen Ratten während der Trächtigkeit und Laktation.

* für die Entwicklung der Nachkommen der Ratten.

Die genetische Toxizität an den Knochenmarkzellen der Ratten, denen das

Äquivalent von 6 und 9 Kapseln/Tag/Person verabreicht wurde, zeigte, dass keine

der beiden Dosierungen zu einem Anstieg des Anteils der Ratten mit Mutationen im

Vergleich zur Kontrollgruppe führte.

Dies sind Forschungsergebnisse, die belegen, dass vietnamesische pflanzliche

Arzneimittel sicher und wirksam im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie sind.

Dieses Ergebnis ist eine Ermutigung für die vietnamesische traditionelle

Medizin, der Öffentlichkeit weiterhin wertvolle pflanzliche Produkte zur

Verfügung zu stellen. Der Verband für traditionelle Medizin Vietnams mit seinen

70.000 Mitgliedern, darunter Ärzte auf zentraler und regionaler Ebene, führt

zahlreiche Studien durch, um die Ergebnisse klinischer Studien mit

traditionellen Arzneimitteln, die derzeit in Vietnam verwendet werden,

auszuwerten, und profitiert dabei von der langen Geschichte der traditionellen

Medizin bei der Behandlung von Krankheiten.

SUNKOVIR enthält 100 % natürliche Inhaltsstoffe und wird von Sao Thai Duong JSC

hergestellt, einem in Vietnam ansässigen Wissenschafts- und

Technologieunternehmen mit 23 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der pflanzlichen

Arzneimittel. Das Unternehmen verfügt derzeit über mehr als 300 pflanzliche

Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, die in Vietnam weit

verbreitet sind und ins Vereinigte Königreich, die USA, Europa und China

exportiert werden.

