GNW-Adhoc: Neue Möglichkeiten für Kunden: Olon eröffnet neue API-Anlage für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe in den USA

^MAILAND, Italien, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Olon Group gibt den Bau

einer hochmodernen API-Anlage für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe

bekannt.

Eine GMP-Anlage für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (High Potency Active

Pharmaceutical Ingredient, HPAPI), die derzeit am Standort von Olon in Concord,

Ohio, in den USA entsteht, ist das Kompetenzzentrum für die frühe Entwicklung

von APIs innerhalb der Olon Group. Dieser Schritt ergänzt das umfangreiche

Fachwissen und die Möglichkeiten der Standorte Segrate und Rodano in der Nähe

von Mailand, Italien, und ist Teil eines bedeutenden Ausbaus der Möglichkeiten

zur Handhabung von HPAPI in der Gruppe, in die das Unternehmen in den letzten

Jahren insgesamt rund 40 Millionen Euro investiert hat.

?Unsere API-Anlage für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe ist nicht nur

eine Anlage, sondern ein Tor zu neuen Möglichkeiten. Die Anlage wurde zur

Einhaltung strengster Sicherheitsstandards für F&E- und GMP-Prozesse entwickelt

und kann für Materialien mit einem OEL-Wert (Occupational Exposure Limit) von °