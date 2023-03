^VANCOUVER, British Columbia, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ?Monument" oder das ?Unternehmen" hat heute

seine Produktions- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal des

Geschäftsjahres 2023 und für die sechs Monate zum 31. Dezember 2022

veröffentlicht. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, verstehen sich

sämtliche Beträge in US-Dollar (?USD") (siehe www.sedar.com

(http://www.sedar.com/) für alle Finanzergebnisse).

President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: ?Ich freue mich,

berichten zu können, dass unsere Selinsing-Goldmine im zweiten Quartal erste

Goldkonzentrate gefiltert hat, nachdem die Trocken-/Nassflotationsanlage in

Betrieb genommen wurde. Die Hochlaufphase hat nach dem zweiten Quartal begonnen,

um das Projekt zur kommerziellen Produktion zu bringen."

Highlights des zweiten Quartals:

* Das erste gefilterte Goldkonzentrat wurde am 27. Dezember 2022 produziert;

die Gesamtproduktion betrug 126 Trockentonnen mit einem Goldgehalt von 177

Unzen.

* Die Trocken- und Nassinbetriebnahme ist abgeschlossen, und die Erz-

Inbetriebnahme wird im nächsten Quartal fortgesetzt.

* Die Produktion von Goldbarren in Selinsing wurde Mitte November 2022

eingestellt, da der Goldkreislauf noch gereinigt werden muss.

* 1.498 Unzen (?oz") Goldbarren produziert (2. Quartal des Geschäftsjahres

2022: 1.683 Unzen)

* 3.350 Unzen (?oz") Goldbarren für 5,87 Mio. USD verkauft (2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: 2.873 Unzen für 5,05 Mio. USD);

* Durchschnittlich realisierter Goldpreis pro Quartal bei 1.753 USD/Unze

(2. Quartal des Geschäftsjahres 2022: 1.828 USD/Unze)

* Barmittelkosten pro verkaufter Unze bei 1.507 USD/Unze (2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: 1.810 USD/Unze)

* Anstieg der Bruttomarge auf 0,82 Mio. USD (2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: -0,15 Mio. USD)

* Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten (?AISC") auf 1.627 USD/Unze (2.

Quartal des Geschäftsjahres 2022: (2.146 USD/Unze) (Abschnitt 15 ?Non-

IFRS-Leistungskennzahlen").

Produktions- und Finanzkennzahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs

Monate

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended Six months ended

December31, December 31,

2022 2021 2022 2021

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (t) 108,860 85,209 216,251 160,181

Waste removed (tonnes) 2,108,615 1,770,975 3,708,652 3,713,309

Ore processed (tonnes) 72,391 129,000 204,838 285,611

Average mill feed grade (g/t) 1.14 0.56 1.07 0.55

Processing recovery rate (%) 40 % 63 % 44 % 64 %

Gold bullion

production( (1) )(oz) 1,498 1,683 3,563 2,726

Gold bullion sold (oz) 3,350 2,873 3,750 4,296

Gold concentrate production

(tonnes) 126 - 126 -

Gold concentrate grade (g/t) 43.81 - 43.81 -

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Three months

ended Six months ended

December 31, December 31,

2022 2021 2022 2021

-------------------------------------------------------------------------------

Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 5,872 5,047 6,580 7,430

Gross margin from mining operations 823 (152 ) 883 196

Loss before other items (1,460 ) (2,124 ) (2,163 ) (2,879 )

Net loss (3,196 ) (2,502 ) (3,485 ) (3,769 )

Cash flows (used in) provided by

operations 2,754 (4,023 ) 2,100 (4,000 )

Working capital 18,894 38,605 18,894 38,605

Loss per share - basic and diluted

(US$/share) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 )

-------------------------------------------------------------------------------

Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

Average realized gold price per ounce

sold ((2)) 1,753 1,828 1,755 1,823

Cash cost per ounce sold:

Mining 545 728 554 660

Processing 784 896 782 838

Royalties 174 164 176 165

Operations, net of silver recovery 4 22 7 20

------------------------------------

Total cash cost per ounce sold((3)) 1,507 1,810 1,519 1,683

By-product silver recovery 1 0 1 1

Operation expenses - 0 0 11

Corporate expenses 2 9 9 7

Accretion of asset retirement obligation 14 13 25 16

Exploration and evaluation expenditures 52 47 47 35

Sustaining capital expenditures 51 267 45 361

------------------------------------

Total all-in sustaining costs per ounce

sold((4)) 1,627 2,146 1,646 2,114

-------------------------------------------------------------------------------

((1) Defined as good delivery gold bullion according to London Bullion Market

Association ("LBMA"), net of gold do?e in transit and refinery adjustment.)

((2) Monument realized US$1,753/oz for the three months ended December

31, 2022.)

((3) Total cash cost per ounce includes production costs such as mining,

processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties and

operating costs such as storage, temporary mine production closure, community

development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost

excludes amortization, depletion, accretion expenses, idle production costs,

capital costs, exploration costs and corporate administration costs. Readers

should refer to section 15 "Non-GAAP Performance Measures" of Q2 MD&A.)

((4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs and adds

sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the

Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and

evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other

cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not

included. Readers should refer to section 15 "Non-GAAP Performance Measures" of

Q2 MD&A.)

2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 - Produktionsanalyse

Produktion von Goldbarren

* Die Goldbarrenproduktion im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug

1.498 Unzen, ein Rückgang um 11 % im Vergleich zu 1.683 Unzen im 2. Quartal

des Geschäftsjahres 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine geringere

Goldgewinnung zurückzuführen.

* Das verarbeitete Erz ging im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 62.817

Tonnen zurück, gegenüber 129.000 Tonnen im 2. Quartal des Geschäftsjahres

2022. Der Rückgang der Mühlenbeschickung ist vor allem auf eine erhebliche

Verringerung des zerkleinerten Erzes, auf mechanische und elektrische

Probleme sowie auf den Übergang von der Kohleauslaugungsanlage zur neuen

Sulfidflotationsanlage zurückzuführen.

* Die Barmittelkosten je Unze gingen von 1.810 USD/Unze im 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022 um 17 % auf 1.507 USD/Unze im 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2023 zurück. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf einen

deutlichen Anstieg des Gehalts der Mühlenbeschickung von 0,56 g/t Au auf

1,14 g/t Au sowie auf einen Anstieg des Goldbarrenverkaufs, geringere

Abbaukosten und leicht niedrigere Verarbeitungskosten zurückzuführen.

Produktion von Goldkonzentrat

* Im Dezember wurde mit der Inbetriebnahme der Sulfidflotationsanlage

begonnen, und es wurden 9.574 t Flotationsmaterial gemahlen und 126

metrische Tonnen Goldkonzentrat mit 177 Unzen Gold gewonnen. Im 2. Quartal

des Geschäftsjahres 2023 wurde kein Goldkonzentrat verkauft.

Insgesamt lag der durchschnittliche Gehalt der Mühlenbeschickung im 2. Quartal

des Geschäftsjahres 2023 bei 1,14 g/t Au im Vergleich zu 0,56 g/t Au im 2.

Quartal des Geschäftsjahres 2022, was auf höhergradiges Erz aus Selinsing und

Buffalo Reef im Vergleich zu den Oxidmineralisierungen von Peranggih

zurückzuführen ist. Die Rückgewinnungsrate bei der Verarbeitung im 2. Quartal

des Geschäftsjahres 2023 ging auf 39,9 % gegenüber 63,2 % im 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022 zurück. Der Rückgang der Rückgewinnungsrate ist vor allem

auf den Übergang von der Kohleauslaugungsanlage (Carbon-in-Leach, CIL) zur neuen

Sulfidflotationsanlage zurückzuführen.

2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 - Finanzanalyse

* Die Goldbarrenverkäufe brachten im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023

Einnahmen in Höhe von 5,87 Mio. USD, verglichen mit 5,05 Mio. USD im 2.

Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Erlöse aus dem Goldverkauf stammten

aus dem Verkauf von 3.350 Unzen (2. Quartal des Geschäftsjahres 2022: 2.150

Unzen) Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.753 USD

je Unze (2. Quartal des Geschäftsjahres 2022: 1.828 USD je Unze) und der

Lieferung von 0 Unzen (2. Quartal des Geschäftsjahres 2022: 723 Unzen zu

1.545 USD je Feinunze Goldäquivalent) bei der Erfüllung der Verpflichtungen

zum vorausbezahlten Goldverkauf.

* Die Gesamtproduktionskosten sanken im 2. Quartal 2023 um 3 % auf

5,05 Mio. USD im Vergleich zu 5,20 Mio. USD im 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022. Die Barmittelkosten je Unze sanken um 17 % auf 1.507

USD je Unze im Vergleich zu 1.810 USD je Unze im gleichen Zeitraum des

Vorjahrs. Dieser Rückgang ist auf einen deutlichen Anstieg des Gehalts der

Mühlenbeschickung von 0,56 g/t auf 1,14 g/t, einen Anstieg des

Goldbarrenverkaufs, geringere Abbaukosten und leicht niedrigere

Verarbeitungskosten zurückzuführen, was durch einen Rückgang der Ausbeute

auf 39,9 % ausgeglichen wurde (2. Quartal des Geschäftsjahres 2022: 63,2 %).

* Die Bruttomarge im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 0,82 Mio. USD

vor Betriebsausgaben und nicht liquiditätswirksamer Abschreibung und

Wertsteigerung im Vergleich zu -0,15 Mio. USD im 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2022. Der Anstieg der Bruttomarge ist auf eine deutlich

höherwertige Erzzufuhr, mehr verkauftes Gold und geringere Barmittelkosten

zurückzuführen.

* Der Nettoverlust für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 3,20

Mio. USD oder (0,01 USD) je Anteil im Vergleich zum Nettoverlust von 2,50

Mio. USD oder (0,01 USD) je Anteil im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2022.

* Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich am 31. Dezember 2022

auf 12,81 Mio. USD, was einen Rückgang von 8,23 Mio. USD gegenüber dem Stand

vom 30. Juni 2022 (21,04 Mio. USD) darstellt, was auf die

Erschließungskosten von 10,31 Mio. USD in Selinsing, einschließlich 9,32

Mio. USD für die Erschließung des Sulfidprojekts, und 0,62 Mio. USD für die

Explorations- und Wartungsaktivitäten in Murchison sowie 0,02 Mio. USD für

langfristige Mietverpflichtungen zurückzuführen ist, die durch 2,10 Mio. USD

aus den betrieblichen Aktivitäten ausgeglichen wurden. Zum 31. Dezember

2022 verfügte das Unternehmen über ein positives Betriebskapital in Höhe von

18,89 Mio. USD, im Vergleich zum Betriebskapital zum 30. Juni 2022 in Höhe

von 30,33 Mio. USD.

Entwicklung

Selinsing-Goldmine

Die Entwicklung des Selinsing-Sulfidprojekts zur Produktion von verkaufsfähigem

Sulfid-Goldkonzentrat wurde im Quartal fortgesetzt. Zum 31. Dezember 2022 waren

91 % des Gesamtprojekts mit angefallenen Kosten in Höhe von 15,61 Mio. USD

abgeschlossen. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 waren der Bau der

Flotationsanlage und die meisten Nebenanlagen mit Ausnahme der

Verkabelungsarbeiten weitgehend abgeschlossen und installiert. Die

Inbetriebnahme der Anlage begann im November 2022. Trocken- und

Nassinbetriebnahme von Flotationszellen, Konzentrat- und

Wasserrückgewinnungseindickern, Reagenzienmischung und -lagerung, Gebläse,

Kompressor und Filterpressenanlage sind abgeschlossen. Die Erz-Inbetriebnahme

begann am 15. Dezember 2022, die laufenden Verbesserungen am Flotationskreislauf

und die Behebung von Mängeln wurden fortgesetzt. Der Hochlauf bis zur vollen

Produktion begann nach Ende des zweiten Quartals im Januar 2023.

Im zweiten Quartal wurden die Pre-Stripping-Aktivitäten für die Flotationsanlage

fortgesetzt. Der Abbau von Übergangs- und Sulfiderz wurde während des Quartals

fortgesetzt, um das Erz für die zukünftige Produktion auf Halde zu legen.

Im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023 wurden die metallurgischen Bohrungen in

Buffalo Reef begonnen und mit 508 m auf 12 Bohrlöchern abgeschlossen. Die

Bohrungen zielten auf repräsentative Übergangs- und frische Sulfidproben aus den

Gruben BRC2, BRC 3, BRC 4 und BRN ab. Die Untersuchungsergebnisse für alle 586

Proben sind eingegangen. Die Proben mit einem Gehalt von über 0,35 g/t wurden

nach Oxidationskategorie (Übergang und frisch) zusammengestellt und dem

metallurgischen Labor in Selinsing für eine Reihe von abgeschlossenen

Zyklustests vorgelegt, um Daten zur Ausbeute und zum Gehalt für die Optimierung

der Lebensdauer der Mine zu erhalten. Die Gesamtstrategie des Minenplans zielt

darauf ab, eine maximale Goldgewinnung zu erreichen und den Arsen- und

Stibnitgehalt im Konzentrat zu minimieren.

Murchison-Goldprojekt

Im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 wurden keine Bohrungen durchgeführt. Das

Unternehmen konzentrierte sich auf die Aktualisierung und weitere Überprüfung

der Gabanintha-Bohrziele und verlangsamte die Bohrungen, um Barmittel zur

Unterstützung der Erschließung von Selinsing zu sparen, während die Kosten für

Bohrungen in Westaustralien um über 30 % gestiegen sind und es einen Mangel an

Arbeitskräften und Bohrgeräten gibt. Das Unternehmen setzte die Instandhaltung

der Anlage und anderer Einrichtungen fort, um sie für eine effiziente

Inbetriebnahme bei Wiederaufnahme der Produktion vorzubereiten. Für

Unterbringung und Verpflegung ist vollumfänglich gesorgt, um Verwaltungs-,

Explorations- und Bergbauaktivitäten durchzuführen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die

höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der

Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden

Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 Durchwahl 102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten

Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige

Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des

Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die

Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser

Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete

Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie ?plant", ?erwartet" oder ?erwartet

nicht", ?wird erwartet", ?budgetieren", ?vorgesehen", ?schätzt", ?sagt voraus",

?beabsichtigt", ?erhofft" oder ?erhofft nicht" oder ?glaubt" sowie Variationen

solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte

Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse ?unternommen", ?erscheinen" oder

?erreicht" ?könnten", ?werden könnten" oder ?werden". Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken,

Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse

oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und

bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf

allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und

soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen

Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und

des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von

Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und

weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen

Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im

Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den

materiellen Faktoren und Annahmen, die zur Formulierung von zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung genutzt werden, gehören: Erwartungen in

Bezug auf voraussichtliche Barmittelkosten pro Unze produziertes Gold sowie

voraussichtliche Kapitalflüsse, die sich aus dem Betrieb, allgemeinen

ökonomischen Faktoren und weiteren Faktoren ergeben könnten, die außerhalb der

Kontrolle von Monument liegen. Außerdem Mutmaßungen und Erwartungen bezüglich

der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens, Mutmaßungen in Bezug

auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien, den Zeitpunkt und

das Ausmaß der geschätzten zukünftigen Produktion, den erwarteten Zeitpunkt und

voraussichtliche Ergebnisse von Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten,

Kosten zukünftiger Aktivitäten, betriebliche und Kapitalaufwendungen, den Erfolg

von Explorationsaktivitäten, Bergbau- oder Aufbereitungsprobleme, Wechselkurse

und alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des Unternehmens und in den

technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden.

Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar.

Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die

erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter

Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht

wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung

dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend

erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den

in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten

dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.

