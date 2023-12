GNW-Adhoc: Momcozy im Jahr 2023: Ein Triumph für die weltweite Mutterschaftshilfe

^LONDON, Dec. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu

und als Begleiterin von über 3 Millionen Müttern weltweit blickt Momcozy

(https://momcozy.com/) auf ein Jahr voller wirkungsvoller Kampagnen zurück, die

darauf abzielen, Mütter überall auf der Welt zu unterstützen und zu stärken.

Anlässlich des Muttertags rief Momcozy die Kampagne ?Just Be a Cozy Mom

(https://www.youtube.com/watch?v=TH0wgaTv6xQ)" ins Leben, in der echte Mütter

für mehr Authentizität in der Mutterschaft warben. Diese globale Initiative, die

auf YouTube, Google und Instagram sowie an berühmten Orten wie dem New York

Times Square und bei Citadium Paris präsentiert wurde, verdeutlichte das

Engagement von Momcozy, die globale Wahrnehmung von Mutterschaft zu verändern.

Anlässlich des National Breastfeeding Awareness Month (Monat des Stillens) hat

Momcozy seine Unterstützung in die Gemeinschaft der Mütter getragen, indem es

Podiumsdiskussionen und Fragestunden zum Stillen mit Still- und

Laktationsberaterinnen veranstaltete. Diese Initiativen wurden von der

Einrichtung des Unterstützungsprogramms für das Stillen

(https://momcozy.com/pages/breastfeedingsupport2023)und des Stipendienfonds für

Stillberaterinnen (https://momcozy.com/pages/lactation-consultant-scholarship-

fund-2023) von Momcozy begleitet.

Am 19. November feierte die von Momcozy veranstaltete Comedy-Show Stand Up For

Mums (https://www.instagram.com/p/C0iaMQYyl9P/) in London Mutterschaft mit viel

Humor und zog ein volles Haus von Müttern, werdenden Müttern, Vätern und Babys

an. Diese Veranstaltung und die Social-Media-Kampagne #StandUpForMums zeigten

die vielfältigen Realitäten der Mutterschaft auf und unterstrichen das

Engagement von Momcozy für die Unterstützung und Unabhängigkeit von Müttern. Als

krönender Abschluss des Markteintritts von Momcozy im Vereinigten Königreich

wurden die Produkte auch bei der renommierten Einzelhandelskette Boots

eingeführt.

Um die Weihnachtszeit zu feiern, hat Momcozy zusammen mit der Künstlerin

Victoria Johnson die Cozy Holiday Box

(https://www.instagram.com/p/C0mqQQotjtD/?img_index=1) mit Illustrationen zur

Vielschichtigkeit des Mutterseins vorgestellt. Diese Initiative ermutigt Mütter,

in der Weihnachtszeit Trost und Verständnis zu finden, sei es im Kreise der

Familie oder in Momenten des Alleinseins.

Momcozy beendete sein Jahr mit seinem dritten Webinar, ?Vorbereitung auf die

Zeit nach der Geburt". Insgesamt wurden hierfür bereits über 4.000 Anmeldungen

verzeichnet. Mit seinen Webinaren hat Momcozy Müttern auf der ganzen Welt

geholfen, sich auf eine gute Stillbeziehung vorzubereiten.

?In diesem Jahr ging es darum, Müttern auf der ganzen Welt greifbare

Unterstützung und ein Gefühl der Gemeinschaft zu bieten", so eine Vertreterin

von Momcozy, die auf die wachsenden Unterstützungsinitiativen von Momcozy in

diesem Jahr zurückblickte. ?Wir sind stolz darauf, dass wir wirklich etwas

bewirken können, und freuen uns, unsere Mission für selbstbestimmte Mütter im

kommenden Jahr fortsetzen zu können."

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen,

Still-BHs und anderen Pflegeprodukten. Momcozy wird von 3 Millionen Müttern in

über 40 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur

frühen Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen

Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von

Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

Foto verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f165b940-5058-4d97-

a3df-8d06e08e4033

