GNW-Adhoc: Mitarbeiterverhandlungen bei UPM Schongau abgeschlossen. Vorgezogenes Ende der Zeitungspapierherstellung in Steyrermühl terminiert

^(UPM, Helsinki, 28. Juni 2023, 15:00 Uhr EEST) - UPM hat entschieden, die

Produktionskapazität für grafische Papiere in Europa um 485.000 Tonnen zu

reduzieren. Das Unternehmen schließt dauerhaft die Papiermaschine 6 bei UPM

Schongau in Deutschland und die Papiermaschine 4 bei UPM Steyrermühl in

Österreich. Diese Entscheidungen basieren auf den entsprechenden, bereits im

Juni 2022 (https://www.upmpaper.com/knowledge-inspiration/news/2022/06/upm-

sells-its-steyrermuhl-site-to-the-heinzel-group/) und im März 2023

(https://www.upmpaper.com/knowledge-inspiration/news/2023/03/upm-plans-capacity-

reduction-in-schongau-and-accelerates-its-exit-plan-in-steyrermuhl/)

angekündigten Plänen.

Die Mitarbeiterverhandlungen in Schongau wurden gemäß der nationalen

Gesetzgebung geführt und sind nun abgeschlossen. Am Standort Schongau sind 136

Personen betroffen. Die Papiermaschine 6 für ungestrichene Publikationspapiere

wird heute dauerhaft geschlossen. UPM Schongau wird die Produktion von

grafischen Papieren auf den verbleibenden wettbewerbsfähigen Maschinen am

Standort fortführen.

Wir haben die Mitarbeiterverhandlungen konstruktiv und fair geführt, um die

Auswirkungen der Papiermaschinenschließung auf unser Personal zu reduzieren.

Gemeinsam mit den Betriebsräten wollten wir den gegebenen Umständen

hauptsächlich durch Altersteilzeitmaßnahmen begegnen", sagt Wolfgang Ohnesorg,

General Manager, UPM Schongau. ?Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit

genutzt, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, um unseren Standort fit für

zukünftige Herausforderungen zu machen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei

unserer gesamten Belegschaft, die es geschafft hat, alle bisher auf der PM 6

produzierten Papiersorten in so kurzer Zeit auf die PM 9 zu verlagern", so

Ohnesorg weiter.

Am Standort Steyrermühl hat UPM Communication Papers heute vorzeitig die

Zeitungspapierherstellung eingestellt. Wie bereits im März 2023 angekündigt,

beschleunigt das Unternehmen somit seine Pläne zur Sicherstellung einer

wettbewerbsfähigen Produktion seiner verbleibenden europäischen

Zeitungsdruckpapiermaschinen. Diese Entscheidung wird keine Auswirkungen auf die

bereits am 21. Juni 2022 kommunizierten weiteren Pläne für den Standort

Steyrermühl und seine Belegschaft haben.

?Ich bewundere unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Professionalität

und Flexibilität, mit der sie bereits heute intensiv an der Integration des

Werks Steyrermühl in die HEINZEL GRUPPE arbeiten. Der neue Eigentümer wird nach

dem Abschluss der Transaktion Anfang 2024 die Verantwortung für den Standort und

damit auch für die Belegschaft übernehmen", sagt Ernst Spitzbart, General

Manager, UPM Steyrermühl.

°