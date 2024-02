GNW-Adhoc: McLaren Racing kündigt Optimum Nutrition als offiziellen Sporternährungspartner des McLaren Formel 1 Teams an

^LONDON, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- McLaren Racing gab heute bekannt, dass

Optimum Nutrition, die weltweit führende Sporternährungsmarke, offizieller

Sporternährungspartner des McLaren Formel 1 Teams für die Saison 2024 und

darüber hinaus ist.

Mit einem Hauptaugenmerk auf die Fahrer und die Boxencrew des McLaren F1 Teams

vereint die Partnerschaft zwei Marken, deren Kernstück die menschliche Leistung

ist und die ständig nach Verbesserungen streben. Optimum Nutrition wird die

Leistung, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Teams mit wissenschaftlich

fundierten und innovativen Sporternährungsprodukten unterstützen und so

sicherstellen, dass das Team während der Saison 2024 sein Potenzial voll

ausschöpfen kann.

Aufbauend auf den Erfolgen des Teams in der Saison 2023 - darunter der Guinness-

Weltrekord für den schnellsten Boxenstopp aller Zeiten mit einem 1,80-Sekunden-

Stopp beim Großen Preis von Qatar - wird Optimum Nutrition das McLaren-Team

unterstützen, damit es an der Spitze bleibt.

Das Branding von Optimum Nutrition wird auf den Boxencrew-Overalls und dem Set-

up-Kit zu sehen sein, sowie auf den Fahrer-Overalls der McLaren Formel 1-Piloten

Lando Norris und Oscar Piastri.

Matt Dennington, Executive Director, Partnerships & Accelerator, McLaren Racing,

dazu:

?Es ist großartig, Optimum Nutrition in unserem Team willkommen zu heißen. Wir

arbeiten in einem leistungsstarken Umfeld und unsere Mitarbeiter sind unser

wichtigstes Kapital. Es ist daher fantastisch, dass Optimum Nutrition unser

ständiges Streben nach Verbesserung und Exzellenz in allem, was wir tun,

unterstützen wird."

Colin Westcott-Pitt, Global Chief Brand Officer, Glanbia Performance Nutrition,

erklärte:

?Wir freuen uns sehr, dass Optimum Nutrition, das seit 35 Jahren das Vertrauen

von Sportlern aller Art in vielen Sportarten genießt, sich McLaren Racing als

offizieller Sporternährungspartner angeschlossen hat. Sowohl McLaren als auch

Optimum Nutrition haben sich der menschlichen Höchstleistung verschrieben. Wir

freuen uns daher sehr, in der kommenden F1-Saison zusammenzuarbeiten."

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 von Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm

1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-

Weltmeisterschaften, 183 Formel-1-Grand-Prix, dreimal das Indianapolis 500 und

beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.

McLaren Racing tritt in fünf Rennserien an. Das Team tritt in der FIA Formel 1

Weltmeisterschaft mit den McLaren F1 Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri an,

in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow McLaren Fahrern Pato O'Ward, Alexander

Rossi und David Malukas, in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft mit den NEOM

McLaren Formel E Team Fahrern Jake Hughes und Sam Bird und in der Extreme E

Meisterschaft als NEOM McLaren Extreme E Team. Das Team tritt auch in der F1 Sim

Racing Meisterschaft als McLaren Shadow an und hat 2022 die Konstrukteurs- und

Fahrermeisterschaft gewonnen.

McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und ein Unterzeichner der

UN Sports for Climate Action Commitment. Das Unternehmen hat sich verpflichtet,

bis 2040 netto null zu erreichen

(https://www.mclaren.com/racing/sustainability/) und eine vielfältige und

inklusive Kultur in der Motorsportindustrie zu fördern.

McLaren Racing - Offizielle Website (https://www.mclaren.com/racing/)

Über Optimum Nutrition

Optimum Nutrition gehört zu Glanbia Performance Nutrition (GPN) und ist die

weltweit führende Marke für Sporternährung*. Das Unternehmen stellt eine große

Auswahl an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Getränken her, die einen

aktiven und gesunden Lebensstil unterstützen, darunter Proteinpulver,

Energieprodukte und verzehrfertige Proteinriegel. Seit über 35 Jahren setzt

Optimum Nutrition den Standard für vertrauenswürdige Produkte und ist stolz

darauf, mit Optimum Nutrition Gold Standard 100 % Whey(TM) das vertrauenswürdigste

und am besten bewertete Proteinpulver der Welt herzustellen. Die Produkte von

Optimum Nutrition werden in über 90 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Für

weitere Informationen besuchen Sie https://www.optimumnutrition.com/en-us und

folgen Sie der Marke auf Instagram

(https://www.instagram.com/optimumnutrition/?hl=en), TikTok

(https://www.tiktok.com/@optimumnutrition_us) und YouTube

(https://www.youtube.com/@optimumnutrition).

*Quelle: Euromonitor International Limited; Ausgabe Consumer Health 2024,

Kategorie Sportnahrung, Anteil am Einzelhandelswert in %, Daten für 2023.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/751060d3-

0636-4356-8d80-5cbf7489d5b6

