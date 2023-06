GNW-Adhoc: MarigoldT erweitert und stärkt seine Division für globale Strategie und Services

^NASHVILLE, Tenn., June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold

Martech-Unternehmen, das Lösungen für das Relationship Marketing bereitstellt,

die Marketingteams helfen, Kunden zu akquirieren und ihren Kundenstamm zu

vergrößern und zu binden, hat heute eine erweiterte und neu strukturierte

Division für globale Strategie und Services vorgestellt. Damit werden die

professionellen Serviceteams für die integrierte Produktpalette mit

kanalübergreifenden E-Mail- und Martech-Lösungen unter der Marke Marigold

vereint.

Diese erweiterte Strategie- und Servicedivision bringt Serviceteams,

Relationship-Marketing-Strategen und Branchenexperten der speziell von Marigold

entwickelten Lösungen

(https://meetmarigold.com/about/?&utm_medium=Pr&utm_source=Newswire&utm_content=

Press%20Release&sf_lead_source=Pr&sf_lead_source_detail=Public%20Relations&sf_ma

rketing_content_source=Strategy%20And%20Services%20Pr) zusammen. Das Ziel dabei

besteht darin, Marketingteams auf der ganzen Welt erstklassige Dienstleistungen

und strategische Unterstützung zu liefern. Das neu zusammengesetzte Expertenteam

verfolgt einen kundenorientierten und technologieunabhängigen Ansatz. Damit kann

es Marken verschiedener Branchen über den gesamten Customer Lifecycle mit

maßgeschneiderten und personalisierten Relationship Marketing-Kampagnen,

verbesserter Zero-Party-Datenerfassung und -Anreicherung, interaktiven digitalen

Erlebnissen und Treueprogrammen unterstützen.

?Unser Ziel bei Marigold besteht nicht nur darin, ein strategischer

Technologiepartner zu sein, der die Tools und Technologielösungen liefert, die

Unternehmen benötigen, um Relationship Marketing in großem Umfang zu betreiben.

Das machen wir bereits - und wir leisten ausgezeichnete Arbeit. Wir möchten aber

auch ein strategischer Geschäftspartner für unsere Kunden sein, indem wir das

praktische Fachwissen und das Branchen-Know-how bereitstellen, die für den

Erfolg der Programme unserer Kunden erforderlich sind", so Micki Howl, Chief

Operating Officer von Marigold. ?Wir freuen uns sehr, unsere Strategie- und

Servicedivision zu erweitern, um das Geschäftswachstum von Marketingteams auf

der ganzen Welt zu unterstützen. Mit unserem Team aus Strategen und

Branchenexperten unter der Führung von Jamshed Mughal sind wir in der

einzigartigen Position, Marken jeder Größe dabei zu helfen, dauerhafte

Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und langfristige Erfolge zu erzielen."

Marigold beförderte Jamshed Mughal in die Position des Global SVP of Strategy

and Services, der nun den Geschäftsbereich leitet. Mughal war zuvor Global Head

of Enterprise Strategy and Architecture. Er bringt 20 Jahre Erfahrung in

kundenzentrierten Positionen mit, in denen er Kunden transformative

Marketingstrategien und -lösungen bereitstellte und dabei half, die

Serviceabteilungen von Unternehmen wie Salesforce Marketing Cloud und Microsoft

sowie von Agenturgruppen wie Wunderman und Havas zu optimieren. Als Teil der

erweiterten Division leitet Mughal nun ein globales Team mit Fachwissen in

Schlüsselbranchen wie Einzelhandel, Franchise, Medien und Verlagswesen,

Restaurants, Agenturen und professionellen Serviceunternehmen, Hochschulbildung,

gemeinnützigen Organisationen, Reisen, Unterhaltung und mehr.

?Die Hauptaufgabe der Marigold-Division Global Strategy and Services besteht

darin, unseren Kunden ein echter Partner zu sein. Wir bieten Kunden

Technologielösungen, strategische Unterstützung, erstklassigen Service und

detaillierte Branchenkenntnisse, die für den Aufbau von Kundentreue und

bedeutungsvollen Beziehungen mit Verbrauchern auf der ganzen Welt erforderlich

sind", so Mughal. ?Indem wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres Geschäfts

stellen, wird diese Division ein erstklassiges Kundenerlebnis über alle

Touchpoints hinweg bereitstellen und umfassende Ressourcen und Unterstützung im

Laufe der gesamten Customer Journey anbieten. Dieser kundenzentrierte Ansatz

bedeutet, dass die Kunden maximalen Nutzen aus der gesamten Palette der

Relationship-Marketing-Lösungen von Marigold ziehen werden, um ihr Geschäft zu

vergrößern, zu skalieren und zukunftssicher zu machen."

Im Rahmen dieser Expansion hat Marigold Michele Fitzpatrick als Vice President

of Strategic Services in Mughals Team eingestellt. Fitzpatrick ist eine

erfahrene CX-Beraterin und CRM-Strategin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der

Leitung von leistungsstarken Strategie- und Serviceteams, die sich darauf

konzentrieren, einigen der besten Marken der Welt dabei zu helfen,

bedeutungsvolle und profitable Beziehungen zu ihren Kunden in großem Umfang und

über verschiedene Kanäle hinweg aufzubauen. Fitzpatrick war zuvor in leitenden

Positionen bei CRM-Agenturen und Martech-Organisationen wie Acxiom, MRM//McCann

und Harte Hanks tätig und betreute Kunden aus den Bereichen Einzelhandel,

Reisen, Medien, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

?Ich freue mich, mit Jamshed und dem Marigold Global Strategy and Services Team

zusammenzuarbeiten, um Marketer dabei zu unterstützen, wirkungsvollere

personalisierte Customer Experiences für die Buyer Journey zu entwickeln und

anzubieten - und damit die besten Ergebnisse für ihre Kunden und Marken zu

erzielen", so Fitzpatrick. ?Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich auf die

Personalisierung des Kundenerlebnisses zu konzentrieren. Die Relationship-

Marketing-Lösungen von Marigold, die durch diese erweiterte Strategie- und

Serviceunterstützung noch verbessert werden, bieten eine leistungsstarke

Kombination aus Technologie und Know-how, die Marketern hilft, in einem

komplexen und sich entwickelnden Markt erfolgreich zu sein."

Marigolds fundierte Branchenkenntnisse und kanalübergreifende Relationship-

Marketing-Technologielösungen versetzen Marken in die Lage, bedeutungsvolle und

dauerhafte Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.

Für weitere Informationen über die Strategie- und Serviceangebote von Marigold

wenden Sie sich bitte an Jamshed Mughal unter Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

(mailto:Jamshed.Mughal@meetmarigold.com)

Über Marigold

Marigold ist ein globaler Pionier im Bereich des Relationship Marketings und

bietet maßgeschneiderte, branchenspezifische Martech-Lösungen, die bereits von

über 40.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden. Mit Campaign

Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent und Vuture unter einem Dach

bietet Marigold die Technologie und das Know-how, das Marketingteams benötigen,

um ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen, ihren Umsatz zu steigern und

letztendlich ihr Geschäft auszubauen. Weitere Informationen auf

MeetMarigold.com.

Ansprechpartner für die Medien:

Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net (mailto:melissa@fabricmedia.net)

720-608-1919

Katie Pfister

Marigold

kpfister@meetmarigold.com (mailto:kpfister@meetmarigold.com)

908-227-7267

