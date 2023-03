GNW-Adhoc: MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Jahresabschluss 2022

^MCH Group mit stark verbesserten Zahlen gegenüber dem Vorjahr

Die Kennzahlen des Jahresabschlusses 2022 der MCH Group liegen deutlich über dem

Vorjahr. Die MCH Group konnte sowohl den Umsatz wie das EBITDA im Vergleich zum

Vorjahr um über 60 % steigern; der Nettoverlust konnte auf CHF 9.3 Mio.

verringert werden.

Konsolidierte Kennzahlen auf einen Blick

(Zahlen für 2021 in Klammern)

* Betriebsertrag: CHF 394,1 Mio. (CHF 243,3 Mio.)

* EBITDA: CHF 14,0 Mio. (CHF 8,5 Mio.)

* Verlust für das Jahr: CHF -9.3 Mio. (CHF -17.3 Mio.)

* Eigenkapital: CHF 113,3 Mio. / 25,5% (CHF 47,8 Mio. / 11,8%)

* Flüssige Mittel: CHF 151,9 Mio. (CHF 113,7 Mio.)

* Nettoverschuldung: CHF 84,6 Mio. (CHF 132,7 Mio.)

Das erste Trimester 2022 war noch stark geprägt von den anhaltenden Auswirkungen

der Covid-19-Pandemie. Die MCH Group schätzt, dass aufgrund der negativen

Pandemie Effekte total rund CHF 45 Millionen weniger Umsatz erzielt wurden.

Ausserdem wurden in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres das Portfolio an

Aktivitäten und Projekten einer eingehenden Analyse unterzogen. Die MCH Group

hat sich von einigen Projekten getrennt, deren Wirtschaftlichkeit nicht oder

nicht mehr gegeben war. Diese Entscheidungen brachten aufgrund der

Abschreibungen finanzielle Einmal-Effekte mit sich, die nebst dem Covid-Effekt

das Ergebnis für das Jahr 2022 ebenfalls belasteten.

Normalisierung und Aufschwung ab Mai 2022

Ab Mai konnten endlich wieder sämtliche Aktivitäten praktisch ohne Restriktionen

stattfinden, und dem bei Ausstellerinnen und Austellern wie auch bei

Besucherinnen und Besuchern ungebrochenen Bedürfnis nach Live-Events und Live-

Erlebnissen konnte - bis auf Asien - wieder ohne Auflagen entsprochen werden.

So konnte die MCH Group unter anderem die Art Basel in Basel und in Miami Beach

sowie wie Premiere der Paris+ par Art Basel sehr erfolgreich durchführen und

auch in der Schweiz einen starken "Messeherbst" mit einer weiteren

Normalisierung des Messe- und Kongressgeschäfts verbuchen. Im Bereich Experience

Marketing war im zweiten Semester eine zunehmende, auch auf das laufende Jahr

ausstrahlende Dynamik auszumachen, insbesondere in den USA.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung als Basis für die Zukunft

Im Herbst konnte die Kapitalerhöhung, an welcher sich die beiden Ankeraktionäre

Kanton Basel-Stadt und Lupa mit je CHF 34.0 Mio. beteiligten, mit einem Netto-

Mittelzufluss von CHF 74.0 Mio. erfolgreich abgeschlossen werden. Damit ist die

im Frühjahr 2023 fällige Rückzahlung der CHF 100-Mio.-Anleihe gesichert.

Gleichzeitig ist die finanzielle Basis für die weitere Entwicklung des

Unternehmens gelegt.

Ausblick für 2023

Für das kommende Jahr ist die MCH Group optimistisch: Sofern die angespannte

geopolitische Lage sich nicht drastisch verschlechtert, wird ein weiter

verbessertes EBITDA erwartet. Das Nettoergebnis 2023 wird voraussichtlich noch

immer leicht negativ sein. Ab 2024 ist von einem positiven Nettoergebnis

auszugehen. Die MCH Group ist zuversichtlich, dass sie mit dem Fokus auf

Wachstum, Expansion und Kundenzufriedenheit alle anstehenden Herausforderungen

meistern wird.

Veränderungen im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung vom 4. Mai 2023 wird es zu personellen Veränderungen

im Verwaltungsrat der MCH Group kommen: Christoph Brutschin (Delegierter des

Kantons Basel-Stadt), Balz Hösly (Delegierter des Kantons und der Stadt Zürich)

und Eleni Lionaki (Vertreterin des Ankeraktionärs Lupa Systems) werden aus dem

Verwaltungsrat zurücktreten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt in Absprache mit

dem Kanton Basel-Stadt sowie dem Kanton und der Stadt Zürich, die Zahl der

Mitglieder des Verwaltungsrats von neun auf sieben zu reduzieren. Lupa Systems

beschränkt sich an der Generalversammlung auf die Nomination zweier Mitglieder

und verzichtet auf einen dritten Wahlvorschlag. Zudem verzichten der Kanton und

die Stadt Zürich in der Periode von der Generalversammlung 2023 bis zur

Generalversammlung 2024 auf die Ernennung einer/s Delegierten, die ihnen

statutengemäss zustehen würde.

Weitere Anträge an die Generalversammlung

An der Generalversammlung vom 4. Mai 2023 werden den Aktionärinnen und

Aktionären zahlreiche Anpassungen der Statuten vorgeschlagen, um die

Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des

Schweizerischen Aktienrechts zu erfüllen. Gleichzeitig wird die Einführung eines

bedingten Kapitals im Nominalbetrag von höchstens CHF 1'552'657 beantragt, um in

Zukunft Vergütungen auch in Form von Aktien ausrichten zu können.

Hinweise

Der Versand der Einladung zur Generalversammlung am 4. Mai 2023 erfolgt am 12.

April 2023.

