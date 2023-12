GNW-Adhoc: LeddarTech und TTTech Auto präsentieren ihre Entwicklungszusammenarbeit in der Sicherheit des autonomen Fahrens an

Weitere Suchergebnisse zu "Prospector Capital Corp":

^QUEBEC CITY und WIEN, Österreich, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech

(https://leddartech.com/)(®), ein Automobilsoftwareunternehmen, das patentierte,

bahnbrechende KI-gestützte Low-Level-Sensorfusions- und

Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, und TTTech Auto

(https://www.tttech-auto.com/), ein führendes Technologie-Unternehmen für

Sicherheitssoftware im Automobilbereich, freuen sich, die Fertigstellung eines

gemeinsamen Demonstrators für eine Fail-Operational-Architektur auf Basis der

LeddarVision (https://leddartech.com/solutions/leddarvision/)(TM)-Software von

LeddarTech und der Safety Co-Pilot-Lösung von TTTech Auto bekannt geben zu

können.

Die innovative Safety Co-Pilot-Lösung von TTTech Auto stellt sich den

Herausforderungen einer Sicherheitsarchitektur, die für autonomes Fahren auf

SAE-Level 3 und höher geeignet ist. Sie basiert auf einem ?Doer"-Kanal, der für

die Hauptfahraufgabe zuständig ist, und einem unabhängigen ?Checker"-Kanal für

dessen Überprüfung. Im Falle einer vom Checker erkannten abnormalen Situation

wird der Doer-Kanal nahtlos außer Kraft gesetzt, und ein Fallback-Kanal bringt

das Fahrzeug zum sicheren Stillstand.

In Rahmen dieser Zusammenarbeit stütz sich TTTech Auto auf seine Kompetenz in

Sicherheitsmechanismen und Automobilplattformen. Diese wird durch die

fortschrittlichen technischen Fusions- und Wahrnehmungsfähigkeiten von

LeddarTech ergänzt. TTTech Auto steuert Software-Plattformen bei, die die

Entwicklung dekomponierter Architekturen für Sicherheitsanwendungen erleichtern.

LeddarTech bereichert die Partnerschaft mit seinem leistungsstarken Fusions- und

Wahrnehmungsstack, der auf Low-Level-Fusion basiert. Dadurch werden wertvolle

Daten für die Erkundung agiler Architekturen und die Demonstration von

dekomponierten Wahrnehmungspfaden geliefert. Beide Unternehmen sind ein Beispiel

für einen agilen Ansatz, bei dem Risikobewertungen und Machbarkeitsanalysen für

sicherheitskritische Ereignisse eingesetzt werden, um eine potenzielle Lösung

vorführen zu können. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Automobilhersteller bei

der Entwicklung ihrer auf SAE-Level 2-3 basierenden Sicherheitslösungen zu

unterstützen.

Um die Realisierbarkeit dieses Ansatzes und sein Potenzial für

Fahrzeugsicherheit und Kosteneffizienz zu demonstrieren sind TTTech Auto und

LeddarTech eine Partnerschaft eingegangen, in der LeddarVision von LeddarTech

mit dem Safety Co-Pilot von TTTech Auto zu einem Demonstrator kombiniert wurde,

der den Checker-Kanal abbildet. Die wichtigsten Merkmale sind:

* LeddarVision von LeddarTech: Ein leistungsfähiger KI-gestützter Low-Level-

Fusions- und Wahrnehmungssoftware-Stack, der Rohsensordaten von Kameras und

Radargeräten nutzt, um ein Umgebungsmodell zu erstellen. Je nach

Sensorausstattung und Diversitätskonzept kann LeddarVision entweder im Doer-

oder im Checker-Kanal eingesetzt werden.

* Safety Co-Pilot von TTTech Auto: Eine vielseitige Lösung für den Checker-

Kanal mit einer Reihe von Validierungsmodulen, die jeweils Überprüfungen in

Bezug auf kritische Sicherheitsanforderungen vornehmen. Der Demonstrator

zeigt Validierungsmodule, die probabilistische Risiken im Zusammenhang mit

physikalisch nicht praktikablen Trajektorien und potenziell gefährlichen

Kollisionen behandeln. Ein entscheidendes Element zur Gewährleistung der

Sicherheit besteht darin, dass diese Kontrollen auf Basis eines separaten

Umgebungsmodells durchgeführt werden - in diesem Fall LeddarVision -,

wodurch eine völlige Unabhängigkeit vom Doer-Kanal gewährleistet ist.

Die Tests für diesen Demonstrator wurden mit Daten durchgeführt, die auf

Autobahnen in Deutschland und Israel gesammelt wurden. Die Ergebnisse zeigen,

dass das qualitativ hochwertige Umgebungsmodell von LeddarTech und die

probabilistische Prüfung von TTTech Auto einen effizienten und zuverlässigen

Checker-Kanal darstellen. Dieser Fortschritt liefert ein solides

Sicherheitsargument für AD-Systeme, die nach SAE-Level 3 oder höher betrieben

werden.

?Wir ebnen den Weg zur Sicherheit beim autonomen Fahren mit echten Fail-

Operational-Architekturen", sagte Stefan Poledna, CTO bei TTTech Auto. ?Die

bahnbrechende Architektur von TTTech Auto in Verbindung mit LeddarVision von

LeddarTech bestätigt unser Engagement für das autonome Fahren nach SAE-Level 3

und 4."

Frantz Saintellemy, President, COO und designierter CEO von LeddarTech, fügte

an: ?Durch unsere Partnerschaft mit TTTech Auto bei der Integration unserer KI-

gestützten Software LeddarVision mit dem Safety Co-Pilot von TTTech Auto war es

unser gemeinsames Ziel, eine hochgradige Fail-Operational-Architektur

vorzuführen, die für eine sichere Fahrautomatisierung geeignet ist. Diese

Zusammenarbeit entspricht unserer Überzeugung, dass wir die Bereitstellung und

Einführung von Technologien beschleunigen können, wenn wir uns mit anderen

Branchenführern in Win-Win-Partnerschaften zusammenschließen."

Über TTTech Auto

TTTech Auto bietet Lösungen für zukünftige Fahrzeuggenerationen und den Übergang

zu softwaredefinierten Fahrzeugen an. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung

sicherer Software- und Hardwarelösungen zusammen mit einer Reihe von Services

für automatisiertes Fahren und weitere Anwendungen spezialisiert, die in

Serienfertigungsprogrammen anwendbar sind. Mit seinen führenden

Technologielösungen reduziert TTTech Auto die Zeit, die für die

Systementwicklung, Integration und Prüfung einer serienproduktionsreifen

Softwareplattform erforderlich ist. Dadurch sorgt das Unternehmen für mehr

Sicherheit und elektronische Robustheit in einer Welt der zunehmenden

Automatisierung.

TTTech Auto wurde 2018 von der TTTech Group und den Technologieführern Audi,

Infineon und Samsung gegründet, um eine globale, sichere

Fahrzeugsoftwareplattform für automatisiertes und autonomes Fahren aufzubauen.

Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen in seiner letzten Finanzierungsrunde 285

Millionen USD (250 Millionen EUR) von Aptiv und Audi. Im Unternehmenssitz von

TTTech Auto in Wien, Österreich, und an mehr als 10 Standorten in Europa und

Asien arbeiten 1.100 Beschäftigte mit führenden Automobilherstellern an deren

Programmen für softwaredefinierte Fahrzeuge, ADAS und autonomes Fahren. Das

Unternehmen erwarb Technologieunternehmen in Frankreich, Spanien, der Türkei,

China sowie Mittel- und Osteuropa und hat in diese investiert. www.tttech-

auto.com (https://tttech365.sharepoint.com/sites/taag-markcom-and-

ta/Shared%20Documents/Teams%20Documents%20Migration%20%5bTo%20be%20reorganized%5

d/External%20Comm/PR%20-%20TTTech%20Auto%20&%20TA/LeddarTech/www.tttech-

auto.com)

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz

in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal,

Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-

gestützte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den

Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von

LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen

präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-

Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu

erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie

steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-

Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung

verantwortlich und verfügt über mehr als 150 Patentanmeldungen (80 davon

erteilt), die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund

um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer,

effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was

LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für

Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie

bei LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor

Relations, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@LeddarTech.com

* Website für Investor Relations: investors.LeddarTech.com

* Kontakt für Investor Relations: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

* Kontakt für Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und die

entsprechenden Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der

LeddarTech Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und

Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur

Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber

verwendet werden.

