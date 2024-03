GNW-Adhoc: KI, Inklusion und Nachhaltigkeit: Must-Haves für zukünftige Studierende an Wirtschaftshochschulen

^RESTON, Virginia, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach einem turbulenten

Jahr, das von größeren geopolitischen Konflikten, wirtschaftlicher Unsicherheit,

unbeständigen Arbeitsmärkten und revolutionären Technologien geprägt war, wenden

sich viele Menschen mit neu gesetzten Schwerpunkten der weiterführenden

betriebswirtschaftlichen Ausbildung zu. Sie wollen ihre Fähigkeiten verbessern

und ihr Studium, ihre Arbeit - und ihr Leben - zielgerichteter angehen. Dies

geht aus einer jährlichen Umfrage unter angehenden Studierenden an

Wirtschaftshochschulen hervor, die heute vom Graduate Management Admission

Council (GMAC (https://www.gmac.com/)) veröffentlicht wurde. Die Studie zeigt,

dass mehr als zwei Drittel der Studieninteressierten der Meinung sind, dass

Gleichberechtigung und Inklusion sowie Nachhaltigkeit für ihre akademische

Erfahrung wichtig oder sehr wichtig sind. Darüber hinaus geben drei Viertel der

Kandidatinnen und Kandidaten an, dass das Streben nach Wohlergehen - definiert

durch die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (keine Armut,

kein Hunger, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, menschenwürdige Arbeit

und Wirtschaftswachstum) - für sie bei der Wahl ihrer Hochschule wichtig ist,

und zwar so sehr, dass viele von ihnen Schulen ausschließen würden, wenn diese

Themen nicht in den Lehrplan aufgenommen würden.

Was das Interesse der angehenden Studierenden an einem weiterführenden Studium

der Wirtschaftswissenschaften noch verstärkt, ist die transformative Technologie

der generativen künstlichen Intelligenz (KI). Die Nachfrage der Bewerberinnen

und Bewerber nach diesem Thema ist im Vergleich zum Vorjahr um 38 % gestiegen,

und zwei Fünftel der Befragten geben nun an, dass es ein wesentlicher

Bestandteil ihrer Lehrpläne sein sollte. Am größten ist das Interesse bei

Personen aus dem Nahen Osten und Lateinamerika sowie bei Millennials und

Männern. Das weltweite Interesse an MINT-zertifizierten Wirtschaftsstudiengängen

ist in den letzten fünf Jahren ebenfalls um 38 Prozent gestiegen - und hat in

Asien, angetrieben durch die Nachfrage in Indien und im Großraum China, einen

neuen Höchststand erreicht.

?Die Umfrage unter Studieninteressierten im Jahr 2024 zeigt, dass sie von einem

weiterführenden wirtschaftswissenschaftlichen Studium erwarten, dass es sie in

die Lage versetzt, soziale Auswirkungen als Teil ihrer beruflichen und

persönlichen Ziele zu fördern. Ihr starker Wunsch, unverzichtbare Fähigkeiten

wie Führungsqualitäten in einer unsicheren Welt, datengestützte Problemlösung

und effektives Technologie- und Personalmanagement zu erwerben, bleibt bestehen,

auch wenn sich ihre Präferenzen hinsichtlich der Lehrformate und der Studienorte

ändern können", so Joy Jones, CEO des GMAC. ?Ich finde es ermutigend, zu sehen,

wie die Kandidatinnen und Kandidaten von heute neue globale Herausforderungen in

einem sich ständig weiterentwickelnden wirtschaftlichen Umfeld suchen und sich

anpassen und ihre berufliche Laufbahn wirklich selbst in die Hand nehmen. Dies

eröffnet den Wirtschaftshochschulen enorme Möglichkeiten, den sich ständig

ändernden Anforderungen der Bewerberinnen und Bewerber und der Branche mit einem

breit gefächerten Studienangebot und flexiblen Kursen gerecht zu werden."

Die Nachfrage nach Flexibilität erreicht einen neuen Höhepunkt.

In den letzten fünf Jahren ist das Interesse am hybriden Lernen weltweit

gestiegen, während das Präsenzlernen zurückgegangen ist. Die meisten

Kandidatinnen und Kandidaten für hybride Umgebungen möchten die Hälfte oder mehr

ihrer Unterrichtszeit persönlich vor Ort und den Rest online verbringen. Dieses

Wachstum ist in allen Regionen mit Ausnahme von Zentral- und Südasien zu

beobachten, wobei die Präferenz für hybride Studiengänge in Afrika und

Nordamerika am größten ist. Wenig überraschend - und im Einklang mit den

Ergebnissen der Vorjahre - bevorzugen Frauen hybride Studiengänge stärker als

Männer: 20 Prozent der weiblichen Studieninteressierten geben diesen Wunsch an,

gegenüber 15 Prozent der Männer.

?Die diesjährige Umfrage unter angehenden Studierenden ist ein weiterer Beleg

dafür, dass der Wunsch nach Flexibilität unter den Studieninteressierten

zunimmt", so Andrew Walker, Director of Research Analysis and Communications

beim GMAC und Autor des Berichts. ?Das Interesse am hybriden Lernen hat in allen

Regionen und bei allen demografischen Gruppen zugenommen, da auch hybride

Arbeitsplätze zunehmend verfügbar sind und von potenziellen Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern erwartet werden. Die meisten Bewerberinnen und Bewerber

bevorzugen zwar nach wie vor den Präsenzunterricht, doch nimmt seine Dominanz

unter den Bewerberinnen und Bewerbern ab."

Die Erschwinglichkeit und das Wachstum qualitativ hochwertiger Einrichtungen in

der Region verändern die weltweite Mobilität der Studierenden.

Die Vereinigten Staaten sind zwar nach wie vor das beliebteste Studienziel für

die meisten Bewerberinnen und Bewerber um einen Studienplatz an einer Business

School weltweit, doch zeigen die mehrjährigen Umfragedaten, dass mehr

Bewerberinnen und Bewerber als je zuvor planen, sich in ihrem Heimatland um

einen Studienplatz zu bewerben, anstatt im Ausland zu studieren, insbesondere in

Asien, Lateinamerika und Osteuropa. So planen beispielsweise die meisten

indischen Bewerberinnen und Bewerber jetzt, sich in ihrem Heimatland zu

bewerben, mit einem Zuwachs von 41 Prozent im Jahr 2022 auf 53 Prozent im Jahr

2023. Als Hauptgrund nannten die meisten die Erschwinglichkeit, gefolgt vom Ruf

des indischen Bildungssystems. Gleichzeitig zeigten Bewerberinnen und Bewerber

aus dem Großraum China weniger Interesse an einem Studium in den USA, was zu

einem Rückgang um neun Punkte seit 2019 und damit zu einem Fünfjahrestief

führte. Während chinesische Bewerberinnen und Bewerber mit den USA nach wie vor

eine bessere Vorbereitung auf ihre Karriere, ein angesehenes Bildungssystem und

einen attraktiven Standort verbinden, ist ihr Interesse an einem Studium in

Westeuropa weitgehend ungebrochen, wobei die Mehrheit westeuropäische

Studiengänge, die tendenziell kürzer sind, mit Erschwinglichkeit in Verbindung

bringt.

?Da qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen und wirtschaftliche

Möglichkeiten in Asien immer mehr zunehmen, ist es nicht verwunderlich, dass

viele Bewerberinnen und Bewerber lieber in der Nähe ihrer Heimat bleiben, als in

die Ferne zu reisen", so Curtis Alan Ferguson, Managing Partner bei Ventech

China und Mitglied des Verwaltungsrats (https://www.gmac.com/about-us/board-of-

directors) des GMAC. ?Dennoch sind die Wirtschaftsstudiengänge in den USA und in

Westeuropa aufgrund des guten Rufs ihrer Bildungssysteme und der umfassenden

Vorbereitung auf die berufliche Laufbahn der Kandidatinnen und Kandidaten immer

noch im Vorteil."

Über die Umfrage unter Studieninteressierten

Mit mehr als 15 Jahren an Umfrageantworten, die alle Regionen der Welt

repräsentieren, gewährt die Umfrage des GMAC unter Studieninteressierten

(https://www.gmac.com/market-intelligence-and-research/market-research/mbacom-

prospective-students-survey) den weiterführenden Wirtschaftshochschulen weltweit

wichtige Einblicke in die Entscheidungsprozesse von Personen, die eine Bewerbung

für einen weiterführenden betriebswirtschaftlichen Studiengang in Erwägung

ziehen. Der diesjährige zusammenfassende Bericht berücksichtigt Daten, die im

Kalenderjahr 2023 von 4.105 Befragten in 132 Ländern auf der ganzen Welt erhoben

wurden. Davon sind 42 Prozent weiblich, 61 Prozent gehören der Generation Z an,

und 29 Prozent der Stichprobe aus den USA gehören unterrepräsentierten

Bevölkerungsgruppen an. Die Umfrage untersucht weiterhin Trends in der

Bewerberpipeline, Studienfachpräferenzen und Karriereziele. In diesem Jahr

wurden neue Fragen zur Nachfrage der Bewerberinnen und Bewerber nach

Gleichberechtigung und Inklusion, Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und

Wohlbefinden in ihren akademischen Erfahrungen aufgenommen. Der Bericht

berücksichtigt auch das steigende Interesse an künstlicher Intelligenz, die

Entwicklung der Erwartungen von Bewerberinnen und Bewerbern an die Flexibilität,

die Beweggründe für die Mobilität von Bewerberinnen und Bewerbern aus

Schlüsselmärkten, die Trends bei Zertifizierungen und Mikroqualifikationen sowie

aktuelle Muster bei der Karrierevorbereitung und Weiterbildung von Bewerberinnen

und Bewerbern.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielgerichteter

Zusammenschluss von weltweit führenden Business Schools mit postgradualen

Programmen. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen,

Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich der weiterführenden

Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die

Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulbildung

unterstützen. Der Graduate Management Admission Test(TM) (GMAT(TM)), der vom GMAC

entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung für

Wirtschaftshochschulen.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte vertrauen jedes Jahr auf die

Plattformen des GMAC, darunter mba.com (https://www.mba.com/), GMAC Tours

(https://www.mba.com/connect-with-schools/gmac-tours/) und BusinessBecause

(https://www.businessbecause.com/), um sich über MBA- und Business-Master-

Programme zu informieren, Kontakte zu Schulen auf der ganzen Welt zu knüpfen,

sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden und sich beraten zu lassen, wie

sie ihre wirtschaftswissenschaftlichen Wirtschaftsstudien- und Karriereziele

erfolgreich erreichen können. Der GMAC ist eine globale Organisation mit

Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten

Staaten.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com

(http://www.gmac.com/).

Medienkontakt:

Teresa Hsu

Sr. Manager, Media Relations

Mobil: 202-390-4180

thsu@gmac.com (mailto:thsu@gmac.com)

