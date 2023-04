GNW-Adhoc: Investor Relations Event-Plattform von Notified bietet neue Funktionen für ansprechende und barrierefreie Kommunikation mit Interessenvertretern

^NEW YORK, April 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified

(http://www.notified.com/), ein weltweit anerkannter Technologiepartner für

Investor Relations, Public Relations und Marketing, hat heute eine Reihe von

Verbesserungen bekanntgegeben, die jetzt auf seiner Investor Relations (IR)

Event-Plattform (https://insight.notified.com/ir-event-platform-

enhancements) verfügbar sind - einschließlich erweiterter Funktionen, die die

Compliance in Bezug auf digitale Barrierefreiheit unterstützen und die

Einbindung von Interessenvertretern bei Gewinninformations- und Investorentagen

verbessern. Die neuesten Entwicklungen der Plattform ermöglichen es den Kunden

von Notified, die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig

hochwirksame Veranstaltungen zu schaffen, um ihre Aktionärsbasis zu stärken und

zu erweitern, mehr über ihre Investorengemeinschaft zu erfahren und auf die

Erkenntnisse und Analysen zuzugreifen, die sie für fundierte Entscheidungen

benötigen.

?In der heutigen komplexen Geschäftswelt ist es absolut entscheidend, die

Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und Interessenvertretern

erfolgreich zu führen", so Nimesh Davé, President von Notified. ?Unternehmen

wollen ihren Bekanntheitsgrad steigern, die Sichtbarkeit erhöhen und

wettbewerbsfähig bleiben. Wir bei Notified haben uns der Entwicklung von Tools

verschrieben, die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Geschichten zu

verbreiten, indem wir die traditionellen IR-Prozesse erneuern, um die sich

verändernden Erwartungen der Investoren zu erfüllen und letztendlich

erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu unterstützen. Die jüngsten Erweiterungen der

IR-Event-Plattform von Notified ermöglichen Innovationen, indem sie Flexibilität

und Optionalität bieten und gleichzeitig branchenführende Compliance und

Sicherheit gewährleisten."

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, wenn Sie das Bild oder

den Link unten auswählen: (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2106/ger)

See the Newest Enhancements to Notified's IR Event Platform

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2106/ger)

Diese Erweiterungen umfassen:

* Verbesserte digitale Barrierefreiheit und Compliance: Die Webcast-Player von

Notified werden in Zusammenarbeit mit Level Access

(https://www.levelaccess.com/), einem Anbieter für digitale Lösungen im

Bereich der Barrierefreiheit, regelmäßig bewertet und auf der Grundlage der

sich entwickelnden Anforderungen an die Barrierefreiheit aktualisiert. Der

erweiterte Webcast der IR-Event-Plattform bietet ein verbessertes

Benutzererlebnis, das unsere Kunden bei der Erfüllung der Web Content

Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) Level AA unterstützt, einschließlich der

Kompatibilität mit Screenreadern.

* Neue, kundenspezifische Layouts: Neue Tools wie eine Willkommenslobby und

ein Countdown stehen zur Verfügung, um die Begeisterung für mit Spannung

erwartete Ereignisse zu erhöhen. Unternehmen können das Aussehen ihrer

gesamten Website anpassen, indem sie Webcasts in ein- oder mehrseitige

Microsites umwandeln.

* Umfassende Einbindung von Interessenvertretern: Endbenutzer haben mehr

Kontrolle über ihr Erlebnis, die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit

für Live- und On-Demand-Inhalte zu steuern, Live-DVR zu nutzen, um

anzuhalten und fortzufahren, ohne etwas zu verpassen, und Zugang zu einer

Bild-in-Bild-Funktion für Video-Webcasts.

* Optionalität und Skalierbarkeit: Die IR-Event-Plattform von Notified ist

in Essentials- und Expert-Modi (https://www.notified.com/IR/earnings-

day) verfügbar - Diese neuen, flexiblen Produktversionen ermöglichen es IR-

Teams, eine Lösung zu wählen, die ihren individuellen Bedürfnissen und

Budgets entspricht und gleichzeitig Inklusion und Barrierefreiheit für alle

Nutzer gewährleistet.

?Die IR-Event-Plattform von Notified ermöglicht es den Finanzteams, das Beste

aus der erforderlichen Kommunikation herauszuholen - sie wurde speziell für die

Investorenkommunikation und die Unternehmensberichterstattung entwickelt", so

Erik Carlson, COO und CFO von Notified. ?Wir haben uns auf die Merkmale und

Funktionen konzentriert, auf die unsere Kunden angewiesen sind, um die heutigen

Standards zu erfüllen - einschließlich unübertroffener Lieferung, Sicherheit,

Kundenservice und Flexibilität - und gleichzeitig zukünftige Innovationen zu

ermöglichen."

Mit jahrzehntelanger Markterfahrung ist Notified der führende Anbieter von IR-

Webcasts und ein vertrauenswürdiger Anbieter für 88 % der Fortune 100.

Zusätzlich zur SOC2-Zertifizierung (Systems and Organization Controls 2)

arbeitet Notified weiterhin mit branchenführenden Beratern für Barrierefreiheit

bei Webcasts und Websites zusammen, was die Fähigkeit von Notified

unterstreicht, die Ziele seiner Kunden zu erreichen und gleichzeitig Sicherheit

und Barrierefreiheit zu gewährleisten. Das umfassende Lösungsangebot des

Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, Kunden, Investoren, Mitarbeiter und die

Medien effektiv zu erreichen und einzubinden -- von der Verteilung von

Pressemitteilungen über GlobeNewswire bis hin zu Telefonkonferenzen für

Gewinnmitteilungen, IR-Websites, Social Listening, Medienengagement, Webinaren

und digitalen Erfahrungen.

?Unternehmen zu unterstützen, die unser Engagement für die Schaffung einer

gerechteren digitalen Welt teilen, bereichert ungemein", so Tim Springer, CEO

von Level Access. ?Notified hat der digitalen Barrierefreiheit Priorität

eingeräumt, indem es inklusive Erfahrungen für seine Kunden geschaffen hat. Das

Unternehmen wird der Barrierefreiheit weiterhin Priorität einräumen und sie mit

neuen Funktionen versehen. Unsere gemeinsame Arbeit an der IR-Event-Plattform

ist unser ganzer Stolz, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit

auch in Zukunft den Status quo der Online-Integration verändern wird."

Um mehr über die IR-Event-Plattform von Notified zu erfahren, besuchen Sie

folgende Website: https://www.notified.com/IR/earnings-day (http://invalid.uri)

Über Notified:

Das ausdrückliche Ziel von Notified

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=VbZngKKvErFYUs0EvuZrY5UNv5IQxBhfrW6c

hFrCdgrtxakKAWxeRcctKpsi35JG9Btd7gAJm4ifxiKzoZ3blA==) ist, es Marken einfach zu

machen, starke Geschichten zu kreieren und mit der Welt zu teilen. Mehr als

10.000 Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere erstklassigen,

preisgekrönten Lösungen und unser engagiertes Kundendienstteam, darunter

wachsende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sowie einige der

bekanntesten Marken der Welt.

Die Lösungen von Notified helfen Unternehmen, ihre Geschichten effektiv zu

teilen und zu verbreiten - an Kunden, Investoren, Mitarbeiter und die Medien.

Von der Verbreitung von Pressemitteilungen über GlobeNewswire bis hin zu

Gewinnmitteilungen, IR-Websites, Social Listening, Medienengagement, Webinaren

und digitalen Erlebnissen - Notified bietet Ihnen umfassende Unterstützung.

Notified ist Teil der West Technology Group, LLC (ehemals Intrado Corporation),

die von verbundenen Unternehmen bestimmter Fonds kontrolliert wird, die von

Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) verwaltet werden. Der Hauptsitz von

Notified befindet sich in New York, N.Y. (USA).

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.notified.com

(https://www.notified.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn,

(https://www.linkedin.com/company/notified) Twitter

(https://twitter.com/notified) oder unserem Blog

(https://www.notified.com/resources/resource/article).

Kontakt:

Hannah Freedman

Director, Media and Communications

hannah.freedman@notified.com

