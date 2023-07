GNW-Adhoc: Die IMO beschleunigt die Netto-Null-THG-Emissionsstrategie für die internationale Schifffahrt

^LYSAKER, Norwegen, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO,

OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) reflektiert über die überarbeitete

Treibhausgasstrategie der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Die

IMO beschließt eine beschleunigte THG-Strategie, um die Netto-THG-Emissionen in

der internationalen Schifffahrt bis etwa 2050 auf Null zu bringen. Die Strategie

stellt einen ehrgeizigen Terminplan zur Reduzierung des Beitrags der Schifffahrt

zu den globalen Treibhausgasemissionen vor und unterstreicht das Engagement der

Branche für ökologische Nachhaltigkeit.

Bild vom MEPC 80 in London: Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO)

der Vereinten Nationen (UN) hat auf dem Klimagipfel des Ausschusses für den

Schutz der Meeresumwelt (MEPC 80) in London eine überarbeitete Strategie zur

Dekarbonisierung der weltweiten Schifffahrt verabschiedet. Bildnachweis: IMO.

Mit dieser bahnbrechenden Entscheidung hat die IMO, die für die Regulierung der

Schifffahrt zuständige UN-Behörde, kürzlich eine umfassende Überarbeitung ihrer

Strategie zur Treibhausgasreduzierung angekündigt, um den Klimawandel zu

bekämpfen und sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen auszurichten.

?Dies ist eine fantastische Nachricht für die Zukunft der globalen

Schifffahrtsindustrie, da die IMO eine beschleunigte Strategie für eine

umweltfreundlichere Schifffahrt in den kommenden Jahren einführt, mit dem Ziel,

eine emissionsfreie Zukunft zu erreichen. Es besteht kein Zweifel daran, dass

die Brennstoffzellentechnologie eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der

überarbeiteten Ziele der IMO spielen wird", so Tore Enger, Group CEO, TECO

2030. ?Das beweist, dass die Branche bei der Lösung der bisher größten

Herausforderung Schulter an Schulter stehen muss, indem sie schädliche

Emissionen beseitigt, während das Frachtaufkommen steigt. TECO 2030 ist bereit,

ab 2024 speziell entwickelte Brennstoffzellen für die Schifffahrtsindustrie zu

liefern, mit großen Mengen ab 2025", fügt Enger hinzu.

Brennstoffzellen sind Wasserstoffmotoren, die Strom durch einen Mechanismus

erzeugen, der keine Verbrennung erfordert. Das bedeutet, dass sie weniger

Schadstoffe produzieren als herkömmliche, verbrennungsbasierte

Energieerzeugungstechnologien. Brennstoffzellen sind außerdem hocheffizient und

erzeugen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen mehr Energie pro

Brennstoffeinheit. Damit bieten Brennstoffzellen eine Alternative zur

herkömmlichen Energieerzeugung mit erheblichen Vorteilen für Gesundheit,

Zuverlässigkeit und Umwelt. TECO 2030 etabliert sich derzeit als Hersteller von

Brennstoffzellen für die Schifffahrt und den Schwerlastverkehr und baut in

Narvik, Norwegen, die erste Brennstoffzellen-Giga-Fabrik Europas auf.

?Die Verabschiedung der IMO-Treibhausgasstrategie 2023 ist eine monumentale

Entwicklung für die IMO und eröffnet ein neues Kapitel in Richtung

Dekarbonisierung des Seeverkehrs", so IMO-Generalsekretär Kitack Lim.

Die IMO ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die für die

Sicherheit der Schifffahrt und die Verhinderung von Meeres- und

Luftverschmutzung durch Schiffe zuständig ist. Der Hauptzweck der IMO besteht

darin, einen umfassenden rechtlichen Rahmen für die Schifffahrt zu entwickeln

und aufrechtzuerhalten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören heute Sicherheit,

Umweltbelange, Rechtsfragen, technische Zusammenarbeit, Gefahrenabwehr im

Seeverkehr und die Effizienz der Schifffahrt.

Wenn Sie mehr über die Treibhausgasstrategie erfahren möchten, finden Sie die

Pressemitteilung der IMO und den vollständigen Bericht hier

(https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Revised-GHG-reduction-

strategy-for-global-shipping-adopted-.aspx).

Kontakt:

Tore Enger, Group CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

(mailto:tore.enger@teco2030.no)

Über TECO 2030 ASA:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für

Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die

Produktionskapazitäten werden bis 2023 und Anfang 2024 aufgebaut. Ziel ist eine

Produktionskapazität von bis zu 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW

im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie

Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir

entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-

Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen

ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth

an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem

Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer

Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale

Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.teco2030.no (http://www.teco2030.no/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a4acf17-

6e23-46c7-994a-d3c35de6b448

