GNW-Adhoc: Evaxion kündigt Plan zur Änderung des ADS-Verhältnisses an

^KOPENHAGEN, Dänemark, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S

(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im

klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-Immunologie(TM)-gestützten

Impfstoffen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es plant, das Verhältnis

seiner American Depositary Shares (?ADS") zu seinen Stammaktien mit einem

Nennwert von 1 DKK (das ?ADS-Verhältnis") von dem derzeitigen Verhältnis von

einem (1) ADS, das einer (1) Stammaktie entspricht, auf ein neues ADS-Verhältnis

von einem (1) ADS, das zehn (10) Stammaktien entspricht, zu ändern (die ?ADS-

Verhältnisänderung"). Die Änderung des ADS-Verhältnisses wird voraussichtlich am

oder um den 22. Januar 2024, U.S. Eastern Time (das ?Datum des Inkrafttretens"),

wirksam werden.

Für die ADS-Inhaber des Unternehmens hat die Änderung des ADS-Verhältnisses die

gleiche Wirkung wie ein Reverse-ADS-Split im Verhältnis 1:10 und soll die

Liquidität der ADS des Unternehmens weiter fördern und es dem Unternehmen

ermöglichen, die Anforderungen der Nasdaq an den Mindestangebotspreis wieder zu

erfüllen. Am Tag des Inkrafttretens werden die registrierten Inhaber von ADS des

Unternehmens, die in verbriefter Form gehalten werden, verpflichtet sein, ihre

verbrieften ADS an die Bank of New York Mellon, die Verwahrstelle (die

?Verwahrstelle"), zur Annullierung zu übergeben und werden ein (1) neues ADS im

Austausch für je zehn (10) bestehende ADS erhalten, die sie dann halten. Inhaber

von unverbrieften ADS im Direct Registration System (DRS) und The Depository

Trust Company (DTC) werden ihre ADS automatisch umgetauscht bekommen und

brauchen nichts zu unternehmen. Der Umtausch von jeweils zehn (10) bis dahin

gehaltenen (bestehenden) ADS in ein (1) neues ADS erfolgt automatisch am Tag des

Inkrafttretens, wobei die bis dahin gehaltenen ADS annulliert und neue ADS von

der Verwahrstelle ausgegeben werden. Die ADSs des Unternehmens werden weiterhin

am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol ?EVAX" gehandelt werden.

Im Zusammenhang mit der Änderung des ADS-Verhältnisses werden keine teilweisen

neuen ADS ausgegeben. Stattdessen werden Teilansprüche auf neue ADS von der

Verwahrstelle zusammengefasst und verkauft. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der

Teilansprüche auf ADS (nach Abzug von Gebühren, Steuern und Kosten) wird von der

Verwahrstelle an die entsprechenden ADS-Inhaber ausgeschüttet.

Infolge der Änderung des ADS-Verhältnisses wird erwartet, dass der ADS-

Handelskurs proportional ansteigt. Das Unternehmen kann jedoch keine Zusicherung

geben, dass der ADS-Handelskurs nach der Änderung des ADS-Verhältnisses

proportional gleich oder höher sein wird als der vorherige ADS-Handelskurs vor

der Änderung oder dass die Änderung des Verhältnisses irgendeine Auswirkung auf

die Liquidität der ADS des Unternehmens haben wird.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes TechBio-Unternehmen, das sich auf

seine KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die proprietären und skalierbaren

KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen

Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige

Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu

entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-

Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und

eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und

viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt.

Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und

gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über

Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology(TM)-Plattform und Impfstoffpipeline

besuchen Sie bitte unsere Website (https://www.evaxion-biotech.com/).

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A

des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E

des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter

?Ziel", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen", ?anstreben", ?beabsichtigen", ?können",

?könnten", ?antizipieren", ?erwägen", ?fortsetzen", ?schätzen", ?planen",

?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren", ?werden", ?können haben",

?wahrscheinlich", ?sollten", ?würden" und andere Wörter und Begriffe mit

ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,

die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den

Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den

Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen

Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts,

das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde,

einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer

Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der

Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit,

Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen

Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs

und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,

rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich

der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des

anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen

Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere

Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung

dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten

Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and

Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter

www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-

yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY

1A==) abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

°