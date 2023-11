GNW-Adhoc: Evaxion gibt ermutigende erste klinische Daten der Phase II zu seinem personalisierten Krebsimpfstoff EVX-01 bekannt

^* Erste Phase-II-Daten von EVX-01 bestätigen die guten Ergebnisse der Phase I

* Nach der Behandlung mit EVX-01 wurde bei einem Patienten mit

metastasierendem Melanom und anfänglichem Fortschreiten der Erkrankung ein

signifikanter und kontinuierlicher Rückgang des Tumors beobachtet

KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S

(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein im klinischen Stadium

tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen auf

Basis von AI-Immunology((TM)) spezialisiert hat, freut sich, erste Ergebnisse der

klinischen Phase-II-Studie mit EVX-01 bekanntzugeben, die frühere erfolgreiche

Phase-I-Ergebnisse bestätigen. Ein umfassendes klinisches Update wird auf der

38. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorgestellt, die

vom 1. bis 5. November 2023 in San Diego, Kalifornien, stattfindet.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der ersten Phase-II-Ergebnisse bei den ersten

fünf mit EVX-01 behandelten Patienten mit metastasierendem Melanom gehören:

* Die Phase-II-Daten bestätigen das in der Phase-I-Studie beobachtete günstige

Sicherheitsprofil von EVX-01

* Vielversprechende immunologische und klinische Ergebnisse stimmen mit den

Phase-I-Ergebnissen überein

* Nach der Behandlung mit EVX-01 wurde bei einem Patienten mit progredienter

Erkrankung ein deutlicher und anhaltender Rückgang des Tumors beobachtet

* Die Phase-II-Daten bestätigen die Fähigkeit der AI-Immunology((TM))-Plattform

von Evaxion, therapeutisch relevante Krebsimpfstoffziele zu identifizieren

Christian Kanstrup, CEO von Evaxion, erklärte: ?Wir glauben fest daran, dass

unsere AI-Immunology((TM))-Plattform das Potenzial hat, den Bereich der Onkologie

und der Infektionskrankheiten zu revolutionieren. Das heutige Update

unterstreicht die vielversprechende Wirkung unseres Impfstoffs EVX-01 in der

Immunonkologie, da er bei allen Patienten eine robuste Immunantwort hervorruft.

Insbesondere die ausgeprägte Tumorverkleinerung bei einem metastasierten

Patienten mit anfänglich progredienter Erkrankung nach der Behandlung mit EVX-

01 gibt Hoffnung für Menschen mit lebensbedrohlichem Krebs. Wir freuen uns

darauf, diese Ergebnisse mit potenziellen Partnern zu diskutieren."

Besuchen Sie uns auf der SITC-Tagung und sehen Sie sich das Poster mit dem Titel

?Effects of an AI-generated personalized neopeptide-based immunotherapy, EVX-

01, in combination with pembrolizumab in patients with metastatic melanoma. A

clinical trial update." (Auswirkungen einer KI-generierten personalisierten

Immuntherapie auf Neopeptidbasis, EVX-01, in Kombination mit Pembrolizumab bei

Patienten mit metastasiertem Melanom. Ein Update zur klinischen Studie) an,

präsentiert am Samstag, 4. November, zwischen 9 Uhr und 20.30 Uhr PDT.

Verpassen Sie auch nicht die ausführliche Präsentation der klinischen Phase-II-

Ergebnisse von Evaxion EVX-01 in einem Online-Webinar mit dem Leiter der Studie,

Professor Adnan Khattak, am 8. November um 11:30 Uhr EST. Um sich für die

Veranstaltung zu registrieren, folgen Sie bitte diesem Link

(https://events.teams.microsoft.com/event/2d68d920-f929-4780-bade-

2c6e4ee9ddf2@d5266259-199e-4d2e-9400-d76e1fdf4840).

Zu Beginn dieses Jahres berichtete Evaxion über eine erfolgreiche klinische

Phase-I-Studie zu EVX-01 in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor. Die

Studie zeigte eine klinische Ansprechrate von 67 %, wobei die

Sicherheitsstandards eingehalten wurden und nur leichte unerwünschte Ereignisse

auftraten. Außerdem waren hochwertige Neoantigene, die von AI-Immunology((TM))

vorhergesagt wurden, mit einem längeren progressionsfreien Überleben verbunden.

Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte hier weiter (https://investors.evaxion-

biotech.com/news-releases/news-release-details/evaxions-ai-technology-

identifies-cancer-vaccine-targets).

Über die klinische Phase-II-Studie zu EVX-01

EVX-01 ist das führende klinische Produkt von Evaxion und stellt einen

peptidbasierten personalisierten Krebsimpfstoff dar. Bei der klinischen Phase-

II-Studie handelt es sich um eine selbst gesponserte, offene, einarmige,

multizentrische Studie, die in Zusammenarbeit mit Merck Sharp & Dohme LLC

durchgeführt wird. Gemeinsam mit führenden Prüfärzten und Forschungszentren aus

Italien und Australien soll die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung mit EVX-

01 in Kombination mit einer Anti-PD1-Behandlung (Pembrolizumab) bei zuvor

unbehandelten Patienten mit metastasiertem oder inoperablem malignem Melanom im

Stadium III oder IV untersucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter

der klinischen Studien-ID NCT05309421

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05309421?term=EVX-01&rank=1).

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein bahnbrechendes TechBio-Unternehmen, das auf seiner

KI-Plattform basiert: AI-Immunology((TM)). Die proprietären und skalierbaren KI-

Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen

Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige

Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu

entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology((TM)) hat Evaxion eine Onkologie-

Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und

eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und

viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt.

Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und

gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über

Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology((TM))-Plattform und Impfstoffpipeline

besuchen Sie bitte unsere Website (https://www.evaxion-biotech.com/).

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung.?Die Wörter ?zielen", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen",

?anstreben", ?beabsichtigen", ?können", ?könnten", ?antizipieren", ?erwägen",

?fortsetzen", ?schätzen", ?planen", ?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren",

?werden", ?können haben", ?wahrscheinlich", ?sollten" und ?würden" sowie andere

Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete

Aussagen?Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren

erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im

Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital;

unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer

Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die

Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter

Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der

Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten;

unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer

Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften

einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte;

Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien,

die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher,

Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation,

und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie und des

anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland und im Nahen

Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere

Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen.?Eine weitere Erörterung

dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten

Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and

Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.?Wir übernehmen keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht

gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Evaxion Biotech

